На стадионе «Динамо» имени Льва Яшина планируют устроить неофициальное открытие ЧМ

Руководитель проекта «ВТБ-Арена Парк» Андрей Перегудов рассказал о намерении организовать концерт на стадионе «Динамо» в преддверии чемпионата мира-2018:

«Хотим сделать концерт во время чемпионата мира. Он станет таким неофициальным открытием турнира».

Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина будет располагаться под одной крышей с дворцом спорта «ВТБ-Ареной».

Напомним, что сегодня легендарному советскому голкиперу Льву Яшину могло исполниться 88 лет.

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