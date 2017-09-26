Сборная тренеров Лиги чемпионов

УЕФА составил символическую сборную тренеров ЛЧ, ранее игравших на высоком уровне. «Соккер.ру» отмечает включение в состав Карреры и рассказывает о заслугах участников.

Вратарь

Шенол Гюнеш (Турция) – тренер «Бешикташа», 65 лет

Место в воротах занимает легендарный страж ворот «Трабзонспора», а ныне действующий чемпион Турции у руля «Бешикташа». Гюнеш отыграл за команду из Трабзона 15 сезонов, которые пришлись на самый успешный период в истории турецкого клуба: с Шенолом в воротах «Черноморские Штормы» выиграли все шесть своих чемпионских титулов и регулярно участвовали в Кубке чемпионов. Правда, всего однажды преодолели первый круг: в сезоне 1976/1977 «Трабзонспор» обыграл исландский «Акранес», но в следующем раунде уступил «Ливерпулю». В нынешней Лиге чемпионов «Бешикташ» Шенола Гюнеша стартовал с двух побед, взяв верх над «Порту» и «РБ Лейпциг».

Защитники и латерали

Сержиу Консейсау (Португалия) – тренер «Порту», 42 года

Трехкратный чемпион Португалии в составе «Порту», обладатель Скудетто и Кубка обладателей Кубков с «Лацио» наверняка запомнился свидетелям Евро-2000 хет-триком в ворота сборной Германии. На клубном уровне Сержиу тоже играл достойно, заходил в Лигу чемпионов с тремя командами («Порту», «Лацио» и «Интер»), а в 2004 году являлся игроком «Порту», когда «драконы» под руководством Жозе Моуриньо выиграли «ушастого». Правда, сам Консейсау обладателем трофея не является, так как в «Порту» пришел зимой, а в осенней части турнира был заигран в ЛЧ за «Лацио».

Маурисио Почеттино (Аргентина) – тренер «Тоттенхэма», 44 года

На заре карьеры 20-летний Почеттино играл в одной команде с Диего Марадоной и добирался до финала Кубка Либертадорес с «Ньюэллс Олд Бойз», а вот в Лиге чемпионов сыграть аргентинцу, на счету которого 20 матчей за сборную, не удалось. Видимо, неправильно выбирал клубы. Большая часть карьеры Маурисио прошла в «Эспаньоле», а в «Бордо» и ПСЖ он играл не в золотые годы. Но сейчас он успешный тренер, чей «Тоттенхэм» уверенно выиграл у «Боруссии» и АПОЭЛа на старте группового этапа. Впереди матчи с мадридским «Реалом», которые станут настоящей проверкой для «шпор» и Почеттино.

Массимо Каррера (Италия) – тренер «Спартака», 53 года

Нынешний наставник «Спартака» лучшие годы своей карьеры провел в «Ювентусе», за который выступал сначала на позиции правого защитника, а затем в центре обороны. Каррера, отыгравший в черно-белой футболке 166 матчей, чемпион Италии и обладатель двух европейских трофеев, Кубка УЕФА и Кубка чемпионов, который завоевал в своем последнем сезоне в составе «Старой Синьоры». Правда, в финальном матче против «Аякса» Массимо участия не принимал, но по ходу розыгрыша появлялся на поле. Любопытно, что в качестве тренера Каррера пока не выигрывал и не проигрывал в Лиге чемпионов – сплошные ничьи. Дважды он подписал мировые с «Челси» и «Шахтером» осенью 2012 года, когда подменял дисквалифицированного Антонио Конте во главе «Ювентуса». Теперь итальянец продолжил традицию уже со «Спартаком» - ничьи против «Марибора» и «Ливерпуля».

Дарко Миланич (Словения) – тренер «Марибора», 49 лет

Оппонент Карреры и «Спартака» в первом туре Лиги чемпионов тоже попал в символическую сборную. Миланич выигрывал чемпионат Югославии с «Партизаном» и первенствовал в Австрии, выступая за «Штурм», вызывался в сборную Югославии, а потом провел 42 матча в составе национальной команды Словении. Кстати, Дарко в 1998-м уже встречался со «Спартаком» в качестве футболиста на групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда он отыграл по 90 минут в обоих матчах. Дома «Штурм» проиграл 0:2, забили Цымбаларь и Титов, а в Москве была зафиксирована нулевая ничья.

