Россияне могут провести товарищеский матч со сборной Италии на новом стадионе «Динамо»

Сборная России может провести товарищеский матч с итальянцами. По крайней мере, о такой возможности договаривается руководство Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина с представителями Российского футбольного союза. Об этом сообщил глава проекта «ВТБ-Арена Парк» Андрей Перегудов:

«Матч сборной планируется на июнь. Когда Станислав Черчесов приезжал к нам на стадион, обещал матч с сильным соперником, с командой, сопоставимой с самой сильной сборной в той группе, в которой выступит наша сборная. Предварительно обсуждался матч со сборной Италии.

Пару дней назад у нас был Виталий Леонтьевич Мутко, он сказал, что матч должен пройти на стадионе, не заявленном для организации чемпионата мира. Наверное, и ЦСКА, и „Локомотив“ тоже могут претендовать на проведение встреч. Последний матч сборной перед домашним чемпионатом мира - это очень символическое событие, будет интересная история.

Стадион практически готов, оставшиеся работы больше относятся к арене и пуске - наладке комплекса инженерных систем, завершению фасадов. Сейчас можно с уверенностью сказать, что стадион будет готов весной».

Также Перегудов планирует устроить на стадионе концерт, посвященный чемпионату мира в России.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте