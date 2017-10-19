Быстрый старт. «Зенит» снова выиграл в Лиге Европы!

Три матча – три победы! «Зенит» неуязвим в Лиге Европы и после первого круга идет со стопроцентным показателем набранных очков. «Соккер.ру» - о почти разгроме «Русенборга».

«Зенит» в Лиге Европы и уровень сопротивления

Тренер «Русенборга» заранее подстелил соломку, назвав «Зенит» одним из фаворитов Лиги Европы. Это утверждение проверим в конце статьи, но на фоне норвежцев «сине-бело-голубые» действительно выглядели командой другого классового статуса, кем, собственно, и являются. У «Русенборга» был шанс попытать счастья в закрытом футболе, но трудно рассчитывать на положительный результат, когда пропускаешь на первой минуте, а потом даришь два гола сопернику. На самом деле, замахивающемуся на победу в турнире «Зениту», может быть, даже полезнее было сыграть на групповой стадии с более серьезными противниками. «Реал Сосьедад», безусловно, относится к числу стоящих спарринг-партнеров, просто баски на «Крестовском» быстро пропустили два мяча, но ведь владели мячом в два раза больше хозяев и ударов нанесли больше, заставили строящуюся команду Манчини кое-чему научиться. Но «Русенборг» даже с Лордом Бендтнером – не соперника, а уж про «Вардар» лучше тактично промолчать, ибо напрашиваются сравнения с клубами из ПФЛ. Конечно, «Зенит» должен без проблем выигрывать свою группу, ведь потерять очки можно разве что на «Аноэте» в последнем туре. Впрочем, дождемся игры в Тронхейме, в своем логове праздные норвежские хоббиты могут обернуться неуклюжими, но боевитыми троллями.

Статистика – наше всё

Удары (в створ): 17 (7) – 9 (5)

Почти в два раза уступили норвежцы по общему количеству выстрелов, но все-таки побеспокоили Лунева четыре раза, а на пятый – забили. Любопытно, но после первого тайма у «Русенборга» было даже преимущество по попаданиям в створ – 3:2. Андрей Лунев не совершал умопомрачительных спасений, просто грамотно выбирал позицию и забирал мяч намертво. Опять же, два удара в створ и вместе с ними два гола соперники подарили «Зениту» и Ригони: в первом случае ошибся вратарь, а через несколько минут аргентинец получил еще один ценный подарок от благодарных гостей и не оплошал, оказавшись с глазу на глаз с Андре Хансеном.

Владение мячом: 46.8% - 53.2%

Может быть, и симптоматичный показатель. В Лиге Европы «Зенит», быстро добиваясь перевеса в счете, предпочитает отскочить назад и выманивать противника на свою территорию, чтобы пользоваться свободными зонами. Впрочем, и все матчи складывались так, что у команды Манчини не было причин домогаться территориального доминирования. «Вардару» питерцы забили на 6-й минуте, «Реал Сосьедаду» - на 5-й, «Русенборгу» - на 1-й. В итоге, только в игре с македонцами владели мячом больше соперника, да и то незначительно – 52.4%, но там уж напротив действительно был «колхоз». Баскам «Зенит» уступил сильно – 31.8% на 68.2%, «Русенборгу» незначительно, но все-таки. Итого, в среднем «сине-бело-голубые» владеют мячом в Лиге Европы 46.1% игрового времени, это 31-й показатель из 48 участников. В РФПЛ у команды Манчини 58.7% контроля и первое место во всем чемпионате. Получается, во внутреннем чемпионате и на европейской арене мы видим разный «Зенит»?

Элементы борьбы

Единоборства: 11 – 7; отборы: 21 – 15; перехваты: 11 – 5

Во всех компонентах разрушения «Зенит» превзошел «Русенборг». О чем это может нам сказать? Во-первых, о слабом матче в исполнении норвежцев – их шанс был не в том, чтобы сыграть лучше российского клуба в футбол, а в навязывании борьбы, сдерживании, «висении» на ногах. Как видим, совсем не получилось, хотя ход матча тоже держим в уме: быстрый гол поломал игру гостям. Во-вторых, «Зенит» просто быстрее в командной скорости и принятии решений, а это сильно отражается на количестве отборов и перехватов. Резкий прессинг хозяев стал для «Русенборга» большой, даже непреодолимой проблемой.

«Зенит» - фаворит Лиги Европы?

Тренеры соперников говорят об этом, комментаторы поддакивают, Сергей Фурсенко ставит задачу выиграть Лигу Европы. Не слишком ли рано для прогнозов и самонадеянно для постановки таких задач? У «Зенита» хороший подбор игроков, но это пока не сформированная команда, да и не все в Лиге Европы по уровню похожи на «Русенборг» и «Вардар». Составы гораздо сильнее, как минимум, у «Милана» и «Арсенала», которые настроены серьезно, да и других клубов из сильных чемпионатов во главе с «Лацио» хватает. И почему-то все упорно забывают, что к плей-офф Лиги Европы подтянутся восемь команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов, а среди них запросто могут оказаться «Атлетико» и дортмундская «Боруссия», например.

Так по каким параметрам «Зенит» - фаворит? Пока эти разговоры – чистый популизм, еще и потому, что Лига Европы вообще не самый понятный и читаемый турнир, это этажом выше можно назвать трех-четырех главных соискателей трофея и почти наверняка попасть в будущего победителя. В ЛЕ ярлыки можно будет расклевать ближе к четвертьфиналам, тем более пока имеем уравнение с двумя неизвестными: мы без понятия, каким будет «Зенит» после трехмесячного зимнего перерыва, и какой будет Лига Европы весной с учетом отсева из Лиги чемпионов.

За и против. «Зенит» и ставка на Лигу Европы