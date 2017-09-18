Потерянная легенда

Великолепная левая нога, реактивная скорость, трюки из арсенала Йохана Кройфа – все это делало Денилсона образцовым бразильским вингером. Всякий, кто имел возможность лицезреть игру бразильца на ранних стадиях его карьеры, не мог и подумать о том, что ему суждено стать одним из самых больших разочарований в истории бразильского футбола.



Паренек из неблагополучного городка Диадема начал свою карьеру в местном клубе «Сан Паулу», где дебютировал в 17-летнем возрасте в матче 1/4 финала Кубка КОНМЕБОЛ против перуанского «Спортинг Кристал», и сразу же отметился забитым мячом. Денилсон пришёл в клуб в тот момент, когда после успехов 1991—1994 гг. (два Межконтинентальных Кубка, два Кубка Либертадорес и большой ряд других титулов) в команде наступил серьёзный кризис, связанный с уходом ряда лидеров (Кафу, Раи, Жуниньо Паулиста и др.) и проблемами с организацией игры. В начале 1996 года из-за проблем со здоровьем ушёл с тренерского мостика Теле Сантана, перенёсший сердечный приступ. Сантана работал с клубом с 1990 года, дав Денилсону и многим другим талантливым игрокам «путёвку» в большой футбол и став творцом побед «Сан-Паулу» в начале 1990-х гг. Последующие годы стали временем тренерской чехарды. Впрочем, на игре Денилсона эти перемены к худшему отразились мало, он продолжал прогрессировать в своём мастерстве.



Несмотря на то, что количество проведенных им матчей не успело перевалить за полсотни, Денилсон уже носил статус легенды. Его потенциал оценивался настолько высоко, что его имя нередко упоминалось в одном ряду с такими мастодонтами, как Жаирзиньо и Гарринча. Во время пребывания в одном из самых густонаселенных городов Южного полушария Денилсон показывал великолепную результативность, забивая почти в каждом втором матче. Он был одним из талантливейших игроков нового поколения «виртуозных» бразильцев, получив прозвище «Кантонейро», в честь своего известного соотечественника, выступавшего в середине века.

В январе 1997 года Денилсон в составе сборной отправился в Саудовскую Аравию на Кубок Конфедераций. Турнир был выигран бразильцами с общей разницей мячей 14:2, Денилсон отметился одним голом на групповой стадии в ворота мексиканцев (счёт игры 3:2). В целом он показал хорошую игру, поддерживал атаки с левого фланга, был очень быстр и мастерски обыгрывал соперников на скорости, и в итоге именно он был признан самым полезным игроком турнира.



Летом того же года Денилсон выиграл в составе национальной сборной Кубок Америки. Он провёл пять игр из шести возможных, и забил два гола - в полуфинале против Перу на 1-й минуте, положив начало разгрому перуанцев со счётом 7:0, а также один из трёх голов бразильцев в победном финале против Боливии, выигранном 3:1.



Следующий год для Денилсона стал определяющим. Он принял участие в рекламном ролике фирмы Nike, демонстрировавшимся накануне французского мундиаля 1998 года, где в компании Роналдо, Ромарио, Кафу и Роберто Карлоса демонстрировал мастерство в стенах аэропорта.

В какой-то мере данная реклама является отражением карьеры Денилсона - захватывающая, талантливая и веселая ровно до того момента, когда одно неверное решение сводит всё на нет, как получилось в ролике у Роналдо, угодившего в оградительную стойку.

Как раз накануне мирового первенства во Франции Денилсон принял решение, перевернувшее всю его карьеру. Несмотря на наличие предложений от «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны», юный бразилец заключил контракт с испанским «Бетисом», отдавшим за игрока 21 миллион фунтов стерлингов, тем самым установив новый трансферный рекорд.

