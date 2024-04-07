«Зенит» — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России (07.04.2024)

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сегодня, 09:47

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Зенит» теряет очки в последних матчах и оторваться от конкурентов не получается. Команда на данный момент идет на втором месте с 41 баллом и отстает от «Краснодара» на два пункта, но сыграла на игру меньше, поэтому победа с «Балтикой» гарантирует питерцам первое место в турнирной таблице по итогам тура. Тем не менее, недооценку соперника хозяевам следует исключить, иначе можно поплатиться важными баллами в конце сезона. В прошлой игре в рамках кубка России «Зенит» обыграл на выезде «Спартак» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ (1:1).

«Балтика» по итогу большей части сезона не смогла закрепиться хотя бы в середине турнирной таблицы РПЛ и ведет борьбу за выживание. Команда занимает 15 место с 17 баллами и отстает на три пункта сразу от трех соперников. Тем не менее, клуб имеет шансы сохранить свое место в элитном дивизионе, но для этого нужны победы. В прошлом туре клуб из Калининграда на своем поле обыграл «Пари НН» в чемпионате (2:0), а в кубке России уступил ЦСКА (0:1).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Балтика» проиграла только три матча из десяти последних

«Зенит» выиграл три из четырех последних матчей с «Балтикой»

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07.