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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

Аллегри подтвердил, что Модрич перейдёт в «Милан»

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fe7wa7ub4tmf
fe7wa7ub4tmf
вчера в 22:47
Почерк классического Милана. Подписать списанного ветерана - благое дело
112910415
112910415
вчера в 18:59
Удачи ему!
Любит человек свою работу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:29
Милан как бы обновляет всю полузащиту.
Модрич уже россонери. и для хорвата Серия А хорошая возможность не потерять форму к ЧМ-26.
еще приходят Риччи и Яшари из Бельгии как замена ушедшего в МанСити Рейндерса.
выходит, у Аллегри будет самая сильная полузащита во всей Серии А.
но насколько Аллегри сможет использовать лучшие качества новичко, это уже другой вопрос. будем смотреть Серию А тогда))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:41
Перес его вышвырнет не моргнув глазом!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:41, ред.
Учитывая, что в Италию потянулись некоторые пенсионеры, а кое кто и на пенсию там уже вышел, но продолжают бегать трусцой по зеленой поляне, например, уважаемые джентльмены Интере, то переход Луки, вписывается и в его видение продолжения "карьеры" и Итальянского Милана.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:39
Всё понятно, не наигрался ещё великий футболист. А мне кажется Лука Модрич всегда говорил о Реале, как о последнем месте в его карьере. Правда хорват надеялся на контракт с Королевским клубом до Чемпионата мира 2026 года.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:16
Хорошая новость... Попылит ещё легенда... теперь в Италии...
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