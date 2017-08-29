​Возрождение «Арсенала». Реанимация любимого клуба миллионов

«Канониры» тратят деньги, у них полный новый стадион, но амбиций нет, результаты хромают. Раз все поняли, что с «Арсеналом» не так, «Соккер.ру» предлагает искать выход.

Первый шаг. Уволить тренера

Прямо сейчас, в августе месяце, выбросив один сезон как переходной. Никакие тактические и кадровые изменения не сработают, если у «Арсенала» будет тот же тренер. А тратить ваше время на повторение того, что знают все болельщики – не только АПЛ или «канониров», а все фанаты мира, не имеет смысла. Даже если вы фанат Венгера на «Соккер.ру», то понимаете – у француза не получилось даже в год, когда надо было опередить «Лестер». Нужно смотреть в будущее, и первый шаг на пути возвращения «Арсенала» - смена наставника, даже если первоначально ошибутся с выбором и потеряют время, как это сделал МЮ.

Но в результате поисков придет спаситель, клубы такого калибра умеют возвращаться. А пока о чемпионстве «Арсенала» без иронии говорят редко. Широков вот пошутил, что «Спартак» еще может стать первым в РФПЛ. Теоретически и «Арсенал» с 16 места может подняться на первое, и тогда Арсен уйдет королем. Но это вряд ли, ведь проблема тренера Венгера может быть физической. У вас никогда не возникало ощущения, что люди в возрасте необычно упрямые и категоричные? Причиной может быть деменция, которую часто фиксируют после 65. Мсье Венгер перешел Рубикон – наставнику 67 лет.

Фергюсон ушел, чтобы не быть посмешищем. Признаки старения организма могут проявляться в таких приколах, как у Семина с запоминанием фамилий – Юрий Павлович, которому семьдесят, Фарфана называет Форланом, а могут в Бельерине слева в защите, в пустой опорной зоне и Уэлбеке в атаке. Нельзя винить Венгера, если причина тренерских ошибок в состоянии здоровья, но глупо ставить у руля настолько сложного клуба, как «Арсенал», в непростой лиге неготового к вызовам времени наставника. Впрочем, Кронке 70 лет, Усманову – 63, «Арсеналом» управляют богатые пенсионеры, и результат – «стабильность».

Второй шаг. Отпускать игроков

Хочет игрок «Арсенала» уйти – пусть уходит, уважение нельзя заслужить заточением, можно лишь развить стокгольмский синдром. Привычка Венгера продавать футболистов с запозданием не делает «канониров» сильнее - Санчес второй сезон сидит на скамейке и улыбается в дни поражений. Вернее, тут правильнее использовать грубый синоним, ведь злорадство Алексиса убивает моральный дух, мешает команде верить в себя. Лучшим игроком прошлого сезона является тип, которого не захотели «Бавария» и ПСЖ, а он обиделся на Венгера и «Арсенал».

Санчес сейчас собрался в «Манчестер Сити» - знакомый маршрут после Туре, Насри, Клиши и Адебайора, но если трансфер сорвется – в составе будет парень, который не верит в тренера. Окслейд-Чемберлен, Бельерин и Мустафи могут быть в коалиции Алексиса, как и Озил – видно, как немец «старается». Фанаты «Арсенала» со стажем говорят, что Месут не ленивый. Настаивают на этом, но подменяют понятия. Тот факт, что у Озила отборов и перехватов, как у Рэмзи, означает лишь, что Аарон слаб в обороне, а Месут – плеймейкер высокого класса, который хорошо читает игру.

Но никакие цифры не помогут «Арсеналу» выиграть вдесятером, если Озил не в духе. Нежелание вовремя расставаться с игроками прямо сказывается на тактике – Алексис тянет мяч на себя, а Озил, которого «Бавария» предпочла бы Родригесу, стоит на поле. В матче против «Ливерпуля» Месут отказывался прессинговать, и Клопп, оккупировав опорную зону, заставил Месута бессмысленно перемещаться в поисках мяча. Венгер годами не может улучшить командную игру Озила. При этом ни немца, ни Алексиса вовремя не продавал. И это лучшие игроки «Арсенала», а сколько зубов точат на француза другие!

Третий шаг. Пригласить новатора

Знаете, чем любой другой наставник будет отличаться от Венгера? Он будет воевать с самодурами в руководстве и их позицией «пятое место – круто», а не быть их сообщником. Даже у Жардима получится лучше, судя по тому, как «Монако» стартовал в новом сезоне – четыре победы, 12 забитых мячей, полная и окончательная реанимация бедняги Фалькао. А с Венгером поужинает очередной Мбаппе или Лемар, но откажется от предложения «Арсенала». Только приглашение наставника со свежими идеями и подходом поможет.

Причем новому наставнику должно быть легче, чем Мойесу в «Манчестер Юнайтед» - системная перестройка «канонирам» не нужна, нужна наладка. Имеем дело с коллективом, который наносит по 18 ударов за игру, из которых всего 5 – точные, забивает четыре мяча после пятнадцати выстрелов в створ и идет на шестнадцатом месте. Они играют первым номером, давят, умеют работать с мячом, у них есть возможность собрать 11 сильных футболистов, но на выходе получаем провал на старте сезона. Первый и не последний.

