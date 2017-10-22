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ЦСКА и «Зенит» завершили матч нулевой ничьей

сегодня, 18:26
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

ЦСКА и «Зенит» не выявили сильнейшего в 14-м туре РФПЛ.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

ЦСКА – «Зенит» – 0:0 (0:0)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А, Березуцкий В, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо (Гордюшенко 70), Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо (Жамалетдинов 88). 
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Зенит»: Лунев (Лодыгин 46), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер 69), Кокорин, Полоз (Дзюба 59). 
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Васин 5, Фернандес 11, Акинфеев 12, А. Березуцкий 30, Мевля 31, Ригони 43, Дзюба 65, Натхо 66, Паредес 67, Вернблум 68.

Судья: Михаил Волков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другой встрече тура «Спартак» и «Амкар» также сыграли вничью.

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Все комментарии
родом из СССР ответил Некит_Зенит
сегодня в 18:42
Некит_Зенит:
Тогда они каждый год ЛЧ сливают. Только вот зачем тогда туда выходят...??
за выход в группу 16.5млн евро,это не цель?
PROMES
сегодня в 18:42
Здесь на сайте болелы зенита и цдка бахаются в дёсны,чего не скажешь об игроках,кони бедного Манчини чуть не затоптали,а по игре нечего сказать,так как я её не видел!!
Прохорович
сегодня в 18:42
Безобразные футболисты - толкальщики. особенно Дзюба хорошо . как могучим плечом толкнул кого -тот как сноп валился. Крепкий парень, Пора в ММА,
Parovoznic ответил Великолепный
сегодня в 18:42
Великолепный:
спартак каждый год позорит страну в Еврокубках спартак сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
А чего цска добился в еврокубках за последние 5 лет?
benderivan
сегодня в 18:42
"Итог - 0:0" было предсказание , ну, оно в принципе очевидно было
Великолепный
сегодня в 18:41
Поздравляю команды с боевой ничьей, Игорька с очередным "сухарем"
time out
сегодня в 18:41
Лучшая команда своей группы в Лиге Европы, такая же, как худшая команда в своей группе в Лиге чемпионов. Игра между ними показала, что перспективы на успех в еврокубках призрачны и несостоятельны. Зенит вылез за счет слабых соперников по жребию, цска в своей группе сам слабый клуб в группе.
cska-78
сегодня в 18:41
Чему кукуяновцы радуются непонятно :) К ЦСКА и Зениту не приблизились несмотря на сегодняшнюю ничью, а благодаря Кукуяну отрыв прежний остался :)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 18:41
СТРАННЫЕ КОПЫТА СЛИВАЮТ БАЗЕЛЮ ,А С НЕМЫТЫМИ БЬЮТСЯ
НЕ НА ЖИЗНЬ ,А НА СМЕРТЬ.
Killabyte
сегодня в 18:41
Господи ЦСКА уже всего на одно очко отстает от нас!
salaga ответил Баба Яга против
сегодня в 18:41
Баба Яга против:
Бакланам стыдно за зенит!
Они футболом не интересуются и на стадион не летают - они на море рыбу ловят. Алабин - неуч, или с чайками перепутал, или выдумал всё.
Великолепный ответил Константин Белых
сегодня в 18:41
Константин Белых:
ЦСКа вообще нечего делать в лиге чемпионов. Позорят только страну год за годом.
спартак каждый год позорит страну в Еврокубках
спартак
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Ver
сегодня в 18:40
Удручает, что команда, которую пару дней назад имел какой-то швейцарский клуб, на равных играет с нашим лидером...
nik9373 ответил Воин666
сегодня в 18:40
Воин666:
2:7, с таким счётом спартачёк уступил Зениту и ЦСКА. Припоминаешь?
Исправь ошибки и спать.Завтра у тебя школа.
Шуnя771 ответил 008Maximus
сегодня в 18:40
008Maximus:
Еслиб ЦСКА всегда играл как играл первые 20 минут! Они бы взяли Лигу Чемпионов!!!
Нет! К 20-й минуте они играли бы в восьмером...))
Некит_Зенит ответил родом из СССР
сегодня в 18:40
родом из СССР:
судя по тому что я сегодня увидел ЦСКА откровенно сливает ЛЧ. играй армейцы так с Базелем не проиграли бы точно
Тогда они каждый год ЛЧ сливают. Только вот зачем тогда туда выходят...??
RDeanW ответил Воин666
сегодня в 18:40
Воин666:
2:7, с таким счётом спартачёк уступил Зениту и ЦСКА. Припоминаешь?
а зачем ты рядом с "цска" приписываешь зенитовские 5 мячей?) пиши прямо - "мы отскочили двумя голами в концовке"))
145532 ответил serh62
сегодня в 18:40
serh62:
вот и хорошо....а весной в 28 туре зенит и цска решат судьбу Спартака. если нужно будет что бы спартак был не у дел. можно и договориться)))))
Увы ,цска и зенит уже не решат судьбу кубка россии ,а как мы видим ,Спартаку особо чемпионат не нужен уже . Главное в лч выступить более-менее и в кубке выиграть ))
ГолдБол
сегодня в 18:40
Что у зенита нашей села канарейка
Воин666 ответил 008Maximus
сегодня в 18:39
008Maximus:
Еслиб ЦСКА всегда играл как играл первые 20 минут! Они бы взяли Лигу Чемпионов!!!
К сожалению, но играть так весь матч невозможно.
Чист
сегодня в 18:39
я вот хоккей не смотрю - потому что там нет соревновательного элемента все превратили в шоу и думаю футбол тоже идет к этому
Казанский ответил Vladimir808
сегодня в 18:39
Vladimir808:
Не понял, почему Натхо не удалили?)
Конь потому что и земляк Гинера)))
Comentarios ответил ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 18:39
ЦСКА Самый титулованный:
Акинфеев молодец, в концовочке сыграл уверенно.
Лунев в муках завидует
Шуnя771 ответил 008Maximus
сегодня в 18:39
008Maximus:
Первые минут 20 просто фантастика, Вернблум злой как будто насвай закончился. Акинфеев вообще как зверь!!! Березуцкие маньяки!!! Вот такой футбол нам нужен!!! Конечно по ногам сегодня всем досталось!
Из перечисленных персонажей трое Сборники... Ужас...)
RDeanW ответил kostjan 58
сегодня в 18:39
kostjan 58:
у вас судьба еще хуже ахаха)))
согласен. севильи драть - незавидная участь)
Воин666 ответил nik9373
сегодня в 18:39
nik9373:
Ты по радио слушал или бабки возле подъезда сказали?
2:7, с таким счётом спартачёк уступил Зениту и ЦСКА. Припоминаешь?
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:39
Jeck Denielse:
Игра не понравилась...... Зениту надо обыгрывать команды которые за месяц забивают 1 гол.....даже в гостях... Акинфеев выручалочка.... Защитники армейцев сплошь волейболисты .... игра руками постоянная... Показалось атаки Зенита были по-острей..... Но результат - никакой... Всем удачи !!! Здоровья Нулёву !!!
Показалось - однозначно!!!
Казанский
сегодня в 18:39
Предупреждения: Васин 5, Фернандес 11, Акинфеев 12, А. Березуцкий 30, Мевля 31, Ригони 43, Дзюба 65, Натхо 66, Паредес 67, Вернблум 68.
------------------------
Это не футбол был,а регби какое-то.Если бы не слабовольный Вилков к концу матча на поле должны были остаться по 5 футболистов с каждой стороны)))
008Maximus
сегодня в 18:39
Еслиб ЦСКА всегда играл как играл первые 20 минут! Они бы взяли Лигу Чемпионов!!!
Comentarios
сегодня в 18:39
ЦСКА молодцы немного приземлили зенитосов
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