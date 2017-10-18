«Каталония? Лучше Андалусию отделите!» Триумф «Спартака» - в обзоре испанских СМИ

Победа «Спартака» над «Севильей» со счетом 5:1 не оставила равнодушных. В Испании пишут о «красном терроре» и сравнивают чемпионов России со сборной Бразилии 80-х.

«Marca». Авторитетное испанское издание использовало в заголовке отчета слово «пощечина». Явно растерянный журналист пытается найти оправдание фиаско «Севильи», называет форвардов андалусийского клуба «молчаливыми дынями» и не понимает, кем хочет быть команда Бериссо – мясом или рыбой. В общем, вполне адекватный разбор игры с точки зрения своей команды, получившей обухом по голове, Альберто Фернандес не защищает «Севилью», но и радостями «Спартака» особенно не интересуется, сосредоточившись на событиях матча: «После двух роскошных моментов с участием Крон-Дели у ворот „Спартака“ Мельгарехо сделал счет 2:1. Это был серьезный повод проверить характер севильцев, но вы видели, что случилось дальше. Еще три пропущенных гола, недоумение игроков и нулевая реакция скамейки. Москва заставила Бериссо смутиться».

Отдельный пост «Марка» посвятила Квинси Промесу, который дважды забил и отдал две результативных передачи. Вот выдержка из «Шоу Промеса»: «Ловкий парень с дьявольской скоростью, всегда готовый обыграть один в один. Голландец в этом матче залез на чердак, чтобы выкрикнуть свое имя на четыре ветра, и его услышали далеко за пределами Москвы. Остановить этого парня было почти невозможно».

Также издание отмечает, что «Спартак» нанес «Севилье» крупнейшее международное поражение за 59 лет со дня разгрома мадридским «Реалом» в четвертьфинале Кубка чемпионов со счетом 0:8. Таким образом, это второе по жестокости избиение «Севильи» в еврокубках, всего лишь в третий раз андалусийцы пропустили пять мячей, причем в двух предыдущих случаях постарались испанские коллеги – «Реал» и «Барселона».

И еще одна броская цитата от «Марки»: «„Спартак“ в атаке был похож на сборную Бразилии 80-х годов, „Севилья“ мертва в обороне».

«Estadio Deportivo». Севильская газета вышла с обложкой, на которой изображено табло спартаковского стадиона со счетом 5:1 и большой красной надписью: «Пощечина». В тексте в основном разбор ошибок футболистов «Севильи» и Бериссо, о «Спартаке» упомянуто вскользь: «Русские не показали великого футбола, но они точно знали, как воспользоваться своими шансами в атаке, и сделали это очень умело. „Севилья“ контролировала мяч, но „Спартак“ не чувствовал себя некомфортно, затаившись на своей половине поля в ожидании шансов для контратак. Квинси Промес стал настоящей головной болью, этот парень делал с обороной „Севильи“, что хотел и как хотел».

«El Desmarque». Это издание пустилось во все тяжкие, автор продемонстрировал знание истории России, а свою статью озаглавил «Красный террор»: «Сто лет назад в России произошла Октябрьская революция 1917 года, в ходе гражданской войны царская власть была свергнута, на месте монархии появилась социалистическая республика, первые годы существования которой ознаменовались красным террором. Век спустя. Москва. Октябрь. Теперь от террора в футбольной версии пострадала „Севилья“. И „Спартак“ был весь в красном. Как и 100 лет назад, этот октябрьский террор был призван дестабилизировать режим – режим Бериссо в „Севилье“, который до этого дня подкреплялся пусть не игрой, но результатами».

«El Mundo Deportivo». Под заголовком «Русская баня для неизвестной „Севильи“» вышел материал о событиях матча в Москве, много говорится о безответственности команды Бериссо, об усложнении задачи по выходу в плей-офф Лиги чемпионов и об «активации бомбы» в андалусийском клубе. Автор статьи отмечает сэйвы Селихова, называет вратаря «Спартака» «человеком ночи» за его спасения, но при этом коверкает фамилию. Селихов у испанцев превратился в «Шеликова».

«As». «Русская рулетка, разрушившая „Севилью“. „Манита“ „Спартака“», - таков еще один заголовок. «Манита» - это значит пять мячей. Читаем дальше: «Каррера, устроивший катеначчо против „Ливерпуля“, с „Севильей“ решил сыграть иначе и свалил своего оппонента Бериссо в лужу. Какое-то время „Севилья“ действовала воодушевленно, но пропустила от почти неизвестного в Европе Промеса, а потом разницу для „Спартака“ делал вратарь – Селихов в этот вечер был звездой, в отличие от Рико. 4:0 во втором тайме – унижение по всем статьям для испанского клуба», - сокрушается Хуан Хименес.

«Sport.es». Напоследок заглянем в мятежную Каталонию, тамошнее издание тоже не оставило без внимания фиаско «Севильи»: «„Спартак“ был смертельно опасен в контратаках и этим уничтожил „Севилью“. Игровое преимущество создало ложное чувство превосходства андалусийцев, хотя они могли вести в счете и после первого тайма, и забить в начале второго. Блестяще действовал вратарь Селихов, а Бен Йеддер позволил защитнику геройски отразить мяч на линии. После этого „Спартак“ включил форсаж в атаке и четырежды разорвал оборону „Севильи“, особенно выделялся галопирующий дуэт Промес – Луис Адриано, но и Мельгарехо с Глушаковым забили по голу».

А теперь кое-что погорячее журналистских отсчетов – заглядываем в «Твиттер» и в комментарии на популярных сайтах в поисках любопытных мнений.

Подарили праздник. «Спартак» грохнул «Севилью»!

DonBabon: «Каталония все еще отделяется? Я бы после такого избиения вышвырнул Андалусию из состава Испании».

El Conde Canalla: «А еще говорили, что в Москве будет холодно… Ну, теперь-то „Севилью“ согрели».

phoenix_suns: «„Спартак“ выиграл 5:1, а пробежал на 5 километров больше за всю игру. Вот это и есть демонстрация желания победить».

GolitoEnNervion: «Впервые за долгое время мне стыдно за свою команду».

cr7_cr9: «„Севилья“ просто забыла, что есть огромная разница между Лигой чемпионов и Лигой Европы».

AkukaMano: «Черт побери, а мне понравилось! (скромный болельщик „Бетиса“)».

PEPE-BECO: «Мать моя женщина! А мы точно не с „Баварией“ играли?»