Плохая идея. Как «Ахмат» стал «Тереком»

Кононов зря согласился тренировать «Терек» после Рахимова. Неважной мыслью футбольного «Ахмата» была ставка на мягкого наставника. «Соккер.ру» разбирается в деталях.

Кононов правильно сделал?

После таких концовок, как против «Анжи» - размен голами на 93-й и 96-й минутах, можно заработать инфаркт от понимания, что тренируешь ребят, которые тебя не слушают. Кононову жизнь и здоровье важнее. Грамотно поступил, что не стал притворяться, что все замечательно. Последние результаты не радовали. Вылет из Кубка России, через который в этом году можно было попасть в Лигу Европы, намекнул, что отнюдь не случайно после скандальной победы над ЦСКА команда Кононова сыграла две ничьи, в том числе в Хабаровске.

Затем была одна победа над «Рубином» - благодаря автоголу знакомого Оздоева в конце встречи. Потом три поражения и теперь вот дикая ничья против «Анжи». Гол соседей помешал «Ахмату» завершить первый круг намного выше девятого места. Но подопечные Кононова играли бессмысленно жестко – 35 желтых карточек и 2 удаления, ни у кого нет больше наказаний. Отдавали мяч – владение хуже, чем у «Уфы», которая не стремится играть первым номером. Мяч в «Ахмате» хорошо держат, ведь класс игроков не низкий. Но слабая игра без снаряда – хуже цепляется за потерянный мяч только «Зенит», о многом говорит.

Плюс ужасный КПД ударов здорово подвел. Лишь каждый третий выстрел оказывался точным. Только каждый четвертый верный момент с попаданием в створ становился голом. Подопечные Кононова не реализовали 97 попыток, находясь в чужих штрафных площадях! Невероятно много, в результате «Ахмат» остался равным аутсайдеру «Анжи» по количеству забитых мячей. Да и по пропущенным мячам теперь уже бывшая команда Кононова оказывается третьей с конца. Они умудрились пропустить на один гол больше, чем «Спартак»! Хуже только «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

Так что решение тренера верное. В целом Олег Георгиевич допустил огромную ошибку, когда согласился на предложение «Ахмата». Поскольку он и команда не подходили друг другу. Сходство по футбольной философии – как и «Краснодар», грозненцы мечтают играть ярко и в атакующем стиле, не означает сходство по темпераменту. Не показалось, что Кононов сумел стать для руководства клуба и его футболистов непререкаемым авторитетом. Только поставив себя как главного во всем, что касается первой команды, можно заслужить уважение и успех в Грозном. У мягкого, интеллигентного наставника не получилось.

«Ахмат» для еврокубков?

В первом круге «Спартак» сыграл лучше «Ахмата» только за счет ничьих – у москвичей на четыре очка больше за счет мировых, но у обоих клубов по пять побед. Но только Глушаков при этом метит в Лигу чемпионов – до третьего места чемпиону всего три балла, а в Грозном уходит наставник, который понимает, что его команда могла быть там, где «Урал». Ни по составу, ни по бюджету, ни по работе в прошлом «Ахмат» не уступает команде Тарханова.

Как и «Терек» Рахимова, хотя наставник не смог довести свой проект до ума по состоянию здоровья. Без полного участия коллектив главного тренера стабильными победами не поддержал. Но когда один человек поработал с «Тереком» несколько полноценных сезонов, команда стала напоминать не просто крепкого середняка, а участника погони за Лигой Европы. В прошлом сезоне за первый круг набрали на семь пунктов больше, чем сейчас. Разница мячей была положительной, а проиграли всего 4, а не 7 игр, как сейчас.

Добавьте девять пунктов – получите «Ахмат» на третьей строчке, выше ЦСКА. В прошлом сезоне, как помните, в последнем туре именно «Ростов», «Краснодар» и «Терек» решали, кто же выйдет в еврокубки. Ростовчане слили «Оренбургу» 0:2, которому в итоге место в стыковых матчах не помогло спастись. «Краснодар» разгромил на выезде «Томь» 5:1, и этой победы хватило для выхода в Лигу Европы, хотя «Терек» похоронил шансы «Крыльев Советов» на спасение – победил на выезде 3:1.

Могли опередить Шалимова весной, могли сейчас идти на пятой строчке, где «Урал» Тарханова. Дело не в уровне команды. Мастерства Семенова, Родолфо, Уциева, Мохаммади, Бериши и Анхеля хватит, если они правильно готовы к игре, чтобы «Ахмат» побеждал хотя бы так же часто, как прошлогодний «Терек». Именно поэтому реакция на место в нижней части таблицы в виде ухода Кононова не вызывает удивления – амбиции у клуба выше.

Что будет дальше?

Дальше два варианта. В первом случае в «Ахмате» начинают действовать ровно так, как действовали в «Тереке» из прошлого до назначения Рахимова, который проработал в Грозном три с половиной года, сыграл 112 матчей и победил в большем количестве матчей, чем проиграл. То есть устроят тренерскую чехарду. До Рахимова у команды было четыре главных тренера за четыре года, не считая исполняющего обязанности Байтиева. Еще раньше наставников тоже меняли примерно раз в год. Понятно, что такая тактика не приводила у успехам.

Но постоянный Рахимов принял решение об уходе, а вместо него выбрали бывшего тренера «Краснодара» Кононова. Хотя Олег Георгиевич не подходил для работы с «Ахматом». Но если сейчас снова будут искать новых Гуллитов или станут менять наставников по два раза за сезон – потеряют время. Кононов точно не подошел, но база, которую создал Рахимов, работает до сих пор – во вселенной, где команда реализовывает созданные моменты, «Ахмат» мог быть на шестой позиции в РФПЛ.

Но раз не получается, то надо искать наставника, который изменит настрой команды и приведет ее в чувство. Для Кононова должно быть обидным, что многое делал верно, а в ответ получал такое странное и неуважительное отношение команды. Или дерзость игроков – карточки и удаления. Или глупые решения обороны – иначе три пропущенных за шесть минут мяча в Уфе не назвать. Или очень слабую игру в атаке – против «Тосно» один раз попали по чужим воротам. Что это было?

Или дикую потерю концентрации после гола на 93-й минуте, вчера «Анжи» отыгрался, вратарь «Ахмата» забросил мяч в свои ворота. Но, учитывая наличие сильного центрального защитника, приличного левого латераля, техничного атакующего хавбека, а также не бездарного, хотя и упрямо бьющего мимо юного бразильца в атаке, можно предположить, что перспективы у команды неплохие. Любой приличный наставник уровня самого Кононова, который совпадет с командой и клубом по темпераменту, соберет на банальной удаче то, что растерял белорус.

Кто сможет подчинить себе все важные процессы и откажется даже обсуждать компромиссы по выбору вратарей или форвардов, поднимет «Ахмат» выше. Позвольте команде, составленной по правилам думающего тренера Рахимова, беспрекословно следовать приказам опытного главного тренера, возможно, даже самого Рашида Маматкуловича – до конца сезона с девятого места поднимутся минимум на шестое. Не может коллектив, чья оборона допускает меньше ударов, чем защита «Краснодара», а создала в первом круге столько же атак, как нападение «Локомотива», быть так низко.

Дело не столько в футболистах или в тактике, а в мелких нюансах и психологии. «Ахмат» то слишком агрессивная команда, то необъяснимо паникующая и безвольная. Кононову отчасти не повезло, но во многом результат первого круга – общая вина тренера и клуба, который поверил именно ему, хотя изначально сотрудничество казалось странным, и теперь оно завершилось. Нужен наставник с колоссальным дипломатическим опытом и четкой артикуляцией веского слова «нет». Олег Георгиевич к таким не относится однозначно. Не его вина, а констатация факта – «Ахмат» ниже, чем рассчитывал. И был бы там же, пригласи, например, Слуцкого. Совпадение тренера и команды – залог успеха, а тут показательно выстрелили мимо.