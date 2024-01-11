«Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Кубка Италии (11.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.42. Ничейный результат котируется по 4.8, а победа «Фрозиноне» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.
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4 : 0
завершен
11 января 2024, 23:00
четверг
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.
Форма команд
«Ювентус» соскучился по трофеям и продолжает свой путь в кубке Италии, где дошел уже до четвертьфинала. Команду ждет соперник ниже рангом, однако недооценивать его нельзя, иначе к середине поединка «старая синьора» может столкнуться с проблемами. В двух последних матчах «Ювентус» дважды обыгрывал «Салернитану» в Серии А (2:1) и кубке страны (6:1). Матч с «Фрозиноне» обещает быть более сложным и непресказуемым.
«Фрозиноне» переживает не лучший отрезок сезона и проигрывает большинство поединков. В чемпионате Италии команда опустилась на 15 место с 19 очками, но в этой встрече команда постарается настроиться на кубковую игру, где все решится за 90 минут. В прошлом туре Серии А «Фрозиноне» на своем поле уступил «Монце» (2:3), а ранее проиграл на выезде «Лацио» (1:3).
Информация для ставок
- «Фрозиноне» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл восемь из десяти домашних встреч при двух ничьих
- Четыре последних матчей последних матчей между клубами завершились победами «старой синьоры»
Прогноз
Предполагаем, что на своем поле «Ювентус» не будет иметь больших проблем с соперником и сможет выйти в полуфинал кубка Италии. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.