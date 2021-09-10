«Зенит» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2021)

В седьмом туре чемпионата России чемпион страны «Зенит» примет «Ахмат» из Грозного. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.4. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 7.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.2.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.23.
Форма команд
«Зенит» после прошлого тура вернул себе первое место в турнирной таблице и после шести туров опережает ближайшего соперника на одно очко. Команда обладает лучшим подбором футболистов в стране и через несколько дней начнет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. В последнем матче «Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА (1:0), а неделей ранее команда сыграла вничью с «Уфой» (1:1).
«Ахмат» выступает в новом сезоне с переменным успехом, о чем говорит 50% набранных очков, а именно девять из восемнадцати возможных. Команда аккуратно и компактно играет в обороне и больше двух мячей за игру еще не пропускала. Матч с питерским клубом станет настоящей проверкой на прочность для команды из Грозного. В прошлом туре РПЛ «Ахмат» обыграл «Арсенал» из Тулы (2:1), а ранее коллектив уступил на выезде ЦСКА (0:2).
Информация для ставок
- «Зенит» не проигрывает уже 19 матчей подряд во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей «Ахмата» закончились исходом «обе забьют»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- «Ахмат» выиграл только три матча из десяти последних на выезде
Прогноз
«Зенит» ведет борьбу за очередное для себя чемпионство, поэтому старается стабильно набирать очки с самого начала чемпионата. Предполагаем, что клуб из Санкт-Петербурга одержит уверенную победу в этом поединке. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Мелбет.