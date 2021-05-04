«Ворскла» — «Десна». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (05.05.2021)

1620154005

вчера, 21:46

В 25-м туре чемпионата Украины черниговская «Десна» отправится в Полтаву на игру с «Ворсклой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Очный матч претендентов на еврокубки, имеющих равное количество очков. Неудивительно, что и котировки на игру по линии букмекерской конторы Мелбет абсолютно равны. Поставить как на победу хозяев, так и на победу гостей можно по коэффициенту 2.65, а ничью можно взять по коэффициенту 3.3.

Тотал больше 2,5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.03. Тотал меньше 2,5 стоит 1.78. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ворскла» после фееричной победы над «Зарей» попала в небольшую игровую яму и дважды бесславно проиграла – «Колосу» (0:3) и «Динамо» (1:5). Но тренер Юрий Максимов не из тех, кто опустит руки и сложит оружие, а это значит, что его команда будет биться до конца и гостям из Чернигова придется очень несладко.

«Десна» в свою очередь также в последнее время очень нестабильна и, набрав всего один бал в последних трех турах, немного усложнила себе жизнь в борьбе за Лигу Конференций. Если волевую ничью с «Колосом» (2:2) можно записать в актив, то поражения «Львову» (0:1) и «Минаю»(0:1) в планы Александра Рябоконя явно не входили, и потому исправлять ситуацию придется уже в ближайшем туре.

Информация для ставок

Восемь из девяти последних очных игр команд завершились с результатом ТМ 2,5

«Десна» проиграла четыре из пяти последних выездных матчей

Игра первого круга завершилась победой «Десны» (1:0)

«Ворскла» пропускает в семи из восьми последних поединков чемпионата

Прогноз

Нас ждет боевая игра двух неуступчивых коллективов. Вряд ли здесь будет много голевых моментов и тотальное преимущество одной из команд. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ахмат» — «Тамбов».