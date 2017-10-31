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Кононов покидает «Ахмат» по собственному желанию

сегодня, 00:11

Известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что Олег Кононов покидает пост главного тренера «Ахмата». Напомним, что в понедельник, 30 октября, «Ахмат» сыграл вничью с «Анжи» в рамках 15-го тура чемпионата России.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
сегодня в 01:04
Кому то он там не понравился вот и слили
Sadisto
сегодня в 00:56
А Карпин бы до последнего сидел:))))
Sadjon
сегодня в 00:51
Не получилось у него
Навзир
сегодня в 00:51
Кононов слишком мягкий тренер, а наши недоигроки это за слабость принимают.
Шуnя771
сегодня в 00:51
Чудны дела твои господни...)
Навзир ответил Levadia
сегодня в 00:49
У нас (в России), игроки как только садятся на хороший контракт, сразу начинают вату катать, им не до игры,тачки, кабаки, девки, гулянки, примеров куча, и их как раз гонять и нужно.
Levadia ответил Навзир
сегодня в 00:45
Навзир:
Работать везде тяжело, ему досталась команда которая закончила прошлый сезон на пятом месте,сыграная, надо было только добавить и улучшить, а вместо этого разрушил. Успехов ему в дальнейшем, специалист хороший, но нашим нужен тренер жесткий,чтоб гонял игроков как сидоровых коз.
Игроков не гонять нужно,а грамотно направлять!
Ну и состав не стоит ослаблять.Если кто-то уходит,то искать достойную замену.
Shamil79
сегодня в 00:43
после игры с Анжи даже Карпин из Спартака ушёл
andromend
сегодня в 00:33
В Динамо пойдет 51%.
95-shishani-95
сегодня в 00:31
От добра добро не ищут! Вот что случилось с Тереком (Ахматом)! У Черчесова и Рахимова результат был, хоть и поинимали часто непонятные решения , но должного усиления не было! Потом поставили "большие задачи" и пригласили Кононова, немного усилили состав, а он полностью провалился!
Это почти как с Рубином и Бердыевым история!
А Кононов скорее не проявил характер по отношению к игрокам!
Навзир ответил Levadia
сегодня в 00:25
Работать везде тяжело, ему досталась команда которая закончила прошлый сезон на пятом месте,сыграная, надо было только добавить и улучшить, а вместо этого разрушил. Успехов ему в дальнейшем, специалист хороший, но нашим нужен тренер жесткий,чтоб гонял игроков как сидоровых коз.
eaguar
сегодня в 00:24
в Хабаровск наверно
Delight ответил Vladimir Grechko
сегодня в 00:22
Vladimir Grechko:
в Краснодаре не рос с чего дальше то расти ))
А Шалимов сильно в Краснодаре вырос?
Shamil79
сегодня в 00:21
Известный инсайдер Нобель Арустамян добавил, что выдаст Кононову Нобелевскую премию по итогам 1-го круга!!!!
Kuprin
сегодня в 00:15
По добру , по здорову.. как говорится)
Vladimir Grechko
сегодня в 00:14
в Краснодаре не рос с чего дальше то расти ))
Levadia
сегодня в 00:14
Достало его там по-ходу.
Тяжело работать в Чечне.
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