Второй Балотелли. Средний палец и интерес «Реала»

Райола и Мендеш делят самого перспективного хавбека Англии, а «Соккер.ру» оценивает, в каком суперклубе найдется место футболисту, притягивающему скандалы?

Зарплата Деле Алли по контракту с «Тоттенхэмом» ниже, чем у Янна М’Вила из «Рубина». В РФПЛ еще и Луис Адриано с Дзюбой зарабатывают больше одного из самых талантливых молодых игроков планеты. И в самом «Тоттенхэме» даже у Ламелы контракт лучше. Неудивительно, что Деле просит «шпор» пересмотреть условия – выдать 100 тысяч фунтов в неделю, как у Кейна и Вертонгена, а те якобы даже согласны.

Ведь не случайно в различных исследованиях на тему потенциальной цены самых звездных игроков мира Деле в лидерах. АПЛ, англичанин, двадцать один год отроду, впечатляющий прошлый сезон, трансферы Дембеле и Мбаппе – причин переплатить достаточно. Одновременно в «Тоттенхэме» могут специально не купать Деле в деньгах сразу, поскольку знают его лучше нашего. Ведь парень нередко поступал, как сказочный дурачок.

Сегодня со словаками ключевой хавбек сборной Англии не сыграет из-за показанного среднего пальца – скорее он так шутил с Уокером, а не оскорблял арбитра, ведь Деле выдали всего один матч «бана» и 5 тысяч швейцарских франков штрафа. Но после инцидента Алли нагло симулировал в игре против «Хаддерсфилда» – даже Почеттино отругал игрока за картинное и глупое падение перед вратарем. За такие трюки «Оскара» не вручишь!

Конечно, глупо в молодости вел себя не только Деле. Например, Роналду в МЮ был тем еще «дайвером». Юного Джеррарда фанаты «Ливерпуля» прозвали «Стиви Я», так он был зациклен на себе. Плюс нырял всегда и явно. А потом оба выросли в легенд. Алли – два года подряд лучший молодой игрок Англии, тоже претендует на славу, позже - капитанские повязки в клубе и сборной. У него есть бойцовский характер и чувство юмора, нужное капитану – выбрал между Марадоной и Пеле второго, чтобы связку Деле-Пеле создать.

Но жутко интересно, что перевесит, желание стать великим игроком или любовь к дурачеству? Хорошо бы первое, ведь список претендентов на игрока впечатляет, и всегда обидно, если платят огромные деньги, а получают трансферный провал!

«Манчестер Юнайтед»

Будь Райола агентом Феллаини, даже в случае летнего отъезда бельгийца в Турцию попросил бы Маруана аккуратно срезать волосы и продал бы шевелюру обратно клубу Моуриньо за 20 млн. евро. Мино легко договорился о новом контракте Златана, раз швед просил об этом. Договорится и о переходе Алли, пускай хавбек в «Манчестер Юнайтед» нужен примерно так, как Озил – не помешает, но уже есть Погба и Мхитарян, уже есть молодые форварды. Переход в МЮ не кажется идеальным вариантом для Алли, поскольку в команде есть кому закрыть его позицию.

«Барселона»

Проблемой «блаугранас» после того, как Месси уйдет на пенсию – а Лионель примерно в три раза ближе к развязке карьеры, чем отдалился от старта, станет невозможность и дальше возить мяч. Вальверде уже играет компактнее, чем позволял себе Луис Энрике, чтобы сохранить командный класс, но даже выбор в пользу Коутиньо не обязательно видоизменит стиль. А вот приход Алли вместо Иньесты – Деле играет не так, как испанец и бразилец, мог бы оживить модель каталонского футбола. Вот только после Дембеле каталонцы не смогут себе Алли позволить – денег не хватит...

«Пари Сен-Жермен»

Казалось бы, зачем им еще игроки атаки? Но Санчеса ведь пытаются заманить, Дракслера и Ди Марию пока не продали. Вот только Алли, хотя после решения Почеттино сделать его вторым форвардом об этом стали забывать, может и «бокс-ту-бокс» сыграть в будущем, причем успешно – видит поле и выносливый. Следовательно, Эмери, поскольку по звездности его полузащита поля уступает атаке, может подумать о подписании Алли. А что после этого делать с финансовым «фэйр-плей» - решат катарские миллиардеры.

