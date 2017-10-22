ЦСКА и «Зенит» завершили матч нулевой ничьей

ЦСКА и «Зенит» не выявили сильнейшего в 14-м туре РФПЛ.
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА – «Зенит» – 0:0 (0:0)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А, Березуцкий В, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо (Гордюшенко 70), Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо (Жамалетдинов 88).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Зенит»: Лунев (Лодыгин 46), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер 69), Кокорин, Полоз (Дзюба 59).
Главный тренер: Роберто Манчини.
Предупреждения: Васин 5, Фернандес 11, Акинфеев 12, А. Березуцкий 30, Мевля 31, Ригони 43, Дзюба 65, Натхо 66, Паредес 67, Вернблум 68.
Судья: Михаил Волков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другой встрече тура «Спартак» и «Амкар» также сыграли вничью.
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