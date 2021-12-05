«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (05.12.2021)

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сегодня, 17:40

В 16 туре серии А туринский «Ювентус» принимает дома одного из аутсайдеров итальянского чемпионата «Дженоа». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Ювентус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.27. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 12.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 3 можно взять по 1.78.

Форма команд

У «Ювентуса» совсем недавно начались дисциплинарные проблемы и совсем скоро может быть принято решение о понижении клуба в классе в качестве наказания. В игровой составляющей у команды также не все радужно, ведь она занимает только седьмое место с 24 очками в активе. Матч с одним из аутсайдеров Серии А может помочь клубу из Турина набрать очки и подняться выше в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата «старая синьора» обыграла «Салернитану» (2:0), а ранее на своем поле уступила «Аталанте» (0:1).

«Дженоа» расположилась в зоне вылета и набрала всего 10 очков. Команда находится на 18 месте и после прихода на пост главного тренера Андрея Шевченко надеется на улучшение ситуации, однако все понимают и ждут усиления в зимнее трансферное окно. В игре с «Ювентусом» коллективу не смогут помочь три травмированных футболиста. Последние два матча «Дженоа» завершились ничьей с «Удинезе» (0:0) и поражением от «Ромы» (0:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Ювентуса» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Дженоа» не может выиграть последние шесть матчей на выезде в чемпионате

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Дженоа»

Шесть из семи последних встреч между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» находится не в лучшем состоянии, но даже в такой ситуации у команды Андрея Шевченко шансов на набранные балы практически нет. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.