«Манчестер Сити»

«Горожане» обязательно поинтересуются условиями ухода Алли из «Тоттенхэма» - как минимум, чтобы позлить и помешать «Манчестер Юнайтед» в случае реального интереса и переговоров. Зимой в начале года «Сити» якобы даже предлагал за Деле 89 миллионов фунтов, ведь Гвардиола – большой фанат молодых и талантливых футболистов. Но Сане раскрывается, Жезус на месте, Агуэро никуда не уезжает – есть повод отложить подписание Алли. И в центре поля «голубой Луны» для англичанина нет мест – Фернандиньо, Давид Силва и Де Брюйне создали мощный треугольник.

«Реал» Мадрид

Кто видел поведение бабочек, тот не назовет эти создания от природы умными, кто встречался с осами – знает о коварности тех, кто жалит и не погибает, в отличие от пчел. Как великий боксер Али, молодой футболист Алли умеет порхать на поле, как бабочка, но жалит больно – впервые после Лэмпарда появился центральный хавбек, способный с такой легкостью собирать десятки забитых мячей. Правда, английская оса в новом сезоне больше саму себя кусает каким-то загадочным образом. Так что «Реал» скорее Кейна попробует заполучить будущим летом! Хотя помним, что Модричу стукнет 34, когда Алли будет всего 23. Есть Иско, Асенсио, Себальос, но все знают Переса – иногда может принять парадоксальное решение. Особенно если приговорит Бэйла к расставанию с «Реалом». Опять же, Роналду не школьник, суперзвезды будут нужны «Мадриду» - а доступной молодежи немного.

Почему Алли уйдет из «Тоттенхэма»?

Говорят, что раз «шпоры» откроют новый «Уайт Харт Лейн», то сохранят звезд. Но Деле не обязательно будет в их числе, а своевременная продажа молодого англичанина может покрыть часть расходов на арену. Тем более, на днях стало на одну причину больше для расставания – Алли ищет себе агента. С пятнадцати лет интересы фактического сироты, чья мать не просыхала, а нигерийский отец сбежал еще до рождения, представлял агент Роб Сегал.

Именно он убедил фаната Джеррарда, что не стоит переходить в «Ливерпуль». В той истории, как гласит легенда, виноват сам Стивен. Юный хавбек Алли хотел встретиться с кумиром, но когда прибыл в расположение «красных», его не пустили к Джеррарду – сказали, что тот приказал не тревожить его дневной сон. После подсуетились «шпоры», выдали «Милтон Кейнс Донс» и самому Деле больше денег и намек на игровую практику сразу подарили.

Но поскольку босс «Тоттенхэма» обвел агента Алли по ходу последних переговоров вокруг пальца, раз сошлись на 55 тысячах фунтов в неделю – в прошлом месяце Деле расторг контракт с Сегалом и начал поиски нового представителя. Очевидно, что ему нужен сильный адвокат в непростых переговорах с ушлым Леви. Тот, как знаем, отдавал Бэйла и Модрича в «Реал», но теперь поменял политику - не спешил расставаться с Кейном и Эриксеном, когда были намеки от МЮ и «Барселоны». И за Алли придут, когда он повзрослеет морально.

Быть может, его заберут даже первым из состава Почеттино. Шутник Деле – игрок колоссального потенциала, но ему нужен трансферный отец и наставник. Заметно – и по тому, как Алли начал «ловить звезду», и по показанному среднему пальцу в матчах сборных, что полузащитнику пока нужна строгая нянька. Это будет или Райола, который нянчится с Балотелли, или Мендеш – рабовладелец с Роналду в качестве главного гладиатора. Но у Мино, как известно, не все клиенты профессионалы, как Златан – есть и Балотелли. А у Жорже не каждый становится новым Роналду – кто-то выше показателей Бебе не прыгает.

Но когда Алли объявит имя официального представителя, на него сразу начнется серьезная охота. Впрочем, с оглядкой, как на нестабильного молодого футболиста. Стоит ли МЮ и «Реалу» вкладывать деньги в Деле, если очевидно, что в его случае будет дикая британская наценка, а сам парень немного странный? Будет жаль, если просчеты в педагогической работе с оболтусом Деле не позволят ему стать легендой, ведь задатки имеются. Но тут прав Ширер: хватит повторять, что ему всего 21 год, ему уже 21 – пора взрослеть и выходить из тени глупых поступков!