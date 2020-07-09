Побеждали ЦСКА, но не справились в Примере. «Барса» отправила «Эспаньол» в Сегунду

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сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о печальной судьбе «Эспаньола», покидающего элиту впервые за 27 лет.

Судьба «Эспаньола» решилась за три тура до финиша. Аккурат в барселонском дерби на «Камп Ноу». Обыграв соседей с результатом 1:0, «Барселона» осталась в чемпионской гонке. «Эспаньол» же лишился шансов выбраться из зоны вылета.

Дерби выдалось жарким. «Барселона» ещё не потеряла шансов защитить чемпионский титул, поэтому сделала всё, чтобы взять три очка. «Эспаньолу» поражение сулило досрочный вылет. И если мышь, загнанная в угол, превращается в хищника, то в кого должен превратиться в таком случае символ клуба волнистый попугай Перикито? Если не в орла, то в ястреба. «Эспаньол» дал бой, но соперники находятся в разных весовых категориях. А в текущем сезоне — в очень разных. «Барса» выиграла, гола Луиса Суареса оказалось достаточно. А то, что соперники доигрывали встречи в неполных составах, скоро забудется.

Главный же итог — за три тура до финиша «Эспаньол» безнадёжно отстал от спасительного семнадцатого места и может готовиться начинать новый сезон в Сегунде. Изучать географию, логистику, соперников. Горькая чаша уже наполнена. Осталось испить.

«Эспаньол» — далеко не «Барселона». Рядом с титулованной соседкой не стоял. Но и плебеем не был. Четыре национальных Кубка, два участия в финалах Кубка УЕФА , большое количество сильных футболистов, выступавших под сине-белыми знамёнами. Опять же — три подшефных клуба за границей — «Суонси», «Паниониос» и «Хальмстад». В истории «Эспаньола» случались и вылеты. В последний раз «попугаи» покидали элиту в 1993 году. Но через год они вернулись и с тех пор непременно присутствовали в Ла Лиге. Выше пятого места не поднимались, но лишними в компании сильнейших явно не были.

Четыре года назад владельцем «Эспаньола» стал китайский консорциум во главе с Шенем Яншеном. Производитель игрушечных автомобилей приобрёл клуб за 20 миллионов евро и начал с погашения долгов. Были инвестированы приличные средства в инфраструктуру. Казалось, вот оно счастье. В сезоне-2018/19 «Эспаньол» финишировал седьмым, настолько высоко барселонцы не поднимались без малого полтора десятка лет. «Попугаи» завоевали путёвку в Лигу Европы. Казалось, что клуб развивается в правильном направлении.

Но в текущем сезоне команду лихорадило. Особенно в домашних турнирах. В Лиге Европы «Эспаньол» смотрелся вполне достойно. Выиграл групповой турнир — мы помним матчи с ЦСКА . В плей-офф «попугаи» сошли уже в одной шестнадцатой — проиграли «Вулверхэмптону» в Англии 0:4, а реванша с победой 3:2 оказалось недостаточно. Но зимой «Эспаньолу» было не до еврокубков. Команда застряла в зоне вылета. «Попугаи» за весь неполный чемпионат покидали её только один раз. Более того, с декабря клуб из Барселоны располагался на самом дне турнирной таблицы.

Висенте Руфете, при котором «Эспаньолу» было указано на дверь, уже четвёртый тренер в текущем сезоне. Начинали «попугаи» с Даниэлем Гальего, который и привозил команду в Москву. Тогда барселонцы выиграли у ЦСКА 2:0. Но через несколько дней после очередного поражения Гальего был уволен, и на пост заступил Пабло Мачин. Его хватило на два с половиной месяца. Именно при нём «Эспаньол» прилёг на донышко.

Следующим спасателем был назначен Абелардо Фернандес, в прошлом замечательный защитник «Спортинга», «Барселоны» и сборной Испании. И большой друг тренера испанской сборной Луиса Энрике, они знают друг друга с шести лет. Абелардо продержался дольше всех — полгода. При нём «попугаи» одержали аж три победы из пяти. Но последнюю строчку так и не покинули. В конце июня Абелардо сняли.

Франческо Руфете, в прошлом замечательный полузащитник «Валенсии» и «Эспаньола», пришёл в уже безнадёжную команду. Которая продолжила проигрывать — серия поражений достигла шести, и половина неудач приходится на долю Руфете. При этом нынешний наставник остаётся фигурой временной, и возвращаться в Ла Лигу «попугаи» будут с другим тренером.

Самое любопытное состоит в том, что проигравший 21 матч из 35 сыгранных «Эспаньол» не выглядел каким-то беспомощным. «Попугаи» лишь дважды уступили с разницей в три мяча, по большей части они проигрывали в примерно равной борьбе, где им чего-то не хватало. На совесть трудился в воротах вратарь-ветеран Диего Лопес, ему и его коллегам по «Эспаньолу» наш сайт посвящал отдельный материал. Неплохо смотрелись и полевые игроки. Например, соотечественник владельца клуба У Лэй. Китайский нападающий не поехал домой зимой из-за пандемии, но коронавирус настиг его в Барселоне. Состав был неплохо укомплектован, вот только создать команду из набора хороших игроков не удалось ни одному из тренеров. «Эспаньол» словно не верил в свой вылет. Видимо, футболисты считали свои проблемы временными. Но преодолеть эти временные трудности они так и не смогли. Отсюда неутешительный и закономерный результат.

Прошлый раз «Эспаньол» быстро вернулся. Как будет на этот раз — никто не знает. «Сарагоса» вот тоже прощалась ненадолго, а как всё обернулось... Но при этом хочется, чтобы разлука была недолгой и барселонское дерби вскоре вернулось в календарь Ла Лиги.