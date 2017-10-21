Окосевшая армия. Большая проблема ЦСКА

«Армейцы» присмотрели в Турции форварда, но не Вагнера Лава, напомнив о большой беде тренера Ганчаренко. «Соккер.ру» пристально следит за трансферными новостями!

ЦСКА стал командой косых снайперов?

В РФПЛ только две команды чаще «армейцев» били по чужим воротам – «Краснодар» и «Спартак». Причем отрыв лидеров короче, чем расстояние между ЦСКА и «Зенитом» - четвертой командой по ударам. Вот только у москвичей на двадцать три удара из-за штрафной больше, чем у фаворита сезона. При этом вдвое меньше выстрелов из вратарской площади. У ЦСКА остро чувствуется нехватка центрального форварда, снайпера.

Некому завершать четко и с короткой дистанции, как это делают все сильные центральные нападающие. И Обамеянг, и Суарес, и многие другие забивают из штрафных. А у ЦСКА неожиданно пробить из пределов чужих владений может только Дзагоев, взявший моду собирать бисиклеты. Причем у Ганчаренко поставлена командная игра – моменты есть. Сразу 169 атак с завершающими ударами разогнали «армейцы» за счет командных действий. Были также подходы в результате индивидуальных действий.

В сумме вышло 218 моментов, но забили всего 15 раз. Только 32% ударов - точные, только 6.9% - голы. Болезнь понятная и хорошо изученная, ведь команда часто страдает от нехватки нападающего. «Бенфика» наработала на один забитый мяч, «Базель» - на два. Но если бы ЦСКА мог во втором случае забить трижды, всего на один больше, чем в Португалии – сейчас бы их хвалили, как «Спартак». Команда, где Зе Луиша подменяют Промес и Адриано, идет в Лиге чемпионов по нарастающей.

«Армейцы» разучились искать форвардов?

В атаке ЦСКА играют Витиньо, Дзагоев и Оланаре. Семь лет назад на их месте были Лав, Нецид, Думбия и Гильерме. Линия была явно сильнее, а выбор – разнообразнее. Затем Муса заменил в основе Думбия и Лава, Слуцкий задумал проект превращения вингера в блуждающего центрального нападающего. Поскольку в центре поля тогда работали Эльм, Хонда, Тошич и Дзагоев – получилось, класса исполнителей хватило.

Затем вернулся Думбия, но у ЦСКА уже не было выбора – или Сейду, или Муса, ведь Базелюк не справился. Но тогда, претендуя на чемпионский титул, без форвардов с опытом и в приличной форме не играли. А чем дальше – тем слабее проявляли себя владельцы «армейцев» при выборе окончательных кандидатур на покупку. Страндберг не заиграл, Оланаре – не впечатляет, Траоре – не задержался, Ионов как форвард не состоялся.

Даже если считать, что Витиньо со второй попытки зашел удачно, как быть с изначальным провалом? Не угадывают с нападающими, нет отдачи от ставок. ЦСКА начал с того, что правильно подтянул к пику формы и вовремя продал Жо, но затем ни Нецид, ни даже Вагнер Лав не выросли в форвардов для богатых клубов из топ-5. Это тоже показатель – трансферные ставки не приводят к выгодным перепродажам, а когда «Лестер» поверил в Ахмеда Мусу – нигериец подвел англичан.

Вагнер лучше всех нападающих ЦСКА в сезоне?

Любовь Евгеньевич – большой форвард. Но в ЦСКА скатились от Вагнера Лава до Аарона Оланаре, причем первый до сих пор лучше второго. Бразилец в прошлом сезоне в Турции забил 23 гола в 28 матчах. В четыре раза больше, чем лучшие снайперы ЦСКА прошлого чемпионата России – Натхо, Чалов и Витиньо. На 20 мячей больше, чем Ахмед Муса забил на прощание в 30 матчах. Или чем Роман Еременко за сезон до этого, до поворота на скользкую дорожку.

