«Шериф» - «Локомотив»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Шерифа» и «Локомотива» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Шериф»: Микулич, Сушич, Кулушич, Посмак, Кристиану, да Силва, Антон, Кендыш, Брезовец, Бадибанга, Мугоша.
Запас: Журик, Жардан, Раку, Оливейра, Балима, Оанча, Дамашкан.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Эдер.
Запас: Медведев, Михалик, Ротенберг, В. Денисов, Касаев, Коломейцев, Баринов.
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Главное, не нужно торопиться это сделать и не пропустить в свои ворота.
Главное, не нужно торопиться это сделать и не пропустить в свои ворота.