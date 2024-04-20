«Жирона» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.04.2024)

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сегодня, 13:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Поверить в победу «Кадиса» можно по коэффициенту 8, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.17. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Жирона» не смогла до конца сезона составить конкуренцию в борьбе за чемпионство, но шансы попасть в Лигу чемпионов все еще остаются. Команда занимает третье место с 65 баллами и опережает на четыре пункта ближайшего соперника. В домашней встрече с аутсайдером от хозяев болельщики ждут исключительно победы, которая не позволит конкурентам приблизиться. Два последних поединка «Жироны» завершились поражением от «Атлетико» (1:3) и победой над «Бетисом» (3:2).

«Кадис» находится в самом разгаре борьбы за выживание и крайне нуждается в очках. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 18 место с 25 баллами и отстает от «Сельты» на три пункта. Гостям придется очень сложно в предстоящей встрече, поэтому даже один балл будет хорошим результатом в такой непростой ситуации. В прошлом туре «Кадис» проиграл на своем поле «Барселоне» (0:1), а ранее переиграл «Гранаду» (1:0).

Информация для ставок

«Жирона» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кадис» не может выиграть на выезде уже 10 поединков подряд

«Жирона» выиграла три из пяти последних матчей у «Кадиса»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Жирона» очень хорошо играет с «Кадисом» и в этот раз с большой вероятностью также добьется победы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.