«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (31.12.2022)

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вчера, 20:50

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» в данном матче считается большим фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.88. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.65.

Букмекеры больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.95. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» старается не отставать от группы лидеров, хотя иногда выдает непонятные матчи и теряет очки, где большинство болельщиков и экспертов этого не ожидают. Перед стартом очередного тура «красные дьяволы» имеют в своем активе 29 баллов и отстают от лидера на 11 очков. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» (3:0), а в кубке Английской Лиги разобрался с «Бернли» (2:0).

«Вулверхэмптон» не убирает ставки с португальского уклона на свой состав и показывает неплохой футбол уже после проведения ЧМ 2022. Сейчас «волки» идут в зоне вылета на 18 месте турнирной таблицы и набрали всего 13 очков, однако у болельщиков есть надежда, что команде по силам исправить ситуацию. Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились победами над «Эвертоном» в чемпионате (2:1) и «Гиллингемом» (2:0) в кубке Английской Лиги.

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл только одну игру в последних шести матчах во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами закончились победами команды из Манчестера

Семь из восьми последних встреч команда завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В личных встречах этих коллективов очень редко можно увидеть большое количество забитых мячей. Предлагаем и в этот раз поставить на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.