«Ворскла» — «Черноморец». Прогноз на матч чемпионата Украины (01.11.2021)

1635768162

01 ноября 2021, 15:02

В заключительном матче 13-го тура УПЛ нас порадует игра в Полтаве, где «Ворскла» примет «Черноморец». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определились без проблем. «Ворскла» играет на дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.6. В случае неожиданной победы «Черноморца» порадует коэффициент 6, а ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.2.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициент 1.8. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 2. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ворскла» продолжает побеждать, несмотря на обидное поражение от «Шахтёра» (0:2) в последнем туре, она смогла без проблем пройти ровенский «Верес» в рамках 1/8 Кубка Украины (3:1). Коллектив после 12 туров занимает третье место в таблице и продолжает упорную борьбу за медали УПЛ .

«Черноморец» в кубковом поединке шансов не имел и попал под каток, проиграв дома донецкому «Шахтёру» (0:3). В чемпионате дела тоже обстоят не лучшим образом, команда идет на предпоследнем месте и не может выиграть уже несколько встреч кряду.

Информация для ставок

«Ворскла» одержала победы в пяти из шести крайних матчей

Безвыигрышная серия «Черноморца» насчитывает пять поединков

Шесть из девяти последних игр с участием «Ворсклы» завершились результатом «обе забьют – нет»

«Черноморец» забивает на выезде в пяти из шести минувших встреч

Прогноз

Полтавский коллектив на ходу и с первых минут возьмет игру под свой контроль. Подопечные Юрия Максимова не намерены терять очки с явным аутсайдером, а потому без проблем забьют несколько мячей и оформят очередную победу. Сделать ставку ИТБ 1.5 «Ворсклы» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской Мелбет.