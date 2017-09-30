Работа для Папы. «Арсенал» и не только

Большой тренер, оставшийся без работы, заставляет боссов топ-клубов задуматься. Многие захотят пригласить Анчелотти, и «Соккер.ру» изучает варианты трудоустройства Карло.

«Арсенал»

Итальянские СМИ утверждают, что единственный вариант для Анчелотти обрести работу по ходу текущего сезона – лондонский «Арсенал». Не читайте итальянских газет натощак, вот что можно сказать по этому поводу. В теории, конечно же, «канониры» - вариант для Карло, который желает снова поработать в АПЛ, где побеждал с «Челси», но невозможно поверить, что руководство лондонского клуба, как бы ни складывались дела у команды, примет решение о свержении Арсена Венгера по ходу сезона. Не расстаются так с тренерами, отработавшими 20 лет, тем более удобный момент был упущен прошедшим летом после непопадания «Арсенала» в Лигу чемпионов и масштабной акции «Wenger Out!» Теперь французский специалист, как минимум, доработает до следующего лета и красивых проводов, и в таком случае Анчелотти будет основным кандидатом ему на замену, но вряд ли Карлетто сможет раньше включиться в соперничество с Моуриньо, Гвардиолой, Клоппом, Конте и Почеттино.

«Ливерпуль»

На мой взгляд, если Анчелотти и окажется в АПЛ раньше следующего лета, то на «Энфилде», а не на «Эмирейтс». Конте, Моуриньо, Гвардиола и Почеттино крепко сидят в своих креслах, у Венгера с «Арсеналом» особые отношения, а все остальные английские клубы, кроме «Ливерпуля», не подходят Карло по калибру. А вот Клопп может уйти, если игра его команды будет оставаться лучше результатов. Предпосылки к расставанию с Юргеном имеются: это две ничьи в Лиге чемпионов, жестокий разгром от «Манчестер Сити», ничьи с «Бернли» и «Уотфордом» в АПЛ. Если «красных» продолжит лихорадить, то мерсисайдцы могут воспользоваться свободой Анчелотти в своих интересах.

«Милан»

Якобы Анчелотти не хочет возвращаться на родину до 2020 года. Неужели у добряка Карлетто все настолько четко распланировано, что его невозможно соблазнить даже новой возможностью сделать «Милан» великими. «Милан», который для Анчелотти является особенным клубом: Карло успешно играл в составе «россонери», стал большим тренером в столице моды и неоднократно с ностальгией вспоминал семейную атмосферу Миланелло. Нет, слова о невозвращении в Италию – это всего лишь благородство и нежелание портить хорошие отношения с Монтеллой. Не в характере Анчелотти создавать условия, которые приведут к потере должностей его коллегами, тем более Винченцо называет Карло своим другом и даже готов предложить ему роль помощника в своем штабе. Анчелотти просто самоустраняется, не хочет быть тенью за спиной у своих соотечественников и не претендует на «живое место», но если результаты заведут «Милан» в яму, случится логичная отставка Монтеллы, а после этого Анчелотти может вступить в переговоры и не поклянется, что его не соблазнят представители такого близкого его сердцу клуба.

Сборная Италии

Все точно так же, как и с «Миланом», правда, у Джампьеро Вентуры не так много шансов быть уволенным, ведь Италии осталось сыграть два матча в отборочной группе, а затем, вероятно, предстоят стыковые поединки за право выступать на чемпионате мира. И все-таки в мыслях руководителей Итальянской Футбольной Конфедерации наверняка может проскочить мысль о том, что класс Анчелотти может помочь «Скуадра Адзурре» успешно выступить на Мундиале. Конечно, будет не совсем честно по отношению к Вентуре снимать его на полпути, но если такое случится, Анчелотти может согласиться на краткосрочную работу в сборной – какой итальянец не мечтает прославить свою национальную команду на Мундиале? На самом деле, если смотреть на вещи цинично, то с Карло у «Скуадра Адзурры» куда больше шансов не провалить третий чемпионат мира подряд, нежели с Вентурой, который по классу недотягивает до многих своих подопечных.

ПСЖ

Это вариант скорее для следующего сезона. Эмери сохранил за собой место главного тренера ПСЖ, несмотря на катастрофический вылет от «Барселоны» в прошлой Лиге чемпионов, но если с Неймаром и Мбаппе Унаи не дотянет, как минимум, до полуфинала престижного турнира и не вернет титул в Лиге 1, то с ним расстанутся. А Анчелотти тут как тут, тем более Карло уже работал в Париже, и им остались довольны. Да и если бы не предложение из «Реала», итальянец мог задержаться на берегах Сены дольше.

Китай

Луис Фелипе Сколари подобрал для Анчелотти «хлебное» местечко в Китае. Контракт бразильского тренера с «Гуанчжоу Эвергранд» истекает 30 ноября, после чего лучший клуб Поднебесной, вероятно, займется поисками нового звездного наставника, на приглашение которого не пожалеет средств. Еще до отставки Папы Карло из «Баварии» экс-футболист мюнхенцев поделился инсайдом: якобы Анчелотти подписал контракт с китайским клубом, который должен вступить в силу в январе. Итальянец назвал это сообщение шуткой, но восточное направление точно не стоит исключать. Может быть, Карлетто хочет напоследок «поднять деньжат» и завершить тренерскую карьеру, которая в любом случае получилась блестящей?

Спорадические варианты

Пожалуй, основные направления охвачены, скорее всего, карьера Анчелотти по ходу сезона или ближайшим летом совершит один из оговоренных выше поворотов. Но мир футбола изменчив, и ни один тренер не может чувствовать себя полностью защищенным. Стоит проиграть три матча подряд – и начинаются сомнения, пересуды, обмен мнениями. Провал наставника в одном из топ-клубов может привести к назначению Анчелотти, а еще одним любопытным вариантом видится приход Карло на тренерский мостик одной из сборных-участниц чемпионата мира, не обязательно Италии. Заменили же в Саудовской Аравии Берта ван Марвейка на Эдгардо Баусу уже после оформления путевки в Россию. Как знать, не польстится ли кто-нибудь на Анчелотти как пророка футбольного отечества на форуме четырехлетия?

​Свержение добряка. Расставание с расчётом