Последний нападающий, который мог у «армейцев» сыграть на уровне старины Лава – Вагнеру сейчас 33 года, не забываем, был Сейду Думбия. Но его давно нет, зато есть Витиньо, Оланаре, Чалов и Жамалетдинов, которые на четверых в чемпионате России забили 5 голов за 2000 игровых минут. Один Вагнер Лав отличился в Турции 7 раз за 810 минут, то есть бразилец до сих пор успешнее всех форвардов Ганчаренко, хотя у него в распоряжении меньше поединков. Даже если добавить гол Дзагоева – Вагнер победит, ведь до сих пор создает шедевры.

Оборону ЦСКА ругают по делу, но как играет атака, если один Лав продуктивнее со своими хет-триками? Мягко говоря, форварды «армейцев» косоватые. Ударов много, а закрывать атаки голами некому. Витиньо ведь реализовал три удара из шести десятков – не назвать такого оттянутого нападающего невероятно эффективным и метким. А дальше по выстрелам идут Дзагоев, Головин и Натхо. Получается, что у ЦСКА попросту нет основного центрального нападающего, работающего в штрафной площади. Пока старенький Лав успешнее всех форвардов команды Лиги чемпионов – ловить нечего.

На сильного форварда не хватит денег?

Обидно, что молодые россияне не готовы показать себя, ведь Ганчаренко терпит неудачи именно потому, что некому завершить атаку, а ее организация до чужой штрафной отлажена. Но у Чалова количество ударов за девяносто минут ниже, чем у Оланаре и Дзагоева. И эффективность нулевая – почти 500 минут сыграл, а не забил ни разу. Но если замахнуться на Смолова – не хватит денег. Если поискать сильного форварда в Южной Америке – опять вопрос финансов.

Тут даже без предсказуемого ответа Гинера на вопрос о тратах все понятно. Но если у клуба есть деньги на контракт для Оланаре – соглашение ведь подписали, то подумать о еще одном форварде следует. Тем более, когда можно найти среднего, но крепкого игрока за сравнительно небольшие деньги. Поиском такого сейчас и занялись, судя по всему. Хотя не факт, что мелькавшие в прессе нападающие мечтают играть именно за ЦСКА. Агенты им подскажут, что у клуба нет четкого турнирного и финансового будущего.

Адис Яхович – тот, кто нужен ЦСКА?

Выбирать приходится на полке уцененных нападающих. Сегодня заявили, что крупный парень Адис Яхович может вернуться в РФПЛ. Явно не худший форвард, ступавший на самарскую землю. Но и далеко не лучший. Уехал македонец из «Крыльев Советов» не в АПЛ, как помним, и даже не в «Легию». Зато ударно начал сезон в составе сенсации турецкого сезона, не в составе «Челси» вместо Мораты. Новая команда Яховича старательно играет на опытного македонца, забил уже 11 мячей в 9 поединках.

Но эта статистика не полная – надо не забывать, что в РФПЛ отличался только в одном сезоне, и то не всегда. Получается, ЦСКА готов подписать кого угодно, лишь бы этот форвард оправдал дешевый трансфер точными ударами? Похоже, дожили до такого. При этом тридцатилетний нападающий Яхович не может быть стратегической ставкой. «Армейцы» сейчас в состоянии, когда вынуждены интересоваться бывшими форвардами «Ворсклы», «Крыльев Советов» и лидерами самого «Гёзтепе». Непростые времена настали, но вряд ли найдут кого-то неуместнее в схеме, чем был Ласина Траоре.

И более угловатого форварда, чем оказался Оланаре, не использующий идеальный шанс закрепиться в основе и забыть о травмах. На звезду у «армейцев» точно денег нет. Но забивной центральный форвард нужен в первый день после открытия зимнего трансферного окна. Хотелось бы увидеть человека, который моложе и перспективнее экс-форварда «Крыльев Советов». Но раз его сразу не посчитали подходящим усилением для ЦСКА – попробуют заманить из Турции. Или не попробуют, ведь если денег нет совсем, то будут верить в нынешний состав, хотя современные форварды «армейцев», напомним, все вместе забили меньше, чем один Вагнер Лав в новом турецком чемпионате.