Ригони забил самый быстрый гол «Зенита» в еврокубках

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в матче с «Русенборгом» добился исторического достижения. Аргентинец отправил мяч в ворота соперника уже на 59-й секунде. Этот гол стал самым быстрым, который «Зенит» забивал в еврокубках.

Предыдущий рекорд принадлежал Саболчу Хусти — венгерский хавбек забил гол на 97-й секунде матча со «Штутгартом». Было это в 2009 году.

Во внутреннем первенстве «Зенит» забивает еще быстрее. В 2011-м году «Ростову» на 12-й секунде забил Алексей Ионов.

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