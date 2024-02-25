«Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии А (25.02.2024)

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вчера, 08:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Фрозиноне» оценивается по 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Ювентус» попал в зону турбулентности и не может выиграть уже четыре поединка подряд. Это позволило «Милану» приблизиться максимально близко к туринцам, а еще недавно они рассматривались как соперник «Интера» в борьбе за золотые медали. Сейчас «старая синьора» удерживает второе место с 54 баллами, но опережает ближайшего соперника всего на два пункта. В последнем туре «Ювентус» сыграл на выезде вничью с «Вероной» (2:2), а ранее и вовсе проиграл «Удинезе» на своем стадионе (0:1).

«Фрозиноне» также не может достичь результатов, о которых мечтают болельщики. Команда набрала 23 балла и это позволяет ей занимать лишь 15 место, опережая зону вылета всего на три пункта. Чтобы уже спустя год не вернуться в Серию В, коллективу необходимо стараться набирать очки в каждом поединке, и эта не является исключением. Два последних матча «Фрозиноне» завершились поражениями от «Ромы» (0:3) и «Фиорентины» (1:5).

Информация для ставок

«Ювентус» забивал в девяти из десяти последних домашних поединках

«Фрозиноне» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл пять последних встреч с «Фрозиноне»

Прогноз

Интересную встречу подарит нам матч 26 тура чемпионата Италии. «Ювентус» ждет в гости «Фрозиноне». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на поединок.«Ювентус» имеет прекрасную возможность прервать свою серию неудач, и мы предполагаем, что туринцы воспользуются этим шансом. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.