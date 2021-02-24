«Яблонец» — «Словацко». Прогноз на матч чемпионата Чехии (24.02.2021)

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сегодня, 10:16

«Яблонец» сыграет против «Словацко» в рамках очередного тура чешского первенства. Поединок запланирован на 24 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры советуют присмотреться к победе клуба «Яблонец» — коэффициент 2.28. Ничейный исход оценивают в 3.10, а победу «Словацко» в 3.30.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Яблонец» идет на четвертой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 36 пунктов. Команда выиграла 11 матчей, трижды сыграла вничью и пять раз проиграла. «Яблонец» — одна из лучших команд Чехии, в этом сезоне она в очередной раз доказывает это. Отрыв от первого места слишком большой, но у клуба есть шансы зацепиться за топ-4 и рассчитывать на попадание в Лигу конференций УЕФА .

«Словацко» расположился на строчку выше, чем «Яблонец». В активе у команды 37 пунктов. «Словацко» выиграл 11 матчей, четыре раза сыграл вничью и столько же проиграл. Этот клуб выглядит увереннее, чем его соперник, но в очной встрече «Яблонец» может оказать сопротивление гостям.

Информация для ставок

«Яблонец» победил в двух матчах из последних пяти

«Словацко» не проигрывает пять поединков кряду

«Словацко» забил 11 мячей и пропустил всего трижды в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — победа ФК «Яблонец» и ТБ (2,5) по коэффициенту 3.70.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Арсенал» — «Бенфика».