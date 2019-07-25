Проклятие Метцельдера

вчера, 21:26

«Соккер.ру» - о многообещающей карьере талантливого немецкого защитника Кристофа Метцельдера, оборванной травмами.

Есть некий элемент злой иронии в том, что кумиром Метцельдера был один из лучших защитников в истории немецкого футбола Карл-Хайнц Фёрстер. И когда в 2001 году Кристоф появился на футбольном горизонте, многие ожидали, что молодой защитник повторит славный путь чемпиона Европы, а, быть может, даже превзойдет его достижения.

Спокойный, здравомыслящий и даже набожный (в юности Кристоф был алтарником и активно помогал священнослужителям), без какого-либо намека на заносчивость и высокомерие – Метцельдера крайне трудно обвинить в создании самому себе тех трудностей, что мертвым грузом легли на его плечи.

Знакомство с футболом Метцельдер начал в родном городе Хальтерн-ам-Зе в академии одноименного клуба. В возрасте 15 лет его заприметили скауты из «Шальке», где он провел лишь год, после чего отправился в футбольный клуб «Пройссен» из Мюнстера. Через несколько лет он пополнил ряды дортмундской «Боруссии», где, впрочем, первое время гонял мяч лишь за дубль. Однако вскоре травмы основных защитников Кристиана Вернса и Штефана Ройтера вынудили главного тренера команды, в прошлом выдающегося защитника Маттиаса Заммера, срочно искать замену. Будучи первоклассным экспертом по игре в обороне, обладатель «Золотого Мяча» 1996 года без раздумий вытащил из дубля Метцельдера, и 11 августа 2000 года, спустя всего лишь 3 месяца после окончания школы, молодой защитник дебютировал в Бундеслиге в матче против «Гапзы» из Ростока. Несмотря на неопытность и юный возраст, Кристоф быстро адаптировался и полностью оправдал доверие своего наставника.

К 20 годам Метцельдер застолбил за собой твердое место в основе «шмелей». Хорошо одаренный физически, Кристоф мог одинаково успешно играть как на позиции центрального, так и на позиции левого защитника. Во избежание «звездной болезни» старшие товарищи, вроде Юргена Колера и Штефана Ройтера, держали Метцельдера и другую молодежь «в узде». В то время подобная «дедовщина» была еще широко распространена в немецком футболе.

«Если бы я приехал на тренировку на „Порше“, то на следующий день Ройтер лично сдал бы его обратно в автосалон», - говорил Метцельдер.

Подобное «воспитание» помогло Метцельдеру не только в футболе, но и в жизни. Поэтому современный футбол с его необоснованно высокими зарплатами и растущим неравенством между игроками и фанатами вызывает у Кристофа лишь глубокое сожаление. Метцельдер, в отличие от многих нынешних молодых талантов, не позволял своему эго расти в соответствии с чеками на круглые суммы и звездным статусом. Он всегда оставался скромным профессионалом и это окупилось.



После успешного и многообещающего сезона, в августе 2001 года Метцельдер дебютировал в составе национальной сборной. На его счету было всего 20 матчей за Дортмунд, но своей надежностью он отчетливо показал, что достоин вызова. Спустя год Руди Фёллер призвал его под знамена сборной на грядущий чемпионат мира в Южной Корее и Японии. Стоит сказать, что данное решение было скорее вынужденным, поскольку Йенс Новотны, Кристиан Вёрнс и Йорг Хайнрих выбыли накануне мундиаля, однако это категорически не означает того, что Метцельдер не заслуживал места в составе.

Здесь, как всегда, не обошлось без скептиков. Некоторые полагали, что Метцельдер окажется слабым звеном в связке обороне «Бундесманшафт». На деле же все оказалось ровно наоборот. Несмотря на возраст, голодный до побед и полный желания проявить себя на большой турнире Метцельдер не по годам зрелую игру.

Немцы были в ударе и дошли до финала, где были разбиты бразильцами во главе с великолепным Роналдо, проводившего феноменальный турнир. И вновь Метцельдер сыграл здорово, успешно сдержав постоянные «набеги» Кафу по флангу.

Выступление Метцельдера на чемпионате мира не осталось незамеченным, и за талантливым защитником начала выстраиваться очередь из топ-клубов.

«Не думаю, что он осознает свой огромный потенциал. У него большое будущее», - говорил Руди Фёллер.

Ходили слухи о 13-миллионном предложении от мадридского «Реала», хотя Метцельдер и настаивал на том, что не настроен куда-либо уходить.

«У меня контракт с „Боруссией“ до 2005 года, все остальное не имеет значение».

В доказательство своих слов он оставался верен клубу вплоть до 2007 года, когда у него уже не было выбора.

Однако перед этим Метцельдер успел пострадать от первой и самой серьезной травмы в своей карьере. Роковое повреждение ахиллова сухожилия оставило его за бортом всего сезона-2003/04. Эта травма была из тех, что заставляют практически каждого профессионального футболиста опасаться за будущее своей карьеры. Но Метцельдер был не из боязливых.

«У меня до сих пор хранится письмо их страховой, в котором говорится, что я стал инвалидом. Но мне было всего 23 года и я продолжал бороться», - вспоминал позже Метцельдер.

Несколько операций и долгие месяцы восстановления не подкосили Метцельдера, и он продолжал оставаться одним из лучших защитников страны. Не осталась в стороне и «Боруссия», наградившая Кристофа за упорство и преданность новым трехлетним контрактом.

