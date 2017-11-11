Кто сыграл лучше? Россия против Аргентины

Чем Глушаков хуже Переса? Акинфеев был слабее Ромеро? «Соккер.ру» интересно, кто показал больше от своего максимума в «Лужниках».

Вратари

Акинфеев – Ромеро – победа России

Капитан сборной России потащил мертвый мяч от Агуэро в конце первого тайма, а его коллега Ромеро бездействовал. Но раз один голкипер влиял на результат, а второй сидит у Де Хеа за спиной в МЮ и скучал в сборной, победитель не удивляет, даже с учетом пропущенного мяча.

Защитники

Васин – Маскерано – победа России

Хавьер запомнился тем, как мог заработать пенальти, начинал атаки – аккуратно, но скучно, и терял позицию, слишком доверяя слабому в обороне Сальвио. Васин же даже Месси помешал пробить толком в первом тайме!

Джикия – Пеццелья – ничья

Херман без опыта, а Георгий теперь уже - наоборот. Защитник «Фиорентины» дебютировал, а оборонец «Спартака» - один из лидеров сборной России. Обидно, что именно от него отскочил заблокированный мяч на Агуэро, но там прямой вины нет. А вот вклад Пеццельи в незаметность Кокорина и Смолова присутствует.

Кудряшов – Отаменди – победа Аргентины

А вот здесь было видно, почему Гвардиола держит в защите «Манчестер Сити» аргентинца. Николас был хорош, когда до него добирался мяч, когда надо было прочитать игру и опередить соперников. Кудряшов же терял позицию, что с ним в сборной бывает преступно часто. Жаль…

Латерали

Фернандес – Сальвио – победа России

Марио хорошо смотрелся в борьбе с Ди Марией, загнал Анхеля глубоко в центр, а Сальвио против Рауша себя не показал. Фернандес хорошо играл головой, а Эдуардо плохо оборонялся. Марио скорее заменили из-за физического состояния, но первый тайм был за ним, не за Сальвио.

Рауш – Ди Мария – победа России

Константин мог заработать пенальти в борьбе с Маскерано, спас Россию от гола после хитрого переброса Месси, а потом формально его опередили перед голом. Но ведь защитник сборной России занял правильную позицию для организации искусственного офсайда! Но арбитр не разобрался. А Ди Мария забыл сыграть.

Полузащитники

Полоз – Ло Чельсо – победа Аргентины

Если задумку Сампаоли по новичку можно понять – должен был играть, как умеет Банега, то зачем был на поле Полоз? Утяжелить левый фланг в атаке не смог, в центре не сильно помогал. В результате вышел Дзагоев – логичная перемена, да и Ло Чельсо убрали – Джованни стушевался. Тут оба сыграли плохо, но аргентинец – чуть лучше.

Кузяев – Краневиттер – победа России

У Далера и его напарника по «Зениту» были похожие задачи, хотя оба центральных хавбека России, как и в аргентинском случае, старались играть всюду. У Кузяева получалось лучше в обороне, поскольку Краневиттер странно реагировал на оттянутого форварда сборной России и терял его, а вот Далер справился. Даже Месси синяк поставил на память.

Глушаков – Перес – победа России

Денис отобрал мяч у Месси, теперь можно завершать карьеру. Энцо ничем интересным не отметился, мяч у Кокорина не отбирал. Глушаков бил по чужим воротам, хорошо приложился, а Перес просто отбыл номер. Денис – один из лучших у сборной России сегодня. Эх, еще бы получилось забить в нужный момент!

Нападающие

Кокорин – Месси – победа Аргентины

Александр может лучше, а Лионель просто отработал гонорар – пару раз включился, хотя было видно, что форвард берег себя. Правильно делал, ведь игроки сборной России не жалели легенду. Тоже правильная реакция, ведь Месси оставили без пространства. Лишь в самом конце решающий пас в офсайд напомнил, что на поле был сам Лионель.

Смолов – Агуэро – победа Аргентины

Серхио оказывался на ударных позициях, чего не хватало Федору. Форвард «Краснодара» тяжеловато двигался, что было заметно по параллельному прессингу с Кокориным – Александр чаще выходил вперед давить на защитников, поскольку двигался лучше. Агуэро сохранил свежесть и стал автором победного мяча. Лучше бы Икарди был здоров, а Серхио успели заменить.

Резервисты. Победа Аргентины

Дзагоев, Смольников, Ерохин, Заболотный, Ал. Миранчук – Гомес, Павон, Банега, Дибала

Сумбурно в игру вошли все, аргентинцы вообще отставали, хотя они одерживают победу за счет того, что Павон хитро забежал в офсайд и именно его прострел стал решающим. За везение получают один балл, а так сыграли не лучше и не хуже Ерохина и компании. Дзагоев и Смольников, конечно, могли успешнее войти в игру, но запутались в вязком футболе у ворот Аргентины.

Черчесов – Сампаоли – ничья

Хорхе провел плохо матч, начал работать в перерыве, как опытный рокер на концерте – заводился долго, не чувствовал публику и соперника в лице самого себя. Станислав Саламович изучил Аргентину, поэтому растерянной сборная России не была. Черчесов мог провести один из лучших матчей у руля сборной, если бы подумал об атаке, а Сампаоли провел один из самых слабых. Но второму повезло, а первый проиграл, хотя не заслуживал этого.

Общий счет. Россия – Аргентина – 6:5

Неважно, кто контролировал мяч и вел себя как фаворит, ведь о преимуществе соперника в классе знали до матча. Не новость. Важно, что Аргентина пыталась забить пешком – не получилось, пыталась взвинтить темп – сковали их центр поля, оставив Месси без мяча и пространства. Даже когда Лионель пошел выигрывать в одиночку – не смог, не хватило запала и желания отдавать силы.

Так что сборная России не случайно чуточку выигрывает при перекрестном сравнении, хотя и пропустила один из самых незаслуженных голов последних лет. Понятно, что класс Месси и Агуэро выше, чем у Кокорина и Смолова, пас первого, выбор позиции второго – вот вам и гол после офсайда. Но в подготовительном матче важно, кто показал больше из собственного арсенала. Акинфеев был серьезным, Рауш – полезным на линии своих ворот, Глушаков – в отборе.

Россия сыграла лучше, чем Аргентина, когда говорим о процентах от максимума. Россия сыграла серьезнее, чем соперник, который лишь в перерыве перестроился. Но если бы команда Черчесова могла позволить себе парочку пасов подряд без потери мяча, даже против такого оппонента, счет был бы другим. Но и так неплохо, ведь аккуратная тактика, настрой и отношение – минимальный набор, который позволяет назвать игру сборной России достойной.

Но почему всегда и со всеми так не играть, с каждым матчем продвигаясь к чужим воротам и толковым атакам? Если поступать с любым соперником, как с Аргентиной при аншлаге на стадионе будущего финала чемпионата мира, то побед будет больше. А пока заслуживали ничью, но проиграли.