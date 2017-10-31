Шон Дайч может возглавить «Эвертон» в ближайшее время

Как сообщает английская пресса, руководство «Эвертона» заинтересовано в назначении на пост главного тренера клуба Шона Дайча. Дайч в данный момент является наставником «Бернли» и уже опровергал слухи о переходе в «Эвертон». Однако утверждается, что в ближайшие 24 часа ливерпульский клуб может сделать предложение 46-летнему тренеру.
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Так есть свободный Эллардайс, который не против поработать. не знаю Мойес может вернутся, правда он не говард кендал, чтобы получить второй шанс. после зимы Манчини освободится. Есть еще Тухель, Анчелотти, готовы попробовать себя Райн Гиггз Фил Невилл, подумывают о приглашении Бенитеса, Гуса Хиддинка и даже Луи Ван Гал........... кандидатов имен много........
Так есть свободный Эллардайс, который не против поработать. не знаю Мойес может вернутся, правда он не говард кендал, чтобы получить второй шанс. после зимы Манчини освободится. Есть еще Тухель, Анчелотти, готовы попробовать себя Райн Гиггз Фил Невилл, подумывают о приглашении Бенитеса, Гуса Хиддинка и даже Луи Ван Гал........... кандидатов имен много........