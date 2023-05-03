«Ювентус» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

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вчера, 08:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Лечче» оценивается по 6.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Ювентус» находится в небольшом кризисе и не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате Италии. Тем не менее, «старая синьора» все еще занимает третье место с 60 пунктами и отстает от «Лацио» всего на один пункт. В предстоящей встрече с одним из аутсайдеров, болельщики ждут на своем стадионе исключительно победу. В прошлом туре «Ювентус» сыграл на выезде вничью с «Болоньей» (1:1), а ранее проиграл в кубке Италии «Интеру» (0:1).

«Лечче» достаточно близко находится к зоне вылета, но имеет перед ней запас в четыре пункта. Команда идет на 16 месте и в оставшихся турах ей необходимо набирать очки, чтобы сохранить прописку в Серии А, а не покинуть ее уже через год после возвращения. Два последних матча «Лечче» в чемпионате Италии завершились победой над «Удинезе» (1:0) и поражением на выезде от «Милана» (0:2).

Информация для ставок

«Ювентус» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Лечче» при двух ничьих

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» находится в плохой форме и на своем поле постарается обыграть более низкого соперника по классу. Тем не менее, зрители с малой вероятностью дождутся большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.