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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 72’ Астана 4:0 Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
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«Зенит» и «Русенборг» объявили составы

сегодня, 19:00
ЗенитЗенит-:-РусенборгРусенборг20:00 Не начался

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборгом».

«Зенит»: Лунёв, Мевля, Кришито, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Ригони, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Полоз, Нобоа, Жирков, Смольников, Ерохин, Дзюба.

«Русенборг»: Хансен, Размуссен, Бьордаль, Региниуссен, Хеденстад, Конрадссен, Трондсен, Йенсен, Мелинг, Бендтнер, Адегбенро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
nikolah
сегодня в 19:26
дал бы отдохнуть Кузе и выпустил бы Нобоа в основе
Эксперт Зенита
сегодня в 19:26
Стыдоба,превратили Зенит в цыганский клуб.Понимаю ветеранов Зенита,которые не болеют за нынешний Зенит.
Аргeнтинeц
сегодня в 19:24
Шо туд? 5 зулусов, итальянец, 2 славянина, 2 русских и какой-то Далер
Kosmotoga
сегодня в 19:24
"Его величество Король футбола" товарищ Дзюба на лавке.Значит я спокоен за результат.
makkie ответил protest58us
сегодня в 19:24
protest58us:
Но такого поворота с лимитом там не будет потому что в топы будут дико против так условный мю не сможет у себя собирать сборную мира...а сборная мира даёт большее влияние на земном шаре ,например я больше чем уверен сейчас самый популярный не армянский клуб это Мю потому что там Генрих
Это понятно, я так, в плане бреда спросил)
Почему бы не прикинуть такую модель?
Jeck Denielse
сегодня в 19:24
Зениту надо стремится чтоб как и в Спартаке.....4 из 5-ти голов забивали исключительно россияне....Промес,Мельгарехо,Адриано.....простые тушинские парни.....
А то понакупали иностранцев.....
makkie ответил Skilya
сегодня в 19:23
Skilya:
Кранты нашим клубам тогда там будет, но такого не введут
Почему кранты? Вроде все кроме Зенита укладываются в такой лимит ЛЧ, да и вы при желании выпустите условных Ерохина и Шатова.
Мне кажется, это плюс для наших клубов для конкуренции с "космосом" и "околокосмосом" :)
Levadia
сегодня в 19:22
Состав,как состав.Не РФПЛ же.
В чемпионате больше россиян,в ЛЕ легионеров
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:21
Надо Жирику передать, что в Зените 8 койотов бегают)). Ядерного взрыва не избежать)). Только бы Дзюба ему с сзади спички не поднёс)))
НЕ президент рфс
сегодня в 19:21
Ждём хорошей игры и победы.Удачи!
protest58us ответил makkie
сегодня в 19:20
Но такого поворота с лимитом там не будет потому что в топы будут дико против так условный мю не сможет у себя собирать сборную мира...а сборная мира даёт большее влияние на земном шаре ,например я больше чем уверен сейчас самый популярный не армянский клуб это Мю потому что там Генрих
Байкал Иркутск
сегодня в 19:19
Три россиянина в старте и что? Вон у "РУСЕНборга" вообще русских нет!
Petergoff ответил obana777
сегодня в 19:18
obana777:
В случае неудовлетворительного исхода позор ляжет на иностранцев, а не на россиян. Тут продумано все. А если успех, то все зенитовцы победители.
так в спартаке то, то же всего один гол россиянина ))))))
Skilya ответил makkie
сегодня в 19:18
makkie:
А вот интересно, если в ЛЧ введут лимит на легионеров по чемпионатам - смогут ли российские клубы хотя бы из группы стабильно выходить?
Кранты нашим клубам тогда там будет, но такого не введут
Алсидес Гиджиев
сегодня в 19:17
    makkie ответил protest58us
    сегодня в 19:16
    protest58us:
    Да смогут....потому что английские клубы очень сильно просядут ну и некоторые другие клубы из топ 5...зато станут сильнее всякие голландцы бельгийцы и тд а с ними по деньгам мы можем конкурировать
    Аналогичное мнение, хоть "космоса" немного поубавится)
    sir_Alex
    сегодня в 19:15
    Удачи питерским.
    obana777
    сегодня в 19:15
    В случае неудовлетворительного исхода позор ляжет на иностранцев, а не на россиян. Тут продумано все. А если успех, то все зенитовцы победители.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:14
    Молодец, Сергей. Восемь человек иностранцев бегают за "Зенит" в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь - три. Вот молодец!..)
    protest58us ответил makkie
    сегодня в 19:14
    Да смогут....потому что английские клубы очень сильно просядут ну и некоторые другие клубы из топ 5...зато станут сильнее всякие голландцы бельгийцы и тд а с ними по деньгам мы можем конкурировать
    Санчо Панса
    сегодня в 19:13
    Вперед, Зенит! Сегодня только победа и желательно с крупным счетом. Надо постараться реабилитироваться за матч против тульского Арсенала!
    Эксперт Зенита
    сегодня в 19:13
    Вся аргентинская братва во главе с непроходимой Маманой брошена против норвежских рыбаков.
    Saang ответил Ironyfan
    сегодня в 19:13
    Ironyfan:
    Скорее не до конца понимает, кто такой Путин))
    Итальянец же сказа - "НАШ президент")))
    sir-5
    сегодня в 19:12
    М-да-а-а...Путину уже проект указа готовят. Ну если эти обмишулятся,быть скандалу.Что-то Манчини не понял в нашей жизни.
    protest58us
    сегодня в 19:12
    Блин вот вроде и состав нравится но душе буд то кошки скребут,что аргентинцев больше чем россиян...странно как то....ладно были бы они все из разных стран...просто ощущение создаётся что играет Аргентинская команда а не российская...причём конкретно аргентинская а не сборная мира...
    makkie
    сегодня в 19:11
    А вот интересно, если в ЛЧ введут лимит на легионеров по чемпионатам - смогут ли российские клубы хотя бы из группы стабильно выходить?
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 19:09
    "Зенит" должен сегодня оторваться на "Русенборге".
    Вот только плохо, что мало россиян в составе.
    Ironyfan ответил Saang
    сегодня в 19:09
    Saang:
    Так ведь он же ржал в этот момент - может перепутал?
    Скорее не до конца понимает, кто такой Путин))
    turist82
    сегодня в 19:08
    Это не российская команда уже. Сборная иностранцев. Все таки минимум половина россиян должна быть
    VV V
    сегодня в 19:08
    Лишний раз доказывает неэффективность государственного управления и вложения в Зенит, три россиянина !
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