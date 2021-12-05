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«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (05.12.2021)

сегодня, 17:40

В 16 туре серии А туринский «Ювентус» принимает дома одного из аутсайдеров итальянского чемпионата «Дженоа». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.226.7315.46
Фонбет 1.20 6.70 15.00
Мелбет 1.25 6.35 16.00
1XBET 1.24 6.50 17.00
BetBoom 1.21 6.48 16.34

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Ювентус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.27. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 12.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 3 можно взять по 1.78.

Форма команд

У «Ювентуса» совсем недавно начались дисциплинарные проблемы и совсем скоро может быть принято решение о понижении клуба в классе в качестве наказания. В игровой составляющей у команды также не все радужно, ведь она занимает только седьмое место с 24 очками в активе. Матч с одним из аутсайдеров Серии А может помочь клубу из Турина набрать очки и подняться выше в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата «старая синьора» обыграла «Салернитану» (2:0), а ранее на своем поле уступила «Аталанте» (0:1).

«Дженоа» расположилась в зоне вылета и набрала всего 10 очков. Команда находится на 18 месте и после прихода на пост главного тренера Андрея Шевченко надеется на улучшение ситуации, однако все понимают и ждут усиления в зимнее трансферное окно. В игре с «Ювентусом» коллективу не смогут помочь три травмированных футболиста. Последние два матча «Дженоа» завершились ничьей с «Удинезе» (0:0) и поражением от «Ромы» (0:2).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Ювентуса» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Дженоа» не может выиграть последние шесть матчей на выезде в чемпионате
  • «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Дженоа»
  • Шесть из семи последних встреч между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» находится не в лучшем состоянии, но даже в такой ситуации у команды Андрея Шевченко шансов на набранные балы практически нет. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.79 1.29 2.30 1.67 1.81 2.08
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.29 1.73
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shlomo
shlomo
сегодня в 17:47
Юве не проиграет
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