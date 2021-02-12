«Ян» — «Фортуна». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (13.02.2021)

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сегодня, 04:17

В 21-м туре второй лиги Германии «Ян» примет «Фортуну». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество гостям. Поставить на их победу с коэффициентом 2.35 можно в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Яна» будет стоить 3.1, ничья оценивается в 3.3. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.67.

Вероятность низового матча составляет 1.83 (ТМ 2.5). Тотал больше (2.5) оценивается в 1.97.

Форма команд

От «Фортуны» болельщики и руководство ожидали лучшего результата. Седьмое место в таблице и безвыигрышная серия из 4 матчей оставляют немного шансов на повышение в классе. В последних двух турах команда проиграла «Хольштайну» (0:2) и главному аутсайдеру турнира «Вюрцбургер Кикерс» (1:2).

«Ян» в последнее время улучшил свои результаты в чемпионате и начал серию без поражений, которая насчитывает уже три матча. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Карлсруэ» (0:0), а немного ранее разошлась миром с «Дармштадтом» (1:1).

Информация для ставок

«Фортуна» выиграла всего один матч из последних шести

Четыре из пяти матчей «Фортуны» завершились с тоталом больше 2.5 мячей

В четырех из пяти последних очных встреч команд сыграла «обе забьют»

Команды пропустили одинаковое количество голов (26 за 20 матчей)

Прогноз

«Ян» имеет хорошие шансы на победу в этом матче, если обратить внимание на невыразительную форму команды из Дюссельдорфа. Встреча ожидает быть интересной и напряженной, но рискнем предположить, что победа останется за хозяевами. Сделать ставку на триумф «Ян» с коэффициентом 3.1 можно в букмекерской конторе Мелбет.