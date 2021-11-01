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«Ворскла» — «Черноморец». Прогноз на матч чемпионата Украины (01.11.2021)

01 ноября 2021, 15:02

В заключительном матче 13-го тура УПЛ нас порадует игра в Полтаве, где «Ворскла» примет «Черноморец». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Ворскла
Черноморец
0 : 0
завершен
01 ноября 2021, 20:30
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.376.62
Мелбет 1.57 4.08 5.20
1XBET 1.55 4.10 5.45
BetBoom 1.66 4.05 4.55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определились без проблем. «Ворскла» играет на дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.6. В случае неожиданной победы «Черноморца» порадует коэффициент 6, а ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.2.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициент 1.8. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 2. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ворскла» продолжает побеждать, несмотря на обидное поражение от «Шахтёра» (0:2) в последнем туре, она смогла без проблем пройти ровенский «Верес» в рамках 1/8 Кубка Украины (3:1). Коллектив после 12 туров занимает третье место в таблице и продолжает упорную борьбу за медали УПЛ.

«Черноморец» в кубковом поединке шансов не имел и попал под каток, проиграв дома донецкому «Шахтёру» (0:3). В чемпионате дела тоже обстоят не лучшим образом, команда идет на предпоследнем месте и не может выиграть уже несколько встреч кряду.

Информация для ставок

  • «Ворскла» одержала победы в пяти из шести крайних матчей
  • Безвыигрышная серия «Черноморца» насчитывает пять поединков
  • Шесть из девяти последних игр с участием «Ворсклы» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • «Черноморец» забивает на выезде в пяти из шести минувших встреч

Прогноз

Полтавский коллектив на ходу и с первых минут возьмет игру под свой контроль. Подопечные Юрия Максимова не намерены терять очки с явным аутсайдером, а потому без проблем забьют несколько мячей и оформят очередную победу. Сделать ставку ИТБ 1.5 «Ворсклы» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.77 1.62 2.28
Мелбет 2.02 1.77
1XBET 1.45 2.76
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Все комментарии
Gahi
Gahi
01 ноября в 19:52
Победа команды Ворскла в этом матче. Удачи
q9jv2dhnpme2
q9jv2dhnpme2
01 ноября в 15:53
Футбольный клуб Ворскла (Полтава) выиграет матч.
z33mgjraj8p9
z33mgjraj8p9
01 ноября в 15:52
Футбольный клуб Ворскла (Полтава) одержит победу.
shlomo
shlomo
01 ноября в 15:14
Хозяева не проиграют
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