ЦСКА и «Зенит» завершили матч нулевой ничьей

ЦСКА и «Зенит» не выявили сильнейшего в 14-м туре РФПЛ.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

ЦСКА – «Зенит» – 0:0 (0:0)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А, Березуцкий В, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо (Гордюшенко 70), Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо (Жамалетдинов 88).

Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Зенит»: Лунев (Лодыгин 46), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер 69), Кокорин, Полоз (Дзюба 59).

Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Васин 5, Фернандес 11, Акинфеев 12, А. Березуцкий 30, Мевля 31, Ригони 43, Дзюба 65, Натхо 66, Паредес 67, Вернблум 68.

Судья: Михаил Волков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другой встрече тура «Спартак» и «Амкар» также сыграли вничью.

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