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«Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Кубка Италии (11.01.2024)

11 января 2024, 13:48
Кьеза Федерико

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.42. Ничейный результат котируется по 4.8, а победа «Фрозиноне» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

Италия. Кубок 2023/2024
Ювентус
Фрозиноне
ВыигрышВыигрыш
4 : 0
завершен
11 января 2024, 23:00
четверг
ВыигрышВыигрышВыигрыш

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Ювентус» соскучился по трофеям и продолжает свой путь в кубке Италии, где дошел уже до четвертьфинала. Команду ждет соперник ниже рангом, однако недооценивать его нельзя, иначе к середине поединка «старая синьора» может столкнуться с проблемами. В двух последних матчах «Ювентус» дважды обыгрывал «Салернитану» в Серии А (2:1) и кубке страны (6:1). Матч с «Фрозиноне» обещает быть более сложным и непресказуемым.

«Фрозиноне» переживает не лучший отрезок сезона и проигрывает большинство поединков. В чемпионате Италии команда опустилась на 15 место с 19 очками, но в этой встрече команда постарается настроиться на кубковую игру, где все решится за 90 минут. В прошлом туре Серии А «Фрозиноне» на своем поле уступил «Монце» (2:3), а ранее проиграл на выезде «Лацио» (1:3).

Информация для ставок

  • «Фрозиноне» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ювентус» выиграл восемь из десяти домашних встреч при двух ничьих
  • Четыре последних матчей последних матчей между клубами завершились победами «старой синьоры»

Прогноз

Предполагаем, что на своем поле «Ювентус» не будет иметь больших проблем с соперником и сможет выйти в полуфинал кубка Италии. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
11 января в 14:14
Кстати, совсем недавно, буквально 3 недели назад, Ювентус и Фрозиноне уже сцеплялись друг с дружкой - только под эгидой Серии А. И тогда, причем на территории "канареек", туринский гранд сумел взять верх с результативным счетом 2:1. Также стоит заметить, что "старая синьора" не отпускает голкипера Фрозиноне без хотя бы 2-х пропущенных мячей уже на протяжении 4-х личных свиданий кряду. В связи с чем абсолютно резонно и логично предположу и здесь ну очень очевидный ИТБ (1.5) от Ювентуса, за вполне себе нормальный и играбельный коэффициент.)
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