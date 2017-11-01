 «Спартак» и страшные испанцы

«Севилья» дома страшнее, а «Спартак» не умеет играть в Испании и будет лишен поддержки гостевого сектора. О том, что важно знать перед матчем – на «Соккер.ру»

«Пора забыть про 5:1 в Москве»

Каррера столько раз просил забыть и не спрашивать о прошлом матче, что с его просьбы и нужно начать. Не было никакой разгромной победы 5:1 дома, а если и была - не влияет на то, что произойдет сегодня.

А вот статистику игр «Спартака» в гостях у пиренейцев полезно привести, понятия «неудобных соперников» и «сочетаемости стилей» существуют. Поэтому «красно-белые» в Испании часто играли так, как сборная России против «Красной Фурии» на Евро-2008.

«Спартак» на выезде в Испании за последние семнадцать лет выиграл один раз – у «Мальорки» в 2004-м году. Но та победа ничего не дала, ведь в Москве российская команда уступила 0:3 в первом игре и вылетела.

Получается, семь последних матчей на испанской земле связаны с неудачами – шесть поражений и эта бесполезная победа. Таким образом, последний раз «Спартак» соединял результат и смысл в Испании двадцать лет тому назад.

В 1997-м году обыграли «Вальядолид» 1:2 после домашнего успеха 2:0 в Кубке УЕФА и пошли дальше. Затем одолели «Карлсруэ» и «Аякс», только на «Интере» оступились. Быть может, если сегодня победить, то турнирная судьба сложится так, как двадцать лет назад?

В любом случае, посмотрите на список из 13-ти матчей и отметьте для себя, что ничьей не было никогда. Или сегодня продолжится традиция «Спартака» в Испании, или согласятся с математикой – вероятность первой ничьей за сорокапятилетнюю историю испанских выездов не стала ниже, чем была изначально, ведь с мировыми затянули.

«Спартак» против испанских клубов на выезде: +4 =0 -9, разница мячей: 15-26.

Пока ни одной ничьей, а последней победе послезавтра исполнится тринадцать лет.

Самая крупная выездная победа: 1:3 над «Реалом» в 1991-м году.

Крупнейшее гостевое поражение: «Барселона» - «Спартак» - 5:1 в 1994-м году.

Проигрывали: «Реалу», «Барселоне», «Валенсии» - по два раза, «Вильярреалу» и «Сельте» - по одному.

Побеждали: «Атлетико», «Реал», «Вальядолид» и «Мальорку», но трижды, за исключением игры со «сливочными» – с разницей в один мяч.

«„Спартак“ не умеет играть от обороны»

Это цитата из интервью Олега Ивановича Романцева перед матчем против «Зенита». Наставник помнит грехи «Спартака» - знаменитый камбэк «Вердера», когда немцы после 1:4 сыграли 6:2, даже Ринат Дасаев не смог спасти, а он во вратарском рейтинге своего времени был выше Реброва или Селихова.

Также на волевую победу над «Арсеналом» 4:1 в гостях спартаковцы в 2000-м году ответили разгромным поражением 0:3. Если бы речь шла о плей-офф европейского кубка, то английский клуб смог бы записать на свой счет впечатляющий камбэк, и этот горький опыт полезно помнить.

Ведь в Лиге чемпионов «Спартак» Карреры ставит на игру на отбой с фаворитами, невзирая на проблемы в защите. Допускали по 19 ударов в среднем за поединок. Заметно слабее только «Марибор» во всей Лиге чемпионов, а рядом со «Спартаком» идут «Карабах» и АПОЭЛ.

Из десяти последних поединков во всех турнирах только в трех «Спартак» не пропускал. От «Кубани», «Урала» и «Амкара». Хотя в первом и последних случаях сложно было пропустить, а во втором у соперника случилось удаление во втором тайме, наиграть на гол престижа команде Тарханова было сложнее.

Но «Спартак-Нальчик», «Ростов» и сама «Севилья» распечатывали ворота «Спартака». Поэтому Романцев прав, и статистика подтверждает его вывод – от обороны у «Спартака» не получается. Надо искать баланс защиты, позиционной игры через центр и контратак, ведь если сегодня не давить на «Севилью» в ответ - быть беде.

