«Зенит» и «Русенборг» объявили составы

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборгом».
«Зенит»: Лунёв, Мевля, Кришито, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Ригони, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Полоз, Нобоа, Жирков, Смольников, Ерохин, Дзюба.
«Русенборг»: Хансен, Размуссен, Бьордаль, Региниуссен, Хеденстад, Конрадссен, Трондсен, Йенсен, Мелинг, Бендтнер, Адегбенро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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