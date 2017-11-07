Серия из двух поражений. Что происходит с мадридским «Реалом»?

Блогер «Соккер.ру» Фата лист предлагает разобраться в причинах невнятной игры «Реала» в последних играх.

Последние матчи мадридского «Реала» заставляют фанатов рассуждать о кризисе. Все чаще и чаще на просторах интернета можно встретить версии о происходящем в команде. Эксперты пытаются объяснить поражения от «Жироны» и «Тоттенхэма», кто-то неизбежным спадом (не секрет, что весь сезон невозможно пройти без перепадов игровой формы), а кто-то кризисом идей, плохим подбором исполнителей, неблагоприятной атмосферой в коллективе. Предлагаю разобраться, что на самом деле происходит с «Королевским клубом» и найти пути решения сложившихся проблем.

В «Реале» кризис?

На мой взгляд кризиса в команде нет, победы в 88% сыгранных матчей текущего сезона впечатляют (всем бы такой кризис, правда?). Играет команда прилично, имея игровое преимущество даже в проигранных и ничейных матчах. Можно придраться к уровню соперников мадридского клуба, намекая на клише «чемпионат двух команд», но Реал в начале сезона безоговорочно разобрался со своим главным конкурентом в матчах за Суперкубок Испании, плюс победа в Суперкубке УЕФА над «Манчестер Юнайтед» подчеркивает готовность «Реала» к большим матчам. А два подряд поражения легко объясняются травмами. Выбывшего из строя Карвахаля банально не кем заменить, повреждение Варана усугубляет ситуацию в защитной линии, а плохая форма потенциально мощнейшей тройки Роналду — Бензема — Бэйл не позволяет скрыть возникшие проблемы.

Бензема топ-форвард?

Безусловно француз входит в касту сильнейших центральных нападающих планеты, но он никогда не был машиной по вколачиванию голов. Карим, как никто другой, справляется с ролью футболиста, стягивающего на себя защитную линию соперников, освобождая свободные зоны для Роналду. Криштиану удобно играть, когда на поле француз, но как быть команде сейчас, когда их лидер не набрал кондиций, благодаря которым он получит Золотой Мяч по итогам 2017 года.

Уход Мораты сильно ударил по атакующему потенциалу «сливочных», ведь Бензема остался без серьезного раздражителя, а конкуренция как известно является двигателем прогресса. Понятно, что Зидан доверяет своему соотечественнику, но в великом клубе должны быть альтернативные варианты. В прессе ходят слухи об интересе к Кейну и Мбаппе, но платить 200 млн за футболиста, который не всегда будет в основе глупо, да и интересы Роналду необходимо учитывать, сомневаюсь, что он захочет делиться забитыми мячами. Таким образом, идеальным для усиления атаки мне видится Обамеянг, скоростной форвард с высокой результативностью, не тянущий одеяло на себя. Стоимость африканца будет около 100 млн евро, что без проблем отбивается на продажах футболок, Хамес Родригес не даст соврать.

Нужен новый лидер?

Время скоротечно и безжалостно абсолютно ко всем. Роналду уже 32 года, а это значит, что пик карьеры с высокой вероятностью уже позади. Никто не знает, когда Криштиану перестанет покорять космические вершины и спустится на грешную Землю, но это произойдет, потому лучше подготовиться к этому прямо сейчас. Перес не глупый управленец и наверняка уже прокручивает в своей голове звездные варианты. Сложность этой задачи заключается в том, что придется много платить, а это риск, ведь сто процентных вариантов не бывает и на каждого Роналду найдется свой Кака.

Вторая сложность отсутствие большого количества вариантов, ведь новичок должен не просто хорошо играть, а быть раскрученной медиаперсоной. Сегодня Роналду - мощный бренд, коими так же являются Неймар и Месси, но в возможность их трансфера верится с трудом, а другие футболисты серьезно уступают своей известностью. Еще одной проблемой является сам Роналду, его эго не позволит находиться в команде на вторых ролях, потому необходимо с ним вовремя попрощаться, но при этом не потерять игрока, способного выступать на высоком уровне еще больше двух лет.

Звездный вратарь для «Реала»

Различные СМИ уже давно обсуждают кандидатуру Де Хеа. Пересу важно, чтобы в его команде играли только звезды, ведь громкие имена коммерчески выгодны. Вряд ли футболки Кейлора Наваса и Касильи вызывают большой ажиотаж, да и в мастерстве они уступают многим коллегам по ремеслу. Если с Де Хеа так и не срастется, то можно попробовать подписать Доннарумму, большая инвестиция в будущее.

Зидану пора в отставку?

Риск отставки существует, это понимает и сам Зинедин. Перес не держится за наставников, чего только стоит расставание с прекрасно справляющимся со своей работой Анчелотти. К Зидану пока нет вопросов, он выглядит тренером, контролирующим свою команду, но отсутствие трофеев станет веской причиной для прекращения сотрудничества. К тому же, президент «Реала» не любит влиятельных людей, он привык к тотальной власти и если почувствует угрозу со стороны Зизу, имеющего поддержку фанатского сектора и футболистов, то найдет причины, чтобы избавиться от раздражителя спокойствия, случай с Анчелотти вновь прокручивается в голове.