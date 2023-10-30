«Зандхаузен» — «Байер». Прогноз на матч кубка Германии (01.11.2023)

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вчера, 20:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.12. Победа «Зандхаузена» оценивается за 24, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 10.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Зандхаузен» опустился уже в третью лигу Германии и то, что команда дошла до 1/16 финала уже является неплохим результатом. В этой стадии им будет противостоять лидер Бундеслиги и разумеется, никто хозяевам шансов на проход дальше не оставляет, что отражается в коэффициентах букмекеров. Два последних матча «Зандхаузена» завершились победой над «Боруссией II» (2:1) и ничьей с «Верлем» (2:2).

«Байер» продолжает свою серию побед и выглядит очень мощно на протяжении последних месяцев. Коллектив заслуженно лидирует в Бундеслиге с 25 очками и опережает «Баварию» на два пункта. В этой встрече «фармацевты» обязаны без проблем обыгрывать соперника и проходить дальше даже резервным составом. В прошлом туре «Байер» обыграл на своем поле «Фрайбург» (2:1), а ранее разгромил в Лиге Европы «Карабах» (5:1).

Информация для ставок

«Зандхаузен» не может выиграть уже четыре домашних матча подряд

«Байер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах при одной ничьей

В единственном товарищеском матче между клубами победу одержал «Зандхаузен» (3:2).

Прогноз

Предполагаем, что «Байер» без проблем разберется со своим соперником, отправив несколько безответных мячей. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой (-2.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.