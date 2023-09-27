«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

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вчера, 13:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.35. Поставить на «Вулверхэмптона» можно по 9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Вулверхэмптон» очень редко выигрывает в новом сезоне и вряд ли команде светит борьба за высокие места. Коллектив занимает 16 место с набранными четырьмя баллами и предстоящий поединок с чемпионом Европы и Англии не сулит ему ничего хорошего. В прошлом туре АПЛ «Вулверхэмптон» проиграл в кубке Англии «Ипсвич Тауну» (2:3), а в чемпионате поделил очки с «Лутон Таун» (1:1).

После шести туров АПЛ «Манчестер Сити» остается единственной командой, которая имеем максимальное количество очков. «Горожане» обладают двумя полноценными составами и под руководством Пепа Гвардиолы стремятся к очередному чемпионству. Любой результат кроме победы на «Вулверхемтоном» в этой ситуации будет считаться неудачей. «Манчестер Сити» в прошлой игре обыграл «Ноттингем Форест» (2:0), а в Лиге Чемпионов оказался сильнее «Црвены Звезды» (3:1).

Информация для ставок

Четыре последних домашних матча «Вулверхэмптона» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл восемь последних матчей из десяти во всех турнирах

Шесть из семи последних встреч между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл шесть последних матчей с «Вулверхэмптоном»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативный и богатый на игровые события, а поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.