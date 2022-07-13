«Ян» Регенсбург — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.07.2022)

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13 июля 2022, 09:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Ян» Регенсбург оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ян» Регенсбург в прошлом сезоне был достаточно близко к заветной тройке в турнирной таблице, однако не смог на финише сделать необходимый рывок. Команда обладает толковыми исполнителями и при должной дисциплине может создать конкуренцию предполагаемым фаворитом в борьбе за выход в Бундеслигу. В прошлой товарищеской встрече «Ян» Регенсбург сыграл вничью с «Норвичем» (2:2), а ранее разгромил «Цвикау» (6:2).

«Дармштадт» некоторое время лидировал в прошлом сезоне, но обидное поражение в предпоследнем туре поставило крест на амбициях команды выйти в Бундеслигу и даже третье место клуб уступил по дополнительным показателям. В нынешнем футбольном году команда постарается не допускать подобных ошибок и планирует захватить лидерство уже на старте чемпионата. Два последних товарищеских матча «Дармштадта» завершились крупной победой над «Байройтом» (4:1) и ничьей с «Эльфсбергом» (1:1).

Информация для ставок

«Ян» Регенсбург одержал только две победы из десяти матчей на своем поле во всех турнирах

«Дармштадт» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Дармштадт» выиграл два последних матча у «Ян» Регенсбург

Прогноз

«Дармштадт» выглядит увереннее соперника, судя по подготовительным поединкам, и мы предполагаем, что гостям по силам набрать три очка. Сделать ставку на победу «Дармштадта» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.