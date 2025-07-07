Аллегри подтвердил, что Модрич перейдёт в «Милан»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подтвердил трансфер полузащитника «Реала» Луки Модрича.
Мы ожидаем, что Модрич присоединится к «Милану» в августе.
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подтвердил трансфер полузащитника «Реала» Луки Модрича.
Мы ожидаем, что Модрич присоединится к «Милану» в августе.
Модрич уже россонери. и для хорвата Серия А хорошая возможность не потерять форму к ЧМ-26.
еще приходят Риччи и Яшари из Бельгии как замена ушедшего в МанСити Рейндерса.
выходит, у Аллегри будет самая сильная полузащита во всей Серии А.
но насколько Аллегри сможет использовать лучшие качества новичко, это уже другой вопрос. будем смотреть Серию А тогда))
Модрич уже россонери. и для хорвата Серия А хорошая возможность не потерять форму к ЧМ-26.
еще приходят Риччи и Яшари из Бельгии как замена ушедшего в МанСити Рейндерса.
выходит, у Аллегри будет самая сильная полузащита во всей Серии А.
но насколько Аллегри сможет использовать лучшие качества новичко, это уже другой вопрос. будем смотреть Серию А тогда))