«Ян» Регенсбург — «Хольштайн». Прогноз на матч второй Бундеслиги. (23.01.2022)

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вчера, 11:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ян» Регенсбург. Команда играет домашний матч, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Хольштайн» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хольштайн» провалил первую половину сезона и уже не сможет побороться за выход в Бундеслигу. Команда набрала в последних пяти турах восемь очков и расположилась на 13 месте. В нынешнем сезоне у клуба большие проблемы с обороной (31 пропущенный мяч). Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует поработать над ошибками прошлых поединков. В двух последних встречах «Хольштайн» сыграл вничью с «Шальке» (1:1) и крупно обыграл лидера «Санкт-Паули» (3:0).

«Ян» Регенсбург шел в группе лидеров еще месяц назад, но несколько поражений подряд откинули команду на восьмую позицию. Коллектив набрал 31 пункт и в случае успеха в предстоящих поединках может вернуть себе сразу несколько позиций. В прошлом туре второй Бундеслиги «Ян» Регенсбург выиграл у «Зандхаузена» (3:0), а ранее проиграл на своем поле «Дармштадту» (0:2).

Информация для ставок

«Ян» Регенсбург проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Десять последних выездных поединков «Хольштайн» завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ян» Регенсбург не может победить на своем поле «Хольштайн» уже шесть встреч подряд

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, матч будет результативным и подарит настоящую интригу болельщикам. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.