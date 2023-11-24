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«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (25.11.2023)

вчера, 19:23
Вернер Тимо

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать за 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.944.041.87
Лига Ставок 3.85 3.95 1.86
Pari 3.95 4.05 1.85

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Вольфсбург» не отличается стабильностью в этом сезоне и сейчас вынужденно занимает 11 место в таблице. В активе клуба только 13 очков, что на десять пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. Хозяева настраиваются на боевую встречу и постараются набрать максимум очков, улучшив турнирное положение. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились крупным поражением от «Боруссии» М (0:4), а ранее поделил очки с «Вердером» (2:2).

«РБ Лейпциг» немного отстал от лидеров и на данный момент занимает четвертом место с 23 баллами. Чтобы навязать борьбу «Байеру» и «Баварии», коллективу нужно побеждать в ближайших поединках и ждать осечку лидеров. В прошлом туре «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Фрайбург» (3:1), а немного раньше в Лиге Чемпионов победил «Црвену Звезду» (2:1).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» выиграл только три матча из десяти последних
  • «РБ Лейпциг» победил в пяти из семи поединках за последнее время
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Вольфсбург» уступил только в одной встрече из пяти последних матчей

Прогноз

Команды мало забивают в личных встречах и будут делать упор на безопасность собственных ворот. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.90 1.27 2.37 1.63 1.88 2.02
Лига Ставок 2.36 1.60 1.86 1.95
Pari 2.35 1.62
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