Наставник «Торонто»: «Джовинко пригодился бы сборной Италии»

Главный тренер «Торонто» Грегг Вэйни после непопадания сборной Италии на ЧМ-2018 и отставки Джампьеро Вентуры выразил мнение, что нападающий канадского клуба Себастьян Джовинко мог бы быть полезен национальной команде:

«Я знаю, что Джовинко необычайно талантлив. Я не обладаю знаниями о том, какие резервы есть у сборной Италии, но мне кажется, что последние годы говорят о том, что им требуется футболист, способный забивать разными способами. Себастьян может делать это при помощи стандартов, может находить изъяны в обороне соперника и после вколачивать мяч в сетку ворот, может создавать моменты для партнёров.

Не знаю, смог ли бы он отличиться в последнем матче сборной, но что я могу сказать точно, так это то, что это невероятно талантливый атакующий игрок. Скорее всего, он пригодился бы сборной Италии».

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