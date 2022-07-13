«Ян» Регенсбург — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.07.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Ян» Регенсбург оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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2 : 0
завершен
16 июля 2022, 14:00
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Ян» Регенсбург в прошлом сезоне был достаточно близко к заветной тройке в турнирной таблице, однако не смог на финише сделать необходимый рывок. Команда обладает толковыми исполнителями и при должной дисциплине может создать конкуренцию предполагаемым фаворитом в борьбе за выход в Бундеслигу. В прошлой товарищеской встрече «Ян» Регенсбург сыграл вничью с «Норвичем» (2:2), а ранее разгромил «Цвикау» (6:2).
«Дармштадт» некоторое время лидировал в прошлом сезоне, но обидное поражение в предпоследнем туре поставило крест на амбициях команды выйти в Бундеслигу и даже третье место клуб уступил по дополнительным показателям. В нынешнем футбольном году команда постарается не допускать подобных ошибок и планирует захватить лидерство уже на старте чемпионата. Два последних товарищеских матча «Дармштадта» завершились крупной победой над «Байройтом» (4:1) и ничьей с «Эльфсбергом» (1:1).
Информация для ставок
- «Ян» Регенсбург одержал только две победы из десяти матчей на своем поле во всех турнирах
- «Дармштадт» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Дармштадт» выиграл два последних матча у «Ян» Регенсбург
Прогноз
«Дармштадт» выглядит увереннее соперника, судя по подготовительным поединкам, и мы предполагаем, что гостям по силам набрать три очка. Сделать ставку на победу «Дармштадта» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.