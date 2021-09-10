«Зенит» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2021)

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сегодня, 00:05

В седьмом туре чемпионата России чемпион страны «Зенит» примет «Ахмат» из Грозного. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.4. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 7.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Зенит» после прошлого тура вернул себе первое место в турнирной таблице и после шести туров опережает ближайшего соперника на одно очко. Команда обладает лучшим подбором футболистов в стране и через несколько дней начнет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. В последнем матче «Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА (1:0), а неделей ранее команда сыграла вничью с «Уфой» (1:1).

«Ахмат» выступает в новом сезоне с переменным успехом, о чем говорит 50% набранных очков, а именно девять из восемнадцати возможных. Команда аккуратно и компактно играет в обороне и больше двух мячей за игру еще не пропускала. Матч с питерским клубом станет настоящей проверкой на прочность для команды из Грозного. В прошлом туре РПЛ «Ахмат» обыграл «Арсенал» из Тулы (2:1), а ранее коллектив уступил на выезде ЦСКА (0:2).

Информация для ставок

«Зенит» не проигрывает уже 19 матчей подряд во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Ахмата» закончились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

«Ахмат» выиграл только три матча из десяти последних на выезде

Прогноз

«Зенит» ведет борьбу за очередное для себя чемпионство, поэтому старается стабильно набирать очки с самого начала чемпионата. Предполагаем, что клуб из Санкт-Петербурга одержит уверенную победу в этом поединке. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Мелбет.