Джованни ван Бронкхорст (Нидерланды) – тренер «Фейеноорда», 42 года

Джованни делал «золотой дубль» с «Арсеналом», выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной», собирал трофеи в составе «Глазго Рейнджерс», а в начале и в конце карьеры выступал за «Фейеноорд», который сейчас возглавляет. Последним матчем ван Бронкхорста на профессиональном уровне стал финал чемпионата мира 2010, в котором его команда уступила сборной Испании. Кстати, Джованни вывел Нидерланды на ту игру в ЮАР в качестве капитана. Голландец скопировал последние аккорды Зидана, только не удалился в финале: Зизу четырьмя годами раньше тоже повесил бутсы на гвоздь после решающей схватки Мундиаля, в которой проиграл, будучи капитаном. А теперь ван Бронкхорст и Зидан в одной символической сборной.

Полузащитники

Хосеп Гвардиола (Испания) – тренер «Манчестер Сити», 46 лет

Гвардиола прошел академию «Барселоны», а потом стал частью «дрим-тим» под руководством Йохана Кройфа, выиграл шесть чемпионских титулов, кучу других трофеев и прикоснулся к первому в истории каталонцев Кубку чемпионов. А потом он в качестве тренера дважды приводил «Барсу» к званию сильнейшей команды Старого Света. Добиться того же с «Баварией» не удалось, быть может, у руля «Манчестер Сити» получится?

Антонио Конте (Италия) – тренер «Челси», 48 лет

Неуступчивый полузащитник начал игровую карьеру в «Лечче» из своего родного города, а в 22 года получил приглашение в «Ювентус», где провел 13 сезонов, дослужился до капитанской повязки и стал настоящей легендой. Антонио выиграл 15 трофеев с «Юве» в качестве футболиста, в том числе Лигу чемпионов в 1996 году, а уже в XXI веке создал фундамент гегемонии туринцев в Серии A. В качестве тренера Конте к победе в Лиге чемпионов пока не приближался, но наверняка рассчитывает побороться за «ушастого» вместе с «Челси».

Диего Симеоне (Аргентина) – тренер «Атлетико», 47 лет

Полузащита у этой символической сборной по-настоящему звездная, и это мы еще не дошли до кумира миллионов. Игровой менталитет Диего перенесся на стиль его теперешней команды. Эль Чоло был настоящим бойцом на футбольном поле, при этом не брезговал относительно честными способами, которые могли приблизить его команды к победам. Эпизод с Дэвидом Бекхэмом на ЧМ-1998 прочно застрял в памяти тех, кто застал эпичную битву Англии с Аргентиной. К слову, на счету Диего 108 матчей за национальную команду – входит в пятерку главных аргентинских гвардейцев. На клубном уровне Симеоне поиграл за «Севилью», «Атлетико», «Лацио» и «Интер», выигрывал чемпионаты и европейские трофеи. В качестве тренера «матрасников» имеет на своем счету Кубок УЕФА и два финала Лиги чемпионов, в которых удачливее оказывался сосед-аристократ.

Зинедин Зидан (Франция) – тренер «Реала», 45 лет

А вот и анонсированный Зидан, который вряд ли нуждается в дополнительных представлениях. Зизу выиграл в мировом футболе все, что только можно пожелать: чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов, «Золотой мяч». Один из знаковых игроков своего поколения, гений и хулиган, феерически начавший тренерскую карьеру: Зинедин стал первым тренером, которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.

Не гений. Зидан, покоривший весь мир

Нападающий

Эрнесто Вальверде (Испания) – тренер «Реала», 53 года

По-настоящему звездного форварда среди действующих тренеров команд, участвующих в Лиге чемпионов, не нашлось, но Вальверде по прозвищу «Муравей» - известный в прошлом футболист. Эрнесто отметился в «Барселоне», а лучшие годы провел в «Атлетике» из Бильбао. На тренерском мостике уже почти полтора десятилетия, встав у руля «Барселоны», принял главный вызов в тренерской карьере.

The best XI of current #UCL coaches ⚽️💪



THAT midfield 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kfNhvuCuXz — Champions League (@ChampionsLeague) 26 сентября 2017 г.

Добавка от «Соккер.ру». Карло Анчелотти (Италия) – тренер «Баварии», 58 лет

Исправляем допущенную коллегами из УЕФА, на наш взгляд, жуткую несправедливость. Мы не стали вносить изменений в составленную ими символическую сборную, однако не можем точно так же проигнорировать Анчелотти. У Карлетто за плечами солидная карьера в рядах «Пармы», «Ромы» и «Милана», бронзовые медали на международных турнирах со сборной Италии. Более того, Анчелотти – одна из самых титулованных личностей в истории Кубка/Лиги чемпионов: Карло дважды побеждал в статусном турнире, выступая за «Милан» Арриго Сакки, а потом в качестве тренера трижды завоевывал «ушастого» - с тем же «Миланом» и «Реалом».

7 человек, выигравших ЛЧ в качестве игрока и тренера