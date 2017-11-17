Почеттино: «Я бы хотел однажды стать похожим на Венгера, провести 20 лет в „Тоттенхэме“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» отдал должное наставнику «канониров» Арсену Венгеру:

«Я бы хотел однажды стать похожим на Венгера, провести 20 лет в „Тоттенхэме“. Это один из великих тренеров в истории футбола, на том же уровне, как сэр Алекс Фергюсон. Каждому, кто говорит о нём, следует проявлять уважение. Для меня он всегда будет особенным тренером. Провести 20 лет в клубе и оставаться на вершине нелегко.

Провести в команде 5 лет – значит быть хорошим тренером, 10 – очень хорошим. Но если вы руководите одной командой уже 20 лет – это означает, что вы особенный.

Венгер был новатором, впереди всех, как и Фергюсон. Вводить новшества всегда непросто, но вы должны пытаться создавать проект в соответствии с вашими идеями и философией, что опережать другие клубы. И они были впереди. Именно поэтому моё уважение и восхищение так высоки по отношению к нему».

Напомним, недавно в прессе появился слух о том, что бывший наставник «Челси» Карло Анчелотти может сменить Венгера в «Арсенале».

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