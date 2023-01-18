«Ювентус» — «Монца». Прогноз на матч Кубка Италии (19.01.2023)

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вчера, 13:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Монцы» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Ювентус» после серии минимальных побед попал под каток лидера Серии А «Наполи» (1:5), который заставил тренерский штаб «старой синьоры» задуматься. Уже в этом кубковом матче болельщики рассчитывает получить реакцию на болезненный удар по амбициям туринского клуба, поэтому гостям будет непросто. В предыдущих турах «Ювентус» обыграл «Удинезе» и «Кремонезе» с одинаковым счетом (1:0).

«Монца» напротив в последнее время радует болельщиков набранными очками и подбирается к середине турнирной таблице, ведь уже располагается на 13 месте с 21 баллом. Матч 1/8 кубка страны с «Ювентусом» станет настоящим испытанием для команды, а в случае прохода гарантирует им много разговоров и шума, ведь это станет большой неожиданностью для большинства. В последней игре «Монца» обыграла на выезде «Кремонезе» (3:2), а ранее вырвала ничью с «Интером» (2:2).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Монца» выиграла четыре из десяти последних встреч на выезде

В прошлом официальном матче между клубами сильнее оказалась «Монца» (1:0)

Прогноз

«Монца» почувствовала уверенность в своих силах и не даст более сильному и титулованному сопернику свободно себя вести на футбольном поле. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.