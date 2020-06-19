Не заиграл в «Краснодаре» и нацеливается на Европу. Варианты для Крицюка

1592568771

вчера, 15:12

«Соккер.ру» размышляет над дальнейшей судьбой российского вратаря.

Станислав Крицюк покидает «Краснодар» после четырех с половиной лет пребывания в составе «быков». Скоро у 29-летнего голкипера закончится срок действия контракта, и он станет вольным казаком. Станислав — вратарь сильный и опытный. Без дела не останется.

Предстоящий уход Крицюка из «Краснодара» сенсацией не стал. Он был предсказуем. Матвей Сафонов — молод, ему всего двадцать один год, энергичен, талантлив. Денис Адамов старше Матвея на один год, и он тоже скоро будет стучаться в ворота первой команды. Зрелый, подвержен травмам, Крицюк постепенно становился лишним. Один матч в 22 турах — маловато для вратаря, вызывавшегося в сборную России. Карьера Станислава зашла в тупик, и ему нужно менять клуб. Что он, собственно, и намерен сделать в летнее трансферное окно.

Что же сейчас нужно Станиславу? Клуб, где бы он имел постоянную игровую практику. Где бы ему не пришлось доказывать свою состоятельность, бороться за место в основе с коллегами, ждать своей очереди на скамейке, а сразу прийти и заиграть. Не потому, что Крицюк боится конкуренции, в своё время он выигрывал спор у Матеуса из «Браги». Но сейчас вратарю, который в силу разных причин три года не является основным, постоянная игровая практика необходима как воздух.

В прессе промелькнуло сообщение, что Крицюк собирается продолжить карьеру за рубежом. Сначала был очерчен круг стран — Греция, Турция, Испания и хорошо знакомая Станиславу Португалию. Потом появилось больше конкретики. В приглашении российского вратаря заинтересованы греческий «Олимпиакос» и турецкий «Бешикташ». И они не просто заинтересованы, а уже предприняли конкретные шаги.

Сначала рассмотрим вариант с «Олимпиакосом». «Легенду» тренирует португалец Педру Мартинш. Который хоть и не работал с Крицюком на родине, но хорошо знает способности российского вратаря. Поэтому можно отнестись к информации об интересе греческого суперклуба серьёзно. Однако ворота «легенды» защищает соотечественник тренера Жозе Са. Который в текущем сезоне сыграл 18 встреч на ноль и заслужил вызов в сборную Португалии. Так стоит ли улучшать то, что и так хорошо работает. Да и какой смысл идти туда, где тебе не гарантируют место основного? Са пока никуда не собирается.

«Бешикташ» без особого сожаления расстаётся с Лорисом Кариусом. Немец отслужил два предусмотренных арендой года и возвращается в «Ливерпуль». Там он тоже не задержится, Кариуса хотят видеть в «Герте». Второй вратарь «чёрных орлов» Утку Ювакуран пока не готов к роли основного, несмотря на то, что ему уже двадцать три. Поэтому 15-кратному чемпиону Турции позарез нужен новый страж ворот, и Крицюк как раз тот футболист, что способен решить намечающуюся проблему. Тем более что Станислав, как минимум, не уступает Лорису, которого в Стамбуле любят чуть больше, чем в Ливерпуле.

Получится ли у Крицюка в «Бешикташе»? А почему не должно получиться. Только бы здоровье не подвело, как в «Краснодаре». Остальное в руках Станислава. Пока «Бешикташ» довольно активно работает над трансфером российского голкипера и выглядит фаворитом в споре.

Но в этом споре может появиться новый игрок — другой турецкий гранд, ещё более титулованный, — «Галатасарай». Фернандо Муслера не так давно получил тяжелейшую травму — двойной перелом голени. Это означает, что в нынешнем календарном году мы уругвайца не увидим. Муслера сломался очень не вовремя. «Джим-Бом» может провалить финиш сезона, а ведь перед вынужденной паузой чемпион поймал ветер в паруса и мог бы защитить свои полномочия. Без Фернандо шансы «Галатасарая» сохранить титул стремятся к нулю. Но в этом сезоне Крицюк «Джим-Бом» точно не поможет, придётся доигрывать с Омером Кучуком. Но вступать в новый сезон без сильного и опытного вратаря нельзя. Поэтому «Галатасарай» в первую очередь займётся укреплением последнего рубежа. Ведь полугодовой бюллетень Муслеры — это самый оптимистический прогноз. Да и неизвестно, каким уругваец будет после травмы. Тем более что ему уже 34 года. И тут квалифицированный русский вратарь, которому под тридцать, с приличным опытом, да ещё бесплатный. Вряд ли «Галатасарай» откажется от приглашения Крицюка. И вот тут два клуба из европейской части Стамбула могут сцепиться не на шутку. И козырей у «Джим Бом» больше. Он идёт четвёртым, опережая «чёрных орлов» на четыре очка. Кто-то один из них, наверное, попадёт в Лигу Европы, а кто-то нет. Может быть, оба, если Кубок Турции уедет в Трабзон, а пятая команда получит пропуск в еврокубки.

Другие варианты продолжения карьеры в Турции пока не назывались. Хотя может возникнуть интерес со стороны «Аланьяспора», если клуб из курортного города выиграет Кубок. Ворота южан защищает немолодой португалец Марафона. Для участия в Лиге Европы последний рубеж обороны стоит усилить.

Может ли Крицюк вернуться в хорошо знакомую ему Португалию? Такого развития событий исключать нельзя. Например, лиссабонскому «Спортингу» в случае продажи Луиша Машимиану может понадобиться новый вратарь. «Брага»? Но там неплохо себя чувствует тот самый Матеус Магальянеш, которого когда-то Крицюк вытеснил из ворот. Бразилец на два года моложе нашего вратаря. В «Бенфике» и «Порту» с вратарями всё в порядке, и вряд ли там ждут нашего голкипера. А идти в средненькую или слабенькую команду Станиславу смысла нет. Если, конечно, он собрался играть, а не доигрывать.

Испания? Пока ни один испанский клуб не проявил интереса к Станиславу. А на нет, как говорится, и суда нет. Вот появится что-нибудь конкретное, тогда и вернёмся к теме. А что если Крицюк останется в российской Премьер-Лиге? Ещё в прошлом году были слухи об интересе к вратарю «Краснодара» со стороны «Зенита» и «Локомотива». Но «Зенит» у нас всегда кем-нибудь интересуется, да и в случае с Крицюком это были лишь слухи. «Локомотив» был более серьёзен. Но вспомним прошлое лето, когда была неясна ситуация с Гильерме. Сейчас, когда русский бразилец продлил с железнодорожниками контракт, ситуация несколько иная. Позиции Гильерме в «Локомотиве» прочны. К тому же Станислав вряд ли захочет пересаживаться с одной скамейки на другую.

Трансферное окно ещё не открылось. Могут появиться и другие претенденты на вратаря. Как у нас, так и за рубежом. Главное, чтобы Крицюк смог снова окунуться в дело. Он ещё послужит. Может быть, даже и в сборную вернётся.