Ключевые столкновения матча

Спартаковцев с португальским арбитром. Судить будет рефери из соседней с Испанией страны, но вряд ли Артур Диаш рискнет репутацией ради какой-то «Севильи» - УЕФА «Спартак» в плей-офф мешать не будет, если заслужит. Но тут дело в грубости игры. Подопечным Карреры нельзя играть жестко и нарываться на карточки.

На флангах «Спартака» и «Севильи». Бакаев и Ещенко могут представлять правый фланг, и очень важно не допустить преимущества Эскудеро и Нолито. Бериццо против «Леганеса» поберег Банегу, Нолито и Наваса – явно под «Спартак», Ещенко и Комбарова.

В опорной зоне «красно-белых». Н’Зонзи не было в Москве, и хотя Стивен сейчас слабее, чем был в прошлом сезоне, с настоящим центром поля «Севильи» Фернандо и Глушаков, к сожалению, еще не сражались. Или к счастью, ведь будет непросто, у испанцев сразу несколько рабочих вариантов.

В центре обороны «Спартака». Таски и Джикия без правильной поддержки Ещенко и Комбарова не смогут остановить Бен Йеддера и двух вингеров Берриссо на выбор (Сарабия, Навас, Нолито). Поэтому важно закрыть подбор перед штрафной, и не менее важно выходить в атаку.

У ворот «Севильи» по центру. Контратаковать флангами будет сложно, ведь опасно открываться для ответных нападок, а вот от того, насколько качественно отработают Промес и Луис Адриано, многое будет зависеть.

В идеальном мире, если бы сумели сыграть Зобнин и Зе Луиш (они полетели в Севилью), могли бы рассчитывать на мощные контратаки. Но даже выход Мельгарехо способен разнообразить игру «Спартака». «Севилья» дома пропустила от «Леганеса». Их надо уважать, но незачем бояться.

«„Севилья“ будет рвать и метать»

Слова Комбарова. Дмитрий понимает, насколько большая разница между чудесным для российского футбола и «Спартака» вечером на «Открытие Арене» и котлом на «Рамон Санчес Писхуан», куда всеми правдами и неправдами пытаются не пустить фанатов «Спартака».

В Мариборе более тысячи фанатов «красно-белых» оказались, но в толпе нашелся не сильно умный – бросил ракетницу в сторону арбитра. УЕФА закрыл доступ россиянам в гостевой сектор в Севилье, оштрафовал клуб на деньги, и зря фанаты «Спартака» сегодня скандировали на матче юношеских составов: «УЕФА – мафия».

Ведь наказали по закону: если один кидает – наказывают всех. Но раз в Испании оказались россияне за «Спартак», то они могут быть на стадионе между испанцев. В таком случае скандирование поддержит и пригодится, ведь «красно-белым» будет сложно.

«Севилья», которая после Москвы проиграла 0:4 «Валенсии», потом обыграла соперника в Кубке Короля и одолела дома «Леганес» 2:1, попробует сегодня начать с чистого листа. Как и сам «Спартак», ведь без вдохновения и работы против намного более сильной команды, чем показалось в Москве, не справиться. Нынешняя «Севилья» не так хороша, как во времена побед Эмери в Лиге Европы.

Но пока на поле Н’Зонзи, Банега, Хесус Навас, Эскудеро, Бен Йеддер или Кьяер – не пропустить от них после позиционной атаки или стандарта сложно. А если «Спартак» пропустит, то важно грамотно сыграть в атаке. Рецепт успеха в «Севилье» так же прост, как сюжет яркого камбэка юношей «Спартака» - если и пришлось уступать 3:1, то стоит играть до конца, и тогда получится ничья 3:3.

Каррера до матча отвечал на вопрос о мировой, но предлагал подождать игры – поединок покажет, какой результат заслужат «Севилья» и «Спартак». Пусть счет первого матча сегодня скорее мешает – разозлили и задели испанцев, эта команда не «Барселона». Надо даже в гостях зарабатывать победу.