Сезон-2005/06 ознаменовался для Метцельдера долгожданным возвращением своей лучшей формы. Хоть он и не мог похвастаться регулярным выходом на поле вследствие рецидива травмы, в своих 24 матчах он показал былую надежность. Для главного тренера сборной Германии Юргена Клинсманна, готовившего сборную к домашнему чемпионату мира, этого было более чем достаточно, и вскоре Метцельдер отправился покорять свой второй мундиаль, где сформировал отличную связку с Пером Мертезакером.

Относительно безболезненное возвращение Метцельдера в игру было поистине замечательно, но отнюдь не удивительно. С годами он заработал репутацию стратега, способного в короткий срок тщательно изучить партнеров по команде и наладить нужную сыгранность. Немногие защитники могут похвастаться столь умелым сочетанием физических данных и острого футбольного интеллекта.

На чемпионате мира это проявилось во всей красе. Метцельдер заметно выделялся на фоне своего партнера по обороне, и, несмотря на кажущуюся с первого взгляда несуразность и неповоротливость, дуэт всякий раз умело работал на опережение, заставляя врасплох атакующие редуты соперников. На родной земле Германия дошла до полуфинала, трижды сохранив ворота в неприкосновенности, где, однако, была будущими чемпионами.

Последовавший после мундиаля сезон был вновь омрачен чередой травм. Прежнее повреждение ахиллова сухожилия и не думало оставлять Метцельдера в покое. В Дортмунде решили не рисковать и не предлагать защитнику новый контракт, и по окончании сезона разочарованный решением клуба Метцельдер отправился в «свободное плавание».

К удивлению многих, в услугах защитника вновь заинтересовался мадридский «Реал», которому Метцельдер, тогда еще здоровый и невредимый, отказал четыре года назад. Талант немца никуда не делся и никем не ставился под сомнение, как, впрочем, и его «хрустальность», но испанцы, тем не менее, были готовы пойти на такой риск. Не последнюю роль в приглашении своего земляка сыграл и наставник клуба Бернд Шустер.

Метцельдер был настолько далек от философии «Галактикос» по своему характеру и стилю игры, насколько это вообще было возможно. Как позже вспоминал сам защитник, в Испании от него ожидали увидеть набор классических немецких штампов – дисциплину, бойцовские качества и сильную волю. Все это, конечно, оказалось при нем, как и ряд других качества, но в конечном счете время, проведенное в «Реале», стало полным разочарованием.

Сам Метцельдер, однако, никогда не отзывается негативно о времени, проведенном в составе «королевского клуба», даже несмотря на то, что за три сезона сумел сыграть лишь в 23 матчах. Все остальное время он, в основном, залечивал непрекращающиеся травмы, а когда удавалось на какое-то время выбраться из лазарета, немец сталкивался с жесткой конкуренцией.

В дебютном сезоне Метцельдер провел 13 встреч, приложив ногу к победе «сливочных» в чемпионате и Суперкубке. Однако этому успеху было суждено стать для немца последним в Испании, поскольку на горизонте уже вырисовывался Пеп Гвардиола со своей блестящей «Барселоной».

Более-менее регулярно Метцельдер начал играть во втором сезоне, но вновь последовавшие травмы и отличная форма Пепе и Гарая вновь оставили его вне стартового состава. На беду немца, его угораздило стать участником знаменитой игры против «Барселоны» в мае 2009 года, где «королевский клуб» в родных стенах был буквально растоптан коллективом Гвардиолы со счетом 2-6.







В своем последнем сезоне в мадридском клубе Метцельдер провел на поле считанное количество раз, и в 2010 году, намучавшись от травм, вернулся в Германию, причем не куда-нибудь, а в «Шальке». Вполне логично, что бывший игрок дортмундской «Боруссии» тут же столкнулся с резкой антипатией фанатов клуба. В бывшем клубе, к слову, тоже весьма враждебно приняли новость о переходе игрока, пообещав устроить тому «теплый прием» на «Вестфаленштадион».

Смена обстановки явно пошла игроку на пользу. В первом сезоне после возвращения, Метцельдер провел 48 матчей во всей соревнованиях, что было весьма удивительно, поскольку до этого лучшим показателем Кристофа были 38 игр. Видимо, родной немецкий воздух с угольным ароматом стал своеобразным зельем для истерзанного травмами игрока.

К сожалению, возрождение из пепла продлилось недолго. Уже в следующем сезоне все вернулось на круги своя и 32-летний Метцельдер, уже окончательно измотанный постоянной борьбой в травмами, принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Я честен перед собой и понимаю, что не могу больше стабильно играть на этом уровне. После 13 лет карьеры тот огонь, который был внутри меня, уже погас».

После этого Метцельдер вернулся туда, где все для него начиналось, в родной «Хальтерн», где в возрасте семи лет он начал своё футбольное путешествие. Ему не удалось прогреметь на всю Европу, но в родном Хальтерне он стал настоящей иконой. Но даже там Метце, как его ласково прозвали фанаты «Хальтерна», лишь время от времени появлялся на поле. Даже на любительском уровне старые болячки не оставляли и продолжали терзать игрока.



Несмотря на разбитые надежды и досрочное завершение карьеры, Метцельдер не унывает. После выхода на пенсию он успел поработать экспертом на телевидении, увлекся политикой и благотворительностью.

«Оглядываясь назад в прошлое, я с удовольствием вспоминаю свою фантастическую карьеру. Я ничего не хотел бы изменить. Даже травмы были частью моей истории».

Конечно, в сравнении со многими, карьера Метцельдера сложилась весьма неплохо, однако ему было уготовано куда большее.