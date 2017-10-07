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Победа по рикошетам. Сборная ищет свою игру!

сегодня, 19:39

Оценивайте сборную России и победу над Южной Кореей с помощью рикошетов на «Соккер.ру»! Что с ними делать, ругать за ошибки или хвалить за старания? 

Вратарь и капитан

Игорь Акинфеев (к) – 7.0 из 10. Вот жуки, не дали Акинфееву сыграть на ноль в 102 матче за сборную! А Игорь хорошо отбил мяч в первом тайме после хлесткого удара с фланга Самедова – грамотно выбрал траекторию, куда отвести снаряд, и во втором разок спас. А потом выручить уже не мог – дважды пропустил… 

Защитники и латерали

Александр Самедов – 7.5. Противоречиво сыграл Александр, часто стоял, но хорошо подавал мяч. В обороне не успевал, но это не новость – по скорости и технике отбора Александр давно и упрямо слаб. Единственное, зачем его логично держать на поле – подачи со стандартов, как на Смолова и Кокорина. Но не всегда так везет, согласитесь. 

Георгий Джикия – 7.0. Человек, страхующий Самедова, заслуживает уважения – у него поначалу хватало работы. Конечно, хотелось бы увидеть от Георгия лучший первый пас – у оборонца хватает навыков для быстрого расставания с мячом, но поскольку грубых позиционных ошибок или проигранных единоборств у Джикии не было, то незачем к нему придираться. 

Виктор Васин – 6.5. Сегодня Васин сыграл здорово, пока счет не стал 4:0. Был спокоен и не терял концентрацию. Такое ощущение, что когда оба напарника хорошо прикрывают фланги, делая это быстрее, чем старенькие защитники ЦСКА – Васину уютнее. Но Виктор есть Виктор, пошел вразнос вместе с Кудряшовым – потеряли шанс на «сухарь» и погром. 

Федор Кудряшов – 6.0. Из всей тройки защитников Федор был самым незаметным и чаще всех ошибался. Порой напарник Жирков отдалялся от Кудряшова еще дальше, чем в это время Самедов от Джикии – отсюда дополнительная черновая работа для Федора, но в конце Кудряшов доказал, что у Граната и Кутепова есть шансы на основу в будущем. 

Юрий Жирков – 5.0. Ужасно сыграл футболист, легко входящий в пятерку лучших российских игроков нового века по классу. Вероятно, Жирков больше не может работать, подключая два сердца, как раньше. Зачем Черчесов издевается над памятью о сильных матчах Юрия в сборной – непонятно. Дефицит слева в защите заметен, но Жирков не успевает закрывать всю бровку, а в обороне легко ошибался бы так же, как все остальные в конце матча.  

Полузащитники

Антон Миранчук – 5.0. Один пас пяткой на фланге и нагловатый проход без результата – вот и все, что показал Антон Миранчук в первом тайме. Зачем Черчесов доверился именно Антону, а не более тонкому брату, можно лишь гадать – вероятно, из-за физической готовности. Но вышло неудачно. Комбинаций в центре поля не было, Антон выпал из игры – его заменили по делу. 

Далер Кузяев – 7.0. Сборная России по-прежнему ищет опорника. На этот раз короткую спичку достал Кузяев. Далер лучше, чем Тарасов или Ерохин в этой зоне, но хуже, чем обычно играет опытный Денисов за «Локомотив». Кузяев в «Зените» работает куда выше – по флангам и в центре, как Зобнин у Карреры. Но из хавбеков основы именно Далер был сегодня лучшим, невзирая на глупую желтую карточку. 

Александр Ерохин – 6.5. Саша любит книги про героев и про месть? Саша хочет стать героем, но таким не есть. Пока, по крайней мере. В «Зените» хавбек часто на своем месте, в сборной его плюсы не видны – командная игра и работа в короткий пас поставлены хуже. Следовательно, Ерохин не помогает, отдавая вместо трех-четырех один умный пас за матч. Пора дать шанс другим хавбекам? 

Нападающие 

Федор Смолов – 8.0. Был заведен – боролся, цеплялся, создал для Кокорина хороший момент в первом тайме, а затем грамотно отклеился от защитников при хорошей подаче Самедова со стандарта и четко головой открыл счет голам в поединке. Федор помог сборной России переломить ход непростого поединка. Отыграл активно и продуктивно, причем даже ниже по схеме, чем напарник. 

Александр Кокорин – 7.5. Нападающий сборной России хорошо двигался, как и в «Зените». Но чаще работал на острие атаки – ближе к чужим воротам, чем Смолов. Александр загубил один хороший момент в первом тайме – не успел подстроиться под мяч, но в целом Кокорин отвлекал внимание на себя и провел приличный матч. Может еще лучше, но и так неплохо – форварды старались, участвовали в прессинге и голах. 

Усиление со скамейки 

Дмитрий Тарасов и Магомед Оздоев – по 5.5. Тарасов вышел, чтобы проще жилось в опорной зоне – разрушитель появился  атакующего хавбека Антона Миранчука. Но сыграл, как обычно играет Тарасов – средне. В первом пропущенном голе, к слову, Дмитрий не виноват – его оставили одного против двух человек. Оздоев тоже мог бы тогда помочь Тарасову, так что перехваливать тех, кто подменили одного Кузяева, и допустили два гола, не будем. 

Константин Рауш и Марио Фернандес – по 5.0. Самедов и Жирков сыграли так себе, их сменщики – не лучше, особенно в защите. Хочется их проверить с первых минут, поскольку выход при крупном счете заставил латералей под основу работать высоко и без оглядки. Оценить их за короткое время сложно, хотя Фернандес показал нежелание трудиться в защите – когда Южная Корея забивала в чужие ворота впервые, а Рауш – при первом и втором мячах. Нельзя так защищаться!   

Алексей Заболотный и Алексей Миранчук – по 7.0. Вышли и придумали гол – оценка не может быть низкой. Форвард «Тосно» пробил не очень сильно, но достаточно мощно, чтобы южнокорейский голкипер подарил техничному брату Алексею закатить мяч в сетку. Алексей Миранчук по тонкости, конечно, очень важный для сборной игрок – головастые нужны. 

Главный тренер

Станислав Черчесов – 7.0. Будем считать, что работа вторым номером в первом тайме была частью плана? Тогда сегодня Черчесов сработал хорошо – тактику выбрал верно, прогадал с доверием отдельным ветеранам и молодым хавбекам, но внес правки, которые не сработали, а могли! Также тренеру снова улыбнулось везение – голы и автоголы пошли в нужный момент. В результате оценить трудно. Схема точно была верной, но тренер упрямый, как обычно. Не поставил пока комбинационную игру, рвано работает сборная, а дальше уже все зависит от того, везет команде или не везет. 

Командная игра и оценка матча – 7.0 из 10

Сборная сыграла классно и ужасно одновременно. Тухлая работа в атаке в первом тайме пугала, ошибки в обороне в конце не радуют – грубо ошибались защитники, расслабились. В центре поля мяч не держался категорически всю игру. Но почему тогда оценка достаточно высокая? Из-за результата и желания выжимать максимум из ничего и стандартов. Сборная России как луна – редко показывает себя полностью. Но прессинговали и в нужный момент забили – когда не атакуешь, то можешь отличиться только со стандарта.

Затем два рикошета от бедного Кима закончили игру. Намеки на исцеление сборной России, конечно, имеются. Когда смогут поставить всех сильнейших с первых минут – можно обойтись без нервных и диких концовок, как против Коста-Рики в прошлом году. Впрочем, за мотивацию и строгость при любом счете отвечает тренер – к Черчесову есть вопросы. А вот футболисты просто остались собой. Пока в сборной России часть игроков тянут по уровню – как Кокорин и Смолов, а есть люди, которые уступают выходящим на замену – как хавбеки выбранной основы отстают от Алексея Миранчука. 

Так и живем – российские футболисты забили два гола сами, четыре придумали корейцы, а счет 4:2 в пользу команды Черчесова. Сложно оценивать такую странную команду! 

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ABir
сегодня в 19:51
Если бы не два автогола, то ничья дома с не самой крутой сборной. Немцы, испанцы и бразильцы по два себе забивать не будут, да и соперникам поболе отгрузят . Вообщем есть ещё над чем работать. Но возможно положительный итог встречи придаст нашим моральных сил и уверенности.
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