Кроме непосредственно того, что происходит на поле, есть также фактор взаимоотношения футболистов и тренера. Просто оцените масштаб кадрового бедствия. Бельерин хотел в «Барселону», Мустафи хочет в «Ювентус». Жиру не понимает, зачем ему сидеть в «Арсенале» на скамейке, если Уэлбек – форвард основы, а Ляказетт на скамейке. Озил думал о «Баварии», Санчес мечтает о «Манчестер Сити» и мечтает уйти. В обратном направлении пытаются скинуть Стерлинга. Но в таком случае уходит Окслейд-Чемберлен. Хоть кто-то верит, что Венгер способен улучшить результаты, если половина команды на чемоданах? Вряд ли, так что «Арсеналу» прямо сейчас нужен новый наставник, новые стимулы и надежды.

Четвертый шаг. Изменить тактику

Высокая линия обороны, низкий прессинг, странные фланги, форвард без мяча, проходы ради проходов, пасы под удар ради статистики – «Арсенал» играет маразматично. А Венгер, к сожалению, осознает ошибки с запозданием. И это торможение приводит к регулярным поражениям последних лет. От МЮ еще в 2011 году 8:2 – классика. Но дальше были частые влеты от стремительного «Ливерпуля», например со счетом 4:1 и теперь 4:0. Был провал против «Баварии» 1:5 – показали «канонирам» их место в ЛЧ. «Челси» сделал из «Арсенала» отбивную в дерби 6:0.

Да, после перехода на три защитника был удачный отрезок. Но сколько таких месяцев собрал «Арсенал», чтобы обмануть болельщиков - не сосчитать. Тем более, даже схема «3-2-4-1» в исполнении Арсена уязвима – мало людей в опорной зоне, не те защитники в центре, неправильное возвращение в оборону. Клопп правильно сказал – отбери у «Арсенала» пространство и делай с ним, что хочешь. Новый тренер может использовать как четыре защитника, так и три, но тут важно грамотно выбрать состав и четко продумать задачи для каждого.

Подход надо менять, не столько схему, ведь по игровым параметрам «Арсенал» всегда среди лидеров АПЛ. И в этом беда – тренер не выжимает из команды максимум. Состав с Чехом и физически крепкими защитниками способен пропускать реже. Можно лучше играть с Джакой – швейцарец не так плох, скорее Арсен неуклюже применяет таланты самого дорого опорника в истории футбола. Без Санчеса и Озила клуб не развалится. Могут много забивать с новой группой атаки, созданной вокруг Ляказетта. И благодаря тому, что к новому наставнику пойдут сильные игроки, а к Венгеру отказываются.

Пятый шаг. Потеснить руководителей

Командный дух на нуле, а старый упрямый американец Кронке вцепился в «Арсенал» мертвой хваткой. Ему не раз предлагали продать клуб – поступали предложения от Усманова, от самого богатого человека Африки, точно приходили из Азии, где «канониры» популярные. Но все слышали отказ. Кронке еще может стать тем, кто отправит Венгера в отставку, но в его футбольных познаниях есть сомнения. Пока для боссов «Арсенал» - бизнес, а не спорт, результата не будет, зато Арсен снова выдаст: «Четвертое место по финансам от пятого мало отличается».

Но после Венгера «Арсенал» сможет претендовать на успехи в ЛЧ и в чемпионате. Клуб ведь крепкий – и финансово, и по базе фанатов, и по посещаемости матчей, и даже по возможностям игроков. Не хватает только умного руководства. Теоретически, если Кронке не будет принимать решения, или клуб сменит владельца, шансы на увольнение Венгера с почестями имеются. И на выбор тренера, который любит играть в атаке – от Тухеля до Жардима, раз Аллегри упустили. Новый «Арсенал» может в короткий срок сделать рывок в стиле «Челси» при Конте. Ведь ошибки по составу и тактике всем известны, а тут проблема еще и в психологии.

Команда не верит в себя, команда по морали – середняк, даже если по игре в отдельных матчах – гранд или около того. У клуба «Арсенал» есть история, деньги и болельщики. На поле звезды, что бы там Невилл ни орал, на счетах – деньги, чтобы прикупить сильных игроков. Нет только главного тренера, но если решиться на увольнение Венгера – многое изменится. «Канониры» лишь потеряют два года, если позволят превратить команду в стабильно пятую-шестую, и сложнее будет выбираться. Ведь растет недовольство со стороны звезд – Мустафи и Санчес как вершина айсберга. И сильным новичкам, вроде Лязазетта, сложно адаптироваться в коллективе, где тренер давно отстал от прямых конкурентов.

Венгер набрал в матчах с участниками топ-6 – поединков собралось больше десятка, всего девять пунктов с начала прошлого сезона, меньше всех грандов АПЛ. Это безобразие пора прекращать, ведь пока идет самый жестокий социальный эксперимент в английском футболе. Проверяют, насколько хватит терпения у миллионов фанатов «Арсенала» по всему миру? За то время, пока Венгер мучается и мучает других, можно было составить десятки отличных планов по возвращению «канониров» и успешно начать их внедрять. Но пока застряли на первом пункте, хотя не первый год в Англии ловко шутят, что не единственная, но системная проблема «Арсенала» - первые пять букв.