Настало время чемпионата мира. Несмотря на сильное давление СМИ, главный тренер бразильцев Марио Загалло предпочел оставить самого дорогого игрока мира на скамейке, отдав предпочтение связке Роналдо – Ромарио - Ривалдо. На том мундиале Денилсон появлялся на поле во всех семи играх, хотя лишь один раз вышел в стартовом составе, а в остальных шести вступал в игру со скамейки. Тем не менее он показывал хорошую, уверенную игру, записав на свой счет две голевые передачи. Однако Загалло продолжал держать Денилсона на скамейке, упорно игнорируя тот факт, что с его выходом атаки бразильцев становятся заметно острее. После разгромного поражения в финале от французов двукратный чемпион мира был уволен со своего поста, а Денилсона ждало новое испытание на юге Испании.



Испанская карьера началась не так, как ожидалось. Денилсон все никак не мог адаптироваться к новому чемпионату, а первый гол терпеливым болельщикам «Бетиса» пришлось ждать аж до середины февраля. По итогам дебютного для Денилсона сезона «Бетис» занял 11-е место, а вторая кампания завершилась и того хуже – севильский клуб стал восемнадцатым, что означало, что следующий сезон команда начнет в Сегунде.

После вылета из Примеры Денилсон в целях разгрузки зарплатной ведомости и желания игрока заработать вызов в сборную на грядущий чемпионат мира был отдан в аренду бразильскому «Фламенго». Однако бразильский клуб с трудом удовлетворял финансовые потребности Денилсона, и через полгода вернул его «Бетису». Вернувшись, бразилец помог клубу вернуться в элиту,

В следующие пару лет Денилсон был одним из лидеров «Бетиса». Не отличаясь особой результативностью, он выполнял большую работу как на фланге, так и в организации атакующей игры, помогая партнёрам и подключаясь к атакам, раздавая голевые передачи, однако по сравнению со второй половиной 1990-х уровень его игры заметно снизился;

Не клеились дела и в составе «Селесао». Всего через полгода после удачной игры на победном для бразильцев мундиале, карьере Денилсона в сборной внезапно пришел конец, что было обусловлено как спадом игры самого футболиста, так и сменой главного тренера сборной - у нового наставника, Паррейры, места в команде для Денилсона не нашлось.

Последний сезон Денилсона в составе севильского клуба ознаменовался четвертым местом, давшим путевку в Лигу чемпионов, а также победой в Кубке Короля. Однако Денилсон был мало причастен к этим успехам, поскольку к тому моменту уже потерял место в составе. В конечном счете клуб и игрок решили расстаться, и бразилец отправился покорять французский чемпионат, став игроком «Бордо», где провел всего один жалкий сезон, после чего карьера некогда самого дорого футболиста мира пошла под откос, хотя Денилсону было только 27 лет. За четыре года он сменил шесть клубов, успев поиграть в Саудовской Аравии, США, родной Бразилии, Вьетнаме и Греции, нигде надолго не задерживаясь.

После краткосрочных командировок в саудовский «Аль-Наср» и американский «Даллас», Денилсон вернулся на родину, где подписал контракт с «Палмейрасом», который на тот момент возглавлял бывший тренер мадридского «Реала» Вандерлей Лушембурго. Отыграв порядка 30 матчей, Денилсон заявил о своем желании вернуться в Европу, где, по его словам, у него имеется ряд предложений. Однако вместо Европы бразилец отправился во Вьетнам, где подписал контракт с «Хайфоном», по которому ему полагалось 4 миллиона фунтов стерлингов в год, что делало его самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата. Время пребывания в новом клубе ограничилось тремя неделями, за которые он провел только один матч, после чего расторг контракт и уехал в греческую «Кавалу», где, ни разу не выйдя на поле, повесил бутсы на гвоздь.

Не всякая сказка имеет счастливый конец. Слишком большое давление и внимание на ранних этапах карьеры сыграли с Денилсоном злую шутку. Однако жизнь – это выбор, и, кажется, Денилсон сделал ряд необдуманных и недальновидных решений, направленных на развитие своего банковского счета, а не карьеры. Безусловно, у него есть ряд достижений, в основном со сборной, но могло быть гораздо больше. Давление и жадность нанесли огромный урон его таланту, и Денилсон, к сожалению, оказался не в состоянии реанимировать его.