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«Зенит» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2021)

сегодня, 00:05

В седьмом туре чемпионата России чемпион страны «Зенит» примет «Ахмат» из Грозного. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.318.62
Мелбет 1.41 5.35 8.20
BetBoom 1.36 5.25 9.12

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.4. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 7.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Зенит» после прошлого тура вернул себе первое место в турнирной таблице и после шести туров опережает ближайшего соперника на одно очко. Команда обладает лучшим подбором футболистов в стране и через несколько дней начнет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. В последнем матче «Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА (1:0), а неделей ранее команда сыграла вничью с «Уфой» (1:1).

«Ахмат» выступает в новом сезоне с переменным успехом, о чем говорит 50% набранных очков, а именно девять из восемнадцати возможных. Команда аккуратно и компактно играет в обороне и больше двух мячей за игру еще не пропускала. Матч с питерским клубом станет настоящей проверкой на прочность для команды из Грозного. В прошлом туре РПЛ «Ахмат» обыграл «Арсенал» из Тулы (2:1), а ранее коллектив уступил на выезде ЦСКА (0:2).

Информация для ставок

  • «Зенит» не проигрывает уже 19 матчей подряд во всех турнирах
  • Шесть из семи последних матчей «Ахмата» закончились исходом «обе забьют»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • «Ахмат» выиграл только три матча из десяти последних на выезде

Прогноз

«Зенит» ведет борьбу за очередное для себя чемпионство, поэтому старается стабильно набирать очки с самого начала чемпионата. Предполагаем, что клуб из Санкт-Петербурга одержит уверенную победу в этом поединке. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.62 1.84 2.04
Мелбет 2.38 1.68
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