«Яблонец» — «Словацко». Прогноз на матч чемпионата Чехии (24.02.2021)

«Яблонец» сыграет против «Словацко» в рамках очередного тура чешского первенства. Поединок запланирован на 24 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на матч.
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сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Букмекеры советуют присмотреться к победе клуба «Яблонец» — коэффициент 2.28. Ничейный исход оценивают в 3.10, а победу «Словацко» в 3.30.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Яблонец» идет на четвертой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 36 пунктов. Команда выиграла 11 матчей, трижды сыграла вничью и пять раз проиграла. «Яблонец» — одна из лучших команд Чехии, в этом сезоне она в очередной раз доказывает это. Отрыв от первого места слишком большой, но у клуба есть шансы зацепиться за топ-4 и рассчитывать на попадание в Лигу конференций УЕФА.
«Словацко» расположился на строчку выше, чем «Яблонец». В активе у команды 37 пунктов. «Словацко» выиграл 11 матчей, четыре раза сыграл вничью и столько же проиграл. Этот клуб выглядит увереннее, чем его соперник, но в очной встрече «Яблонец» может оказать сопротивление гостям.
Информация для ставок
- «Яблонец» победил в двух матчах из последних пяти
- «Словацко» не проигрывает пять поединков кряду
- «Словацко» забил 11 мячей и пропустил всего трижды в последних пяти поединках
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — победа ФК «Яблонец» и ТБ (2,5) по коэффициенту 3.70.
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