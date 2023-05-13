«Зенит» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (13.05.2023)

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вчера, 08:48

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.9, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Зенит» в прошлом туре уже оформил чемпионство и может спокойно доигрывать сезон, дав некоторым запасным футболистам больше игрового времени. В активе клуба 64 набранных балла, что на 13 пунктов больше, чем у ЦСКА , что за четыре тура отыграть невозможно даже при самых невероятных событий. Два последних матча в РПЛ «Зенита» завершились победой со «Спартаком» (3:2) и разгромом «Крыльев Советов» (5:1).

«Краснодар» не смог добиться высоких результатов в чемпионате, где он занимает только шестое место с 42 баллами, отставая от «Ахмата» всего на один пункт. Тем не менее, коллектив добился успеха в кубке России, где вышел в финал пути регионов, во много благодаря своему голкиперу Матвею Сафонову. В предстоящей игре с «Зенитом» гости будут мотивированы показать свои лучшие качества. В прошлом туре «Краснодар» переиграл «Крылья Советов», а в кубке России прошел «Акрон» лишь в серии пенальти (1:0).

Информация для ставок

«Зенит» не проигрывает уже семь матчей подряд

«Краснодар» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде

«Зенит» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Краснодаром»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матчи между «Зенитом» и «Краснодаром» всегда получаются интересными и в большинстве случаев обе команды не уходят без забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.