Кононов покидает «Ахмат» по собственному желанию

Известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что Олег Кононов покидает пост главного тренера «Ахмата». Напомним, что в понедельник, 30 октября, «Ахмат» сыграл вничью с «Анжи» в рамках 15-го тура чемпионата России.
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Ну и состав не стоит ослаблять.Если кто-то уходит,то искать достойную замену.
Ну и состав не стоит ослаблять.Если кто-то уходит,то искать достойную замену.
Это почти как с Рубином и Бердыевым история!
А Кононов скорее не проявил характер по отношению к игрокам!
Это почти как с Рубином и Бердыевым история!
А Кононов скорее не проявил характер по отношению к игрокам!
Тяжело работать в Чечне.
Тяжело работать в Чечне.