Ненавистные боссы. Тренеры, пробивавшие дно в сборных

Имя Вентуры теперь станет нарицательным в Италии, ведь Джампьеро не только потопил сборную, но и повел себя не по-мужски. «Соккер.ру» вспоминает похожие истории.

Грэм Тейлор и сборная Англии (1990 – 1993)

Грэм Тейлор применительно к клубному английскому футболу – «соль земли». Этот тренер выводил «Уотфорд» из четвертого дивизиона в первый, а потом и в еврокубки, вытаскивали из трясины в элиту «Астон Виллу». Всего на счету Тейлора свыше 1000 матчей у руля английских команд, заслуженный человек, сомнений нет. Но не каждый упорный тренер, крепко знающий свое ремесло и способный добиваться целей с клубом на длительной дистанции, подходит национальной сборной, где каждый матч решающий, да и умение находить общий язык со звездами не каждому дано. В общем-то, истории Вентуры и Тейлора во многом похожи.

Старина Грэм оказался неподходящим наставником для главной команды Англии, что было заметно уже в отборе Евро-1992, куда «Три Льва» просочились во многом благодаря двум победам над аутсайдерами из Турции и стечению обстоятельств, а особенно на самом чемпионате: ноль побед, один забитый мяч, последнее место в группе. Тут бы произвести напрашивающуюся рокировку на тренерском мостике, однако ФА продолжила доверять Грэму, что обернулось кромешным мраком. Тейлор разругался с главной звездой сборной Гари Линекером, а в отборочной группе Англия заняла третье место вслед за Нидерландами и Норвегией, оставшись без ЧМ-1994 в США. Единственный мундиаль без родоначальников футбола за 40 лет.

Анатолий Бышовец и сборная России (1998)

Этот одиозный специалист фигурировал еще в «Письме 14» - именно его футболисты хотели назначить главным тренером сборной вместо Садырина, но смутьянов рассеяли, а Бышовец стал главным тренером сборной России в 1998 году, когда триумф команды СССР на Олимпиаде в Сеуле под его руководством был еще свеж в памяти. Но приятные воспоминания Анатолий Федорович быстро стер свежими конфузами. Бышовец – худший главный тренер сборной России в истории, под его руководством главная команда страны потерпела шесть поражений в шести матчах, по-настоящему беспросветное существование. И ведь слабыми футболистами не оправдаешься, тем более под руководством Олега Романцева сборная России моментально преобразилась и едва не сотворила чудо в отборе Евро-2000 после трех поражений на старте.

13 тренеров сборной России в цифрах

Берти Фогтс и сборная Шотландии (2002 – 2004)

Вся тренерская деятельность Берти Фогтса после восьмилетней работы со сборной Германии, которую он привел к чемпионству на Евро-1996, это сплошные поиски халявы и попытки выбить контракт пожирнее, воспользовавшись своим именем и титулами. Шотландцы должны были задуматься о мотивах немца, забирая его из сборной Кувейта, но все же решили рискнуть. В отборе Евро-2004 шотландцы под руководством Фогтса проигрывали Литве и делили очки с Фарерами, а на второе место заползли благодаря помощи от соотечественников своего тренера: уже выигравшая группу Германия разгромила далеко не таких грозных, как сейчас, исландцев, открыв «тартановой армии» путь в стыки.

Может, и к худшему, ведь там Шотландию поджидало поражение от голландцев 0:6. Тем не менее, Берти сохранил за собой хлебное место, ведь сам уходить не собирался, а разрыв его контракта дорого обходился работодателю. Однако на старте отбора ЧМ-2006 даже это не остановило шотландцев: нервы не выдержали после ряда невразумительных результатов, а конечной точкой стала ничья с Молдовой. При Фогтсе сборная Шотландии опустилась на рекордно низкое 77 место в рейтинге ФИФА, а сам немец после отставки ухмыльнулся и отправился в Нигерию, чтобы выдать худший результат на Кубке Африки за 25 лет. Потом, как вы наверняка знаете, Берти на несколько лет осел в Азербайджане, где нашел непыльную и прибыльную работу.

Стив Макларен и сборная Англии (2006 – 2007)

Еще один англичанин, пробивший дно. На наше счастье, в самый подходящий момент, ведь в отборе Евро-2008 сборная России вела с англичанами борьбу за попадание в финальный турнир. «Три Льва» под руководством человека с зонтом дважды проиграли хорватам, в том числе в решающей схватке на «Уэмбли», завершившейся в нашу пользу, а также приехали с баранкой из Москвы. В Англии фамилию Макларен переиначили на Маклоун, болельщики не смогли простить Стиву непопадание на чемпионат Европы, ставшее для англичан сущим шоком – сравнимые эмоции сейчас испытывают итальянцы.

Клаудио Раньери и сборная Греции (2014)

Раньери позже впишет себя в историю «Лестера» и станет героем для многих благородных сердец, но в 2014 году его возненавидела целая нация. Клаудио возглавил сборную Грецию через 10 лет после европейского чемпионства и через пару недель после ЧМ-2014, где под руководством Фернанду Сантуша «эллины» вышли из группы и только по итогам серии пенальти отдали Коста-Рике право сыграть в четвертьфинале. Крепкая команда, вопросов нет. В Греции надеялись, что опытный Раньери поддержит сборную на уровне, но под руководством итальянца начался какой-то позор: поражения от Румынии, Северной Ирландии и Фарерских островов, ничья с Финляндией. Самое примечательное, что черная полоса, начавшаяся у греков при Раньери, продолжается до сих пор: Евро-2016, само собой, прошел без эллинов, не будет их и на мундиале в России.

Дик Адвокат и сборная Сербии (2014)

Пока Раньери топил греков, Адвокат душил сербов. Дик и по итогам завершившегося отборочного цикла в числе неудачников, но валить на него все проблемы сборной Нидерландов, которую он принял в середине квалификации, неправильно. Зато с сербами на старте квалификации Евро-2016 голландец работал из рук вон плохо. Более того, складывалось впечатление, что он вовсе не хотел работать. Одно набранное очков после матчей с Арменией, Албанией и Данией, бесконтрольная игра, нежелание выстраивать отношения с футболистами и постыдные оправдания. Может, Адвокат понял, что продешевил, уже подписав контракт, и решил не слишком напрягаться? Позже ведь признавался, что в Сербии получал в 20 раз меньше, чем до этого в сборной России.

Джампьеро Вентура и сборная Италии (2016 – 2017)

Замечательный оказался дядька. Мало того, что сборную Италии уронил ниже плинтуса – под его руководством «Скуадра Адзурра» впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира, так еще и глупые «отмазки» стал выдумывать, рассказывать, что бывали тренеры и похуже него. Склонив голову, принеся извинения и уйдя в отставку, Джампьеро мог бы сохранить лицо и репутацию, но, видимо, решил, что в 69 лет ему нужнее 866 тысяч евро, полученные от Федерации футбола Италии за расторжение контракта. Понятно, что в такой ситуации уйти красиво было невозможно в принципе, но Вентура выбрал наихудший из вариантов, и пусть не обижается теперь, что его имя склоняют на каждом углу от Милана до Палермо и от Кальяри до Лечче.

Итог авантюры – без чемпионата мира и Вентуры