Не уровень сборной. Тянут состав на дно

«Соккер.ру» помнит, что футболисты у Черчесова – среднего уровня, но трудно понять, зачем в обойме те, кто ничего команде не дает и, скорее всего, дать не сможет?

Владимир Габулов, третий вратарь

Наличие Габулова говорит четко и ясно каждому кандидату в сборную – в состав отбирают по прихоти тренера, а не спортивному принципу и из-за стратегических расчетов. Да, Акинфеев – номер один, Черчесов непреклонен и высказался четко. Лунев пропустил от Ирана, но Андрей по мастерству и уровню формы – второй голкипер. А какой смысл от Габулова в национальной команде? Каковы перспективы заменить Акинфеева у тридцатитрехлетнего вратаря в будущем?

В РФПЛ в этом сезоне сыграло 25 голкиперов. Повальное большинство – с российскими паспортами. Знаете, какое место у Габулова по сэйвам за игру? 23 из 25, хотя по воротам «Арсенала» бьют чаще, чем по воротам «Спартака». Да кого угодно можно позвать тренироваться третьим вратарем на будущее, хоть Митрюшкина из «Сьона»! Габулов не настолько хорош, чтобы игнорировать два десятка тех, кто играет не хуже, но при этом моложе.

Виктор Васин, центральный защитник

Защитников не хватает, поэтому надо доверять всем подряд? Спорное мнение, плюс результаты проверки и ключевые особенности игроков надо обязательно учитывать. А здесь имеем защитника, который в этом сезоне уступает даже Василию Березуцкому. По отборам, работе на линии офсайда, по выносам отрыв в полтора раза. Хотя Виктор частенько играл в центре тройки ЦСКА, он не блокирует удары, работает статично.

Сам брат Василий не защитник мечты, но на шесть лет младший коллега ничем не лучше. Кроме того, у Васина один серьезный минус – слаб морально. Срывался часто, причем чудил даже в матчах, где поначалу играл замечательно, как против Южной Кореи. Такой изъян не исправить, а поскольку защитник далеко не юный, что делает в основе сборной? Джикия и Кутепов ошибаются реже и очевидно лучше обращаются с мячом, чем Васин, который точно не тянет для роль ведущего центрбека, а его ставят и ставят.

Юрий Жирков, левый латераль



Позиция – проблемная, но надо и голову не отключать, делая трудный выбор. Да, Рауш пока не доказал, что сильнее Комбарова в обороне. Может, он еще хуже. А что от Константина легко дождаться жестких навесов в чужую штрафную площадь – пока бесполезная опция. Проще говоря, защитники «Кельна» и «Спартак» - игроки примерно одного уровня. Но ветеран Жирков в этой компании лишний, ведь де-факто завершил карьеру.

Как и Анюков, который поступил честнее – сам отказался от вызовов в сборную, а то был бы вместо Шишкина еще. Но Черчесов упрямо тащит Юрия в сборную, где тот бесполезен и своим присутствием не позволяет наиграть варианты слева в обороне. В 7 из 10 матчей Жирков был на поле в этом году, шесть раз – в старте, а неплохо рубился только с мексиканцами, когда подставил команду удалением. Шикарно работает резервист «Зенита» и основной игрок сборной, футболист будущего – 34 года, перспективный.

Дмитрий Тарасов, опорный хавбек

В «Локомотиве» Дмитрий, который даже появился с капитанской повязкой в сборной России – против «Динамо», хотя бы мяч отбирает. Но у Семина прессинг выстроили высоко, через братьев Миранчуков, Фернандеша, Игнатьева и Игоря Денисова, а Тарасову дают сыграть жестко, не сдвигаясь с места. В сборной надо двигаться и играть с мячом, и тут хавбек уступит всем потенциальным конкурентам – от Денисова и Зобнина до Кузяева и Газинского.

У Юрия из «Краснодара» брак ниже на восемь процентов, а количество передач за игру больше в два раза! Тарасов не умеет ничего – ни отдавать дальние передачи (слабее Газинского в четыре раза!), ни занимать позицию, ни перехватывать мяч, ни блокировать удары, ни выносить мяч. А его козыри при игре головой сборной пока не нужны – соперники не заставляют плотно играть наверху в защите.

