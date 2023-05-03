«Ювентус» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Лечче» оценивается по 6.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.
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2 : 1
завершен
вчера, 19:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.
Форма команд
«Ювентус» находится в небольшом кризисе и не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате Италии. Тем не менее, «старая синьора» все еще занимает третье место с 60 пунктами и отстает от «Лацио» всего на один пункт. В предстоящей встрече с одним из аутсайдеров, болельщики ждут на своем стадионе исключительно победу. В прошлом туре «Ювентус» сыграл на выезде вничью с «Болоньей» (1:1), а ранее проиграл в кубке Италии «Интеру» (0:1).
«Лечче» достаточно близко находится к зоне вылета, но имеет перед ней запас в четыре пункта. Команда идет на 16 месте и в оставшихся турах ей необходимо набирать очки, чтобы сохранить прописку в Серии А, а не покинуть ее уже через год после возвращения. Два последних матча «Лечче» в чемпионате Италии завершились победой над «Удинезе» (1:0) и поражением на выезде от «Милана» (0:2).
Информация для ставок
- «Ювентус» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Лечче» при двух ничьих
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Ювентус» находится в плохой форме и на своем поле постарается обыграть более низкого соперника по классу. Тем не менее, зрители с малой вероятностью дождутся большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.