«Вулверхэмптон» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (05.12.2023)

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сегодня, 18:23

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 1.85. Победа «Бернли» предлагается за 4.3. Выбрать ничейный результат можно за 3.75, а поверить в то, что каждая из команд сможет забить, будет оцениваться по коэффициенту 1.75.

Букмекеры больше верят, что матч станет результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.82. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Вулверхэмптон» вряд ли может гордиться своими результатами, но и от зоны вылета команда находится на относительном расстоянии. Клуб на данный момент занимает 13 место с 15 очками и хочет пробиться в первую десятку турнирной таблицы. Предстоящий домашний поединок с аутсайдером дает хорошие шансы хозяевам на успех. Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились поражениями от «Арсенала» (1:2) и «Фулхэма» (2:3).

«Бернли» только в прошлом туре прервал свою серию без поражений, но по-прежнему остается в зоне вылета. Команда будет иметь шансы исправить ситуацию, но сейчас она располагается лишь на 19 месте с семью набранными очками. В игре с «волками» гости рассчитывают побороться за очки и зацепиться минимум за ничью. В прошлом туре «Бернли» разгромил на своем поле «Шеффилд Юнайтед» (5:0), а ранее уступил «Вест Хэму» (1:2).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл три из четырех последних матчей

Пять последних выездных поединков «Бернли» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бернли» выиграл три из пяти последних встреч у «Вулверхэмптона»

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В последних личных встречах этих коллективов очень редко можно увидеть большое количество забитых мячей. Предлагаем и в этот раз поставить на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.