Александр Ерохин, центральный хавбек

Хавбек «Зенита» не виноват, что Головин, Глушаков, Дзагоев и Зобнин не готовы рубиться в каждом матче сборной в 2017 году, выбирая из своей четверки основную тройку. Но согласитесь, что и в состав команды Манчини полузащитник Ерохин попал авансом – из-за лимита и стиля, знакомого итальянским тренерам. И сборной пользы от нахождения парня, который в пустые ворота попасть не может, мало.

К самому Ерохину адресуем далеко не все претензии – например, в отборе сыграл с Ираном заметно сильнее, чем Тарасов, его даже можно похвалить. Получается, Александр, в отличие от Дмитрия, остается потенциальным игроком заявки на ЧМ-18, если будет стабильно и успешно играть в «Зените». Но зачем сборной в 9 из 10 матчах этого года на поле человек, которого тренер Черчесов не умеет грамотно использовать? Плюсы Ерохина не учитывают, а минусы лезут и лезут.

Станислав Черчесов, главный тренер

Грустно получается. Семенов, Кутепов, Васин, Джикия, Кудряшов, Смольников, Камболов, Фернандес, Газинский, Жирков, Ерохин, Комбаров, Бухаров, Канунников, Алексей Миранчук, Нойштедтер, Оздоев, Глушаков, Кузяев, Полоз, Кокорин и Смолов играли за сборную в этом году – это не все, но целых 22 человека. И ни один не раскрылся в сборной, ни одного не развили и не поддержали. То есть Черчесов не реализовывает даже тот потенциал, что есть.

А в представленном выше списке игроков, тянущих на дно, и Самедов легко может оказаться. Александр раздает голевые передачи? Это скорее доказательство импотенции в атаке и отсутствия комбинаций, а не того, что именно спартаковец – идеальный кандидат на место правого латераля. Хотя Тарасов или Жирков – примеры еще более странные. Зачем Черчесов упрямо тратит драгоценное игровое время, проверяя тех, кто и так в основе не сыграет – и даже в заявку не обязательно пройдет, ведь на самом деле футболистов намного больше, чем мест?

Уникальная сборная. Команда без основы

Дело только в уровне игроков или в том, как их готовят?

Кокорин при Луческу и Манчини – один и тот же. А разницу сразу видно. Поэтому непонятно, зачем Черчесов ставит Тарасова, если так на Дмитрия повлиять, как тот же Бердыев обычно влияет на средних игроков, не умеет? Бесперспективно часто доверять в основе Самедову и Жиркову, даже если раз в год получите хорошую подачу с угла поля, убивая шансы на сыгранность Фернандеса и Рауша с командой. А в 2020 скажут, что футболисты виноваты, не тренер? По тактике не могут даже скопировать чужое.

Поначалу сборная России сдирала идеи «Ростова» Бердыева, причем коряво. Теперь пародирует поочередно наработки Манчини в «Зените» и схему Семина в «Локомотиве». У сборной нет характера и физического запаса – чтобы не было концовок, как против Коста-Рики и Южной Кореи. Чтобы Иран в пустые ворота не забивал. Чтобы бельгийцы три за тайм лениво не кидали. Нет также тактики, почерка и основы – ничего важного для национальной команды. К сборной России не было бы претензий, показывай футболисты в составе клубный максимум.

Но в заявке далеко не всегда самые готовые игроки и уж точно не прослеживается логика при формировании команды. Сборную России имени Черчесова даже средней командой не назвать. Средняя команда действует как Исландия. Выбор футболистов ограничен – в стране людей, как жителей в Чите или в Саранске, но состав собран по уму и органично. А у Черчесова – корявый подход. И отличительная черта только одна. Тренер всегда прав! В результате нет основных центральных защитников, правого и левого латералей, опорного хавбека и связи между полузащитой и парой Кокорина и Смолова.

Проблема сыгранности стоит остро, до матча-открытия ЧМ-18 осталось 7 месяцев и 29 дней, а в стартовом составе Дмитрий Тарасов.