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Шон Дайч может возглавить «Эвертон» в ближайшее время

сегодня, 10:27

Как сообщает английская пресса, руководство «Эвертона» заинтересовано в назначении на пост главного тренера клуба Шона Дайча. Дайч в данный момент является наставником «Бернли» и уже опровергал слухи о переходе в «Эвертон». Однако утверждается, что в ближайшие 24 часа ливерпульский клуб может сделать предложение 46-летнему тренеру. 

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DXTK
сегодня в 11:05
да вот так щас возьмет Дайч и бросит Бернли, который на 7 строчку поднялся одержав в последнем туре победу над Ньюкаслом.

Так есть свободный Эллардайс, который не против поработать. не знаю Мойес может вернутся, правда он не говард кендал, чтобы получить второй шанс. после зимы Манчини освободится. Есть еще Тухель, Анчелотти, готовы попробовать себя Райн Гиггз Фил Невилл, подумывают о приглашении Бенитеса, Гуса Хиддинка и даже Луи Ван Гал........... кандидатов имен много........
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