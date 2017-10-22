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ЦСКА без труда остановил «Зенит»

сегодня, 19:21

«Зенит» против армейцев сыграл скучно, да и футболисты ЦСКА выдохлись быстро. «Соккер.ру» пробует найти победителей в ничейной игре с вялыми драками.

Вратарские линии

Акинфеев – Лунев и Лодыгин

В основах были вратари сборной России, накануне матчей с Аргентиной и Испанией хотелось их сравнить. Но не получилось – Андрей ударился бедром о штангу, совершил три сэйва и был заменен, а Игорь просто скучал, а потом разок отбил мяч после удара Кокорина – сыграл шикарно. Ну, и Лодыгин на поле побывал – два раза мяч увидел Юрий.

Результат: ничья, ведь Лунев поработал до перерыва, Акинфеев разок – после. А Лодыгин просто размялся, вышел, постоял – ушел в душ.

Пары крайних беков

Фернандес и Щенников – Иванович и Кришито

Поскольку Марио и Георгий – латерали, а Бранислав и Доменико любят подключаться к атакам (хотя редко делают это одновременно), то сравнение флангов важно. Тем более, даже у «Зенита» нет чистых вингеров, не говоря о ЦСКА – рубились именно эти ребята. Фернандес работал даже в чужой штрафной – мог забить, да и Щенников редко, но метко ходил вперед. Кришито и Иванович больше оборонялись, а когда пришла очередь атаковать – у ветеранов не хватило сил.

Результат: ничья, ведь армейские вылазки не завершились голом, а зенитовцы не ошибались в защите.

Центральные защитники

А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин – Мевля, Маммана

Поскольку схемы разные, то сравниваем российскую тройку с иностранной парой. За первый тайм защитники ЦСКА ничего не позволили «Зениту», а Мевля в дебюте матча выбил мяч с линии ворот головой – Лунев мог тогда и не достать снаряд рукой. Маммана так удачно не играл, но в целом «Зенит», допустив больше ударов по своим воротам, реальных моментов по центру ЦСКА не предоставил. Армейцы тоже ошиблись лишь раз, но Кокорин простил.

Результат: снова ничья, ведь атакующие линии сыграли безобразно – вяло и слабо.

Полузащитники

Натхо, Вернблум, Кучаев – Ерохин, Кузяев, Паредес

По количеству единоборств и перехватов армейские хавбеки по сезону ожидаемо опережают полузащитников «Зенита». Команда Манчини чаще контролирует игру и мяч, следовательно, реже вступает в прямую борьбу. Но сегодня футболисты Ганчаренко начали поединок агрессивно, и «Зениту» пришлось подстраиваться под жесткий и резкий стиль армейцев. Кузяев, Паредес и Ерохин так и не заиграли, вот только их коллеги из ЦСКА выключились, даже молодой Кучаев со временем устал и растворился в каше скучного футбола.

Результат: мировая. Что поделать, если вправду сыграли по заветам Карпина о равной игре и даже драки не убедили, что команды готовы друг друга победить?

Линии нападения

Головин и Витиньо – Кокорин, Полоз, Ригони

Итог матча красноречивый – у Кокорина и Полоза долгое время не было ударов по чужим воротам до перерыва, а Ригони один раз ударил и успокоился. Потом Александр после выхода Дзюбы подсобрал попытки, и одна даже была хорошей. Но в целом что форварды «Зенита», что нападающие ЦСКА были неубедительными. Игру Витиньо тоже можно оценить по тому, что его заменили – во втором тайме бразилец просто встал и не двигался.

Результат: победа «Зенита», но только из-за того, что их нападающие хотя бы в ворота дважды попали. Формальные форварды Ганчаренко за матч ни разу не потревожили вратарей гостей – об этой проблеме говорили накануне

Вышедшие на замену

Гордюшенко, Жамалетдинов – Лодыгин, Дзюба, Краневиттер

У Лодыгина почти не было работы, в отличие от Лунева. А Дзюба вышел, чтобы сбить Вернблума с ног, спровоцировать потасовку, получить карточку, а потом мило улыбаться после раздачи горчичников. Гордюшенко же за отведенное ему время ничего не показал, как и Краневиттер. Странно отнеслись тренеры к перестроениям по ходу матча – ничего не добились от замен, у Дзюбы ни одного удара в створ, хотя и две передачи под удар.

Результат: два поражения, которые в итоге дают ничью.  

Главные тренеры

Ганчаренко - Манчини

Роберто надо было сломать схему с тремя центральными, что «Зениту» удавалось далеко не всегда, особенно в гостях. Сегодня тоже – в первом тайме едва не пропустили, во втором могли забить случайно – снова благодаря включению Кокорина. А вот Ганчаренко, если вспоминать, что его команда была здесь аутсайдером, поработал неплохо – про «Базель» забыли и дрались.

Результат: победа ЦСКА, ведь у тренера армейцев была задача не проиграть и попробовать выиграть – у него получилось первое, хотя не вышло второе. А Манчини просто стоял и смотрел, как у его команды ничего не получается.

Игровые показатели

Подключаем пункт, который поможет поставить точку? Хочется знать, кто же был сегодня лучше в плохом  матче? Судя по равенству по владению (50 на 50), схожести в точности передач (70 % против 76 %), даже количеству выигранных верховых дуэлей (16 против 18), здесь рассудить помогут только два параметра – удары по воротам, где небольшой перевес у ЦСКА, и пасы под удар – тут Дзюба и Кришито помогли «Зениту». Получается, что это снова…

Результат: ничья. Удивительный случай – друг другу были равны не только по счету.

Общий счет. ЦСКА 7:7 «Зенит»

До матча некоторые комментаторы говорили, что ЦСКА сможет дать бой. Но никто не позволял себе прогноз с чистой победой армейцев. Очевидно, что «Зенит» был фаворитом. Но на поле футболисты из Санкт-Петербурга не подтвердили, что они намного сильнее, злее, хитрее, умнее и мудрее. Была борьба, но команда Манчини сыграла так медлительно и вяло, что верные поклонники РФПЛ посмотрели шесть матчей нового тура, но в пятый раз увидели ничью, причем уже третью без голов.

Настолько нулевой матч, что даже при сравнении по линиям и показателям получите равенство – счет 7:7. За матч было фактически два-три момента. Даже если считать передачи, то получите разницу в десять пасов – «Зенит» и с мячом лучше не работал, ведь делился им реже, хоть и чуточку точнее. Раз Кокорин не смог забить Акинфееву – Игорь выручил в концовке, то можно сказать, что подход ЦСКА сработал. Их считали аутсайдером поединка - просчитались. Армейцы довольно легко в физически и морально изнуряющем матче не проиграли «Зениту», который провел еще один неубедительный поединок в чемпионате России.

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Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 20:11
случилась предполагаемая ничья
loko7
сегодня в 20:00
Заголовок вызывает только смех, этот Зенит даже Анжи, идущий 16 смог остановить.
OzonBoy
сегодня в 19:58
Матч был шикарный , бой удался... Я а +100500 раз напишу. Льём на аутсайдеров и режемся с лидерами ... то что будет ничья я изначально думал, но верил в победу. Кони очень удивили ... они умеют драться. Зенит удивил ... наши умеют защищаться. Даже Саня пошёл в оборону, этот момент сильно порадовал. Счёт логичный ... много нервов и криков.... я считаю дерби удалось
SEVER_CSKA
сегодня в 19:56
Ждал этот матч с львинной долей пессимизма. Го качество игры порадовало, особенно в свете провала в лч
Остапчук 67
сегодня в 19:48
"Зенит" сегодня не особо и трудился.
Великолепный
сегодня в 19:33
Молодцы сегодня были армейцы, здорово играли, здорово настроились на матч, почаще бы так))
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