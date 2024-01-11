«Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Кубка Италии (11.01.2024)

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11 января 2024, 13:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.42. Ничейный результат котируется по 4.8, а победа «Фрозиноне» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Ювентус» соскучился по трофеям и продолжает свой путь в кубке Италии, где дошел уже до четвертьфинала. Команду ждет соперник ниже рангом, однако недооценивать его нельзя, иначе к середине поединка «старая синьора» может столкнуться с проблемами. В двух последних матчах «Ювентус» дважды обыгрывал «Салернитану» в Серии А (2:1) и кубке страны (6:1). Матч с «Фрозиноне» обещает быть более сложным и непресказуемым.

«Фрозиноне» переживает не лучший отрезок сезона и проигрывает большинство поединков. В чемпионате Италии команда опустилась на 15 место с 19 очками, но в этой встрече команда постарается настроиться на кубковую игру, где все решится за 90 минут. В прошлом туре Серии А «Фрозиноне» на своем поле уступил «Монце» (2:3), а ранее проиграл на выезде «Лацио» (1:3).

Информация для ставок

«Фрозиноне» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл восемь из десяти домашних встреч при двух ничьих

Четыре последних матчей последних матчей между клубами завершились победами «старой синьоры»

Прогноз

Предполагаем, что на своем поле «Ювентус» не будет иметь больших проблем с соперником и сможет выйти в полуфинал кубка Италии. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.