«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.35. Поставить на «Вулверхэмптона» можно по 9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.
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30 сентября 2023, 17:00
суббота
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.
Форма команд
«Вулверхэмптон» очень редко выигрывает в новом сезоне и вряд ли команде светит борьба за высокие места. Коллектив занимает 16 место с набранными четырьмя баллами и предстоящий поединок с чемпионом Европы и Англии не сулит ему ничего хорошего. В прошлом туре АПЛ «Вулверхэмптон» проиграл в кубке Англии «Ипсвич Тауну» (2:3), а в чемпионате поделил очки с «Лутон Таун» (1:1).
После шести туров АПЛ «Манчестер Сити» остается единственной командой, которая имеем максимальное количество очков. «Горожане» обладают двумя полноценными составами и под руководством Пепа Гвардиолы стремятся к очередному чемпионству. Любой результат кроме победы на «Вулверхемтоном» в этой ситуации будет считаться неудачей. «Манчестер Сити» в прошлой игре обыграл «Ноттингем Форест» (2:0), а в Лиге Чемпионов оказался сильнее «Црвены Звезды» (3:1).
Информация для ставок
- Четыре последних домашних матча «Вулверхэмптона» завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Манчестер Сити» выиграл восемь последних матчей из десяти во всех турнирах
- Шесть из семи последних встреч между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Манчестер Сити» выиграл шесть последних матчей с «Вулверхэмптоном»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативный и богатый на игровые события, а поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.