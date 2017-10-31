Шон Дайч может возглавить «Эвертон» в ближайшее время

Как сообщает английская пресса, руководство «Эвертона» заинтересовано в назначении на пост главного тренера клуба Шона Дайча. Дайч в данный момент является наставником «Бернли» и уже опровергал слухи о переходе в «Эвертон». Однако утверждается, что в ближайшие 24 часа ливерпульский клуб может сделать предложение 46-летнему